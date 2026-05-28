Írán tvrdí, že nad jaderným provozem v Búšehru sestřelil americký letoun


před 3 mminutami|Zdroj: ČT24

Íránská státní televize uvedla, že nad jaderným provozem v Búšehru bylo zničeno americké letadlo. Spojené státy tuto informaci dosud nepotvrdily, píše agentura Reuters.

Připravujeme podrobnosti.

Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

I Estonsko posiluje svou obranu. Země například zabezpečuje východní hranici. Hlavně kvůli ruským provokacím, které v posledních měsících nabraly na intenzitě. Estonskou obrannou linii navštívil prezident Petr Pavel. Armáda s budováním opevnění začala loni. Region v posledních dnech čelí pravidelným provokacím. Bezpilotní letouny hned několikrát narušily vzdušný prostor nejen Estonska, ale i okolních států. „Nebudeme tolerovat narušení našeho vzdušného prostoru, stejně jako by Rusko netolerovalo, kdybychom jeho vzdušný prostor narušovali my,“ sdělil prezident.
před 1 hhodinou

Muž dostal 15 let vězení za plánovaní útoku na koncert Swiftové

Soud ve Vídni poslal na 15 let do vězení jednadvacetiletého Rakušana Berana A. za plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swiftové ve Vídni v roce 2024, uvedly agentury APA a DPA. Podle soudců je muž se severomakedonskými kořeny rovněž vinný z podílu na založení teroristické buňky.
před 1 hhodinou

VideoSmotrič vydal příkaz k demolici palestinské vesnice na Západním břehu

Izraelský krajně pravicový ministr financí Becal'el Smotrič vydal příkaz k demolici palestinské beduínské vesnice Chán al-Ahmar na Západním břehu Jordánu. Ta leží v poušti mezi Jeruzalémem a Mrtvým mořem, na území, o které vedou Izraelci s Palestinci letitý spor. Na příkaz reagoval například ministr palestinské autonomie Muajád Šabán: „Všichni Palestinci by měli přijít do těchto ohrožených vesnic, aby je zachránili. Jedině diplomatický a mezinárodní tlak zastaví toto rozhodnutí.“ Není to poprvé, kdy Izrael plánuje demolici vesnice. Považuje její rozrůstání za skrytou snahu Palestinců zabírat novou půdu na větším ze dvou palestinských území.
před 2 hhodinami

AFP: Netanjahu rozkázal armádě, aby převzala kontrolu nad 70 procenty Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozkázal armádě, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70 procenty Pásma Gazy. Podle agentury AFP to prohlásil ve videu vysílaném v jedné z místních televizí. Izrael momentálně podle Netanjahua ovládá 60 procent tohoto palestinského území. To je více, než předpokládala dohoda o příměří z loňského října.
16:49Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření

Část Evropy dál sužují mimořádně vysoké teploty. Itálie ve čtvrtek vydala nejvyšší stupeň výstrahy před vedrem pro Řím a další čtyři města na severu země, zatímco Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. Vlny veder v posledních dnech zasáhly také Francii, Británii či Španělsko, informovala agentura AFP.
před 4 hhodinami

EU finálně schválila sankce proti násilným židovským osadníkům a Hamásu

Členské státy EU ve čtvrtek formálně finálně potvrdily uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu a rovněž vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás, potvrdily ČTK diplomatické zdroje. Uvalení sankcí odsouhlasili na aktuální schůzce v Bruselu unijní ministři průmyslu a obchodu, Česko zastupoval Karel Havlíček (ANO).
14:42Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost reagovala, že považuje pokutu za nepřiměřenou. Rozhodnutí EK však uvítal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza, dle nějž by měly proti Temu zakročit i české úřady.
12:22Aktualizovánopřed 7 hhodinami
