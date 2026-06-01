SOUHRN: Zásadní události pondělí 1. června


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 1. června 2026.

Írán pozastavuje jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu

Teherán podle íránských médií pozastavuje vyjednávání s USA, dokud Izrael nezastaví vojenské akce v Libanonu a Gaze. Íránské námořnictvo zároveň oznámilo kompletní blokádu Hormuzského průlivu i úžiny Bab al-Mandab. Americká armáda už v neděli uvedla, že o víkendu provedla údery proti íránským radarovým stanicím a řídicím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Zdůvodnila to údajnými „agresivními kroky Teheránu“. Íránské revoluční gardy naopak prohlásily, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu, která byla podle nich využita při americkém útoku na telekomunikační věž na ostrově Sirík.

Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku, schválila dividendu

Energetická společnost ČEZ vyplatí akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 42 korun za akcii. Celkově mezi akcionáře rozdělí 23 miliard korun, stát jako většinový akcionář dostane zhruba šestnáct miliard korun. Rozhodla o tom valná hromada skupiny, která tak schválila návrh představenstva. Valná hromada bude také projednávat návrh na vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Podle analytiků jde o první krok k plánovanému zestátnění ČEZu. Očekávají se i změny v dozorčí radě.

Státní zástupkyně Lastovecká rezignovala

Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci. Ministerstvu spravedlnosti v pondělí doručila rezignační dopis. Důvodem rezignace je podle Lastovecké ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) Petr Malý napsal, že NSZ vzalo informaci na vědomí.

Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

Deficit státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170,2 miliardy korun z dubnových 106,1 miliardy, informovalo v pondělí ministerstvo financí. Prohloubení schodku je v květnu obvyklé. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci května byl rozpočet ve schodku 170,5 miliardy korun.

Francouzské námořnictvo zadrželo tanker plující z Ruska

Francouzské námořnictvo v Atlantickém oceánu s podporou partnerů zadrželo tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny mezinárodní sankce, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Plavidlo nazvané Tagor námořnictvo obsadilo v mezinárodních vodách v neděli, Kreml to označil na nezákonné. Podle agentury AFP je to čtvrtý tanker, který Francie takto zastavila. „Naše odhodlání je neochvějné a naprosté,“ dodal Macron.

Loajalita k politické moci se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

Pracovníci Agentury pro sociální začleňování zahájili v pondělí v 9:00 jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Vstoupilo do ní 39 lidí, dalších patnáct ji podporuje, sdělil předák odborů Václav Nikl. Celkem je v agentuře 116 pracovních míst, některá nejsou obsazená. Stávku podporují odboráři z Úřadu vlády ČR, ministerstva životního prostředí, Národního muzea či svazu Media. Ve 12:00 začali na dvě hodiny stávkovat také poskytovatelé adiktologických služeb.

Čína nemůže Česku určovat, s kým se přátelit, řekl Vystrčil na Tchaj-wanu

Čína nemůže Česku říkat, s kým se má přátelit, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil na úvod návštěvy Tchaj-wanu. Podle tchajwanské tiskové agentury CNA tak reagoval na prohlášení čínského velvyslanectví v Praze, které Vystrčila obvinilo z vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Cesta se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Vystrčil s delegací přiletěl na Tchaj-wan přímou komerční linkou.

Policie zajistila desetitisíce produktů CBD a kratomu

Po čtyřech týdnech kontrolní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila policie téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. U více než jedenácti tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje či likvidace. Úřady uzavřely tři provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Na tiskové konferenci k výsledkům akce Korund to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Podle Národní protidrogové centrály (NPC) je ze zajištěných látek 22 nových, které souvisí se závažnými intoxikacemi nedospělých uživatelů z poslední doby.

Happy Birthday, Ms. Monroe. Před sto lety se narodila božská i nepochopená Marilyn

Za portrét Marylin Monroe od Andyho Warhola zaplatil kupec v roce 2022 nejvyšší částku, za jakou se kdy vydražilo dílo vytvořené ve dvacátém století. Bezpochyby to svědčí o zájmu o tohoto pop-artového umělce – ale také o herečku, kterou portrétoval. Byla sexsymbolem své doby a pro mnohé zůstala ikonou i po své tragické smrti. Zároveň lidi nepřestává zajímat, jaká žena se vlastně skrývala za „božskou Marilyn“ – do jaké míry zůstala Normou Jeane Bakerovou Mortensonovou, narozenou přesně před sto lety.

Mediálním zákonem od Klempíře už se vláda zabývat nebude, změní současný, řekl ČT Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) ČT řekl, že vláda už se mediálním zákonem předloženým ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) kvůli čtyřem stovkám připomínek zabývat nebude. K tomu, abychom převedli financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, využijeme změnu současného zákona, dodal předseda vlády. Babiš rovněž nevyloučil, že by prezident Petr Pavel nakonec mohl letět na červencový summit NATO do Ankary. Vláda o věci rozhodne 8. června.
VideoČeská televize uvede novou talk show Na jednoho

Česká televize natáčí novou talk show s názvem Na jednoho. První řada přinese devět epizod – osm osobností v samostatných rozhovorech a jeden speciál. Na dotazy třiceti účinkujících s poruchou autistického spektra bude odpovídat mimo jiné herečka Aňa Geislerová nebo herec Jan Cina. Rozhovory se vyznačují otevřeností a absencí tabu: žádné téma není předem vyloučeno. Formát pořadu převzala Česká televize ze zahraničí. Poprvé se show objevila ve francouzské veřejnoprávní televizi a následně se rozšířila do dalších dvaadvaceti zemí. Českou verzi režíruje Jan Bártek, na obrazovkách bude k vidění letos na podzim.
