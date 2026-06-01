USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu


1. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americká armáda v neděli uvedla, že o víkendu provedla údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Zdůvodnila to údajnými „agresivními kroky Teheránu“. Íránské revoluční gardy v pondělí naopak prohlásily, že její letecké síly zaútočily na neupřesněnou leteckou základnu, která byla podle nich využita při americkém útoku na telekomunikační věž na ostrově Sirík. Vzájemné útoky probíhají navzdory podepsanému příměří z dubna.

Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) v příspěvku na sociální síti X uvedlo, že Írán sestřelil americký dron MQ-1 operující nad mezinárodními vodami. Americké stíhačky proto v reakci „zničily íránskou protivzdušnou obranu, pozemní řídící stanici a dva jednorázové útočné drony“. Velitelství dodalo, že žádný americký vojenský personál nebyl zraněn.

Síly íránských gard v pondělí reagovaly prohlášením o útoku na základnu, kterou americká armáda podle nich používá k útokům na íránské území. Její lokalitu ale neupřesnila. Kuvajtská armáda nicméně krátce předtím oznámila, že čelila útokům dronů a raket.

Obě země se ostřelovaly i minulý týden, kdy Írán zaútočil na americkou leteckou základnu poté, co americká armáda provedla údery namířené proti íránské operaci dronů poblíž Hormuzského průlivu.

Válku na Blízkém východě rozpoutaly 28. února USA a Izrael leteckými útoky na Írán. Teherán odpověděl údery na státy Perského zálivu a americké vojenské objekty v regionu. V oblasti platí od 8. dubna křehké příměří, o jehož dalším prodloužení se nadále jedná.

Teherán také v reakci na americko-izraelský útok z větší části zablokoval dopravu přes Hormuzský průliv, kudy před válkou proudily významné světové dodávky ropy, ropných produktů či zkapalněného zemního plynu (LNG).

V úterý se vyjasní, ve středu bude ale opět pršet

Rubio mluvil se zástupci Libanonu a Izraele. Řešili návrh plánu na uklidnění situace

Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli

Vláda by se na jednání mohla vrátit k přesunu agend na ministerstva

Do druhého kola kolumbijských prezidentských voleb postoupili de la Espriella a Cepeda

Aktuálně z rubriky Svět

Rubio mluvil se zástupci Libanonu a Izraele. Řešili návrh plánu na uklidnění situace

Ministr zahraničí USA Marco Rubio jednal s libanonským prezidentem Josephem Aúnem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Hovořili o diplomatických jednáních mezi Izraelem a Libanonem. Rubio navrhl plán, který by umožnil postupné uklidnění situace. S odvoláním na amerického úředníka to napsala agentura Reuters. Izrael okupuje část Libanonu a ostřeluje pozice libanonské teroristické skupiny Hizballáh.
05:39Aktualizovánopřed 25 mminutami

Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil po příletu neposkytl žádné prohlášení, napsala tchajwanská agentura CNA. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan, ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020.
06:26Aktualizovánopřed 30 mminutami

Budoucnost ropovodu Družba? Může do Česka dopravovat i neruskou ropu

Už více než rok do Česka neproudí ropovodem Družba ropa z Ruska. Teď Česko řeší, co s ním. V úvahu připadají různé varianty, včetně toho, že se ropovod zreverzní, tedy že by jím proudila ropa směrem z Česka třeba na Slovensko. O české závislosti na ropě ze zahraničí, ropném průmyslu a současné krizi kolem cen této komodity je nový díl publicistického cyklu Bilance. Televizní premiéra je už toto pondělí ve 22:05 na ČT1.
před 39 mminutami

Do druhého kola kolumbijských prezidentských voleb postoupili de la Espriella a Cepeda

O funkci kolumbijského prezidenta se ve druhém kole utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Podle kolumbijského webu El Nuevo Siglo to po sečtení 99,74 procenta hlasů ukazují výsledky nedělního prvního kola. De la Espriella dostal 43,74 procenta hlasů, pro Cepedu hlasovalo 40,90 procenta voličů.
01:47Aktualizovánopřed 57 mminutami

Volby v Arménii mohou zemi odklonit od směřování do EU

Už první červnovou neděli si budou Arméni volit nové složení parlamentu. U moci se chce udržet premiér Nikol Pašinjan, který v poslední době zakročil proti svým politickým soupeřům. Mezi ně se řadí například exprezident, jenž „nedokázal konstruktivně vyřešit konflikt v Karabachu“, či arménsko-ruský magnát spojovaný s FSB. „V minulých volbách jsme viděli, že voliči kritičtí k Pašinjanovi ho nakonec volili, protože jakákoliv jiná alternativa pro ně nakonec byla ještě horší,“ říká politický geograf Vincenc Kopeček.
před 1 hhodinou

Hra začala, řekl k soupeření velmocí v Arktidě analytik z Bushovy vlády

Konflikt v Arktidě v širším významu již začal, míní Ian Brzezinski, který působil v administrativě amerického prezidenta George Bushe mladšího. Zatímco Rusko a Čína posilují vojenskou přítomnost v regionu, Severoatlantické alianci (NATO) chybí ucelená strategie, upozorňuje. Svůj vliv chce v Arktidě prosadit i americký prezident Donald Trump, jenž se myšlenky na ovládnutí Grónska nevzdá, dokud bude ve funkci, je přesvědčen Brzezinski.
před 2 hhodinami

Kolumbijci vybírali prezidenta, hlasování provázely obavy z násilí

Lidé v Kolumbii vybírali prezidenta na další čtyři roky. Šanci na úspěch mají podle průzkumů tři kandidáti: levicový senátor Iván Cepeda, kterého podpořil končící prezident Gustavo Petro, krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a pravicová senátorka Paloma Valenciaová. Žádný z uchazečů zřejmě nezíská přes 50 procent hlasů a o nástupci prvního levicového prezidenta v historii země tak nejspíš rozhodne až druhé kolo hlasování 21. června.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
