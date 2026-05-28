Část Evropy dál sužují mimořádně vysoké teploty. Itálie ve čtvrtek vydala nejvyšší stupeň výstrahy před vedrem pro Řím a další čtyři města na severu země, zatímco Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. Vlny veder v posledních dnech zasáhly také Francii, Británii či Španělsko, informovala agentura AFP.
V portugalském městě Mora ve středu rtuť teploměrů vystoupala na 40,3 stupně Celsia. Dosavadní květnový rekord z roku 2001 činil čtyřicet stupňů. Portugalský meteorologický ústav upozornil, že vysoké teploty zřejmě přetrvají až do začátku června.
V Itálii sice teploty zatím nedosáhly tak vysokých hodnot jako na Pyrenejském poloostrově, úřady ale vyhlásily červenou, tedy maximální, výstrahu pro Řím, Florencii, Boloňu, Brescii a Turín. Podle ministerstva zdravotnictví mohou vedra ohrozit i zdravé a fyzicky zdatné lidi.
Vedro má oběti na životech
Británie a Francie už tento týden zaznamenaly nejteplejší květnové dny od začátku měření. Několik lidí v obou zemích zemřelo, většinou při koupání. Úřady neštěstí spojují právě s mimořádně teplým počasím.
Ve Francii zůstává v platnosti oranžová, druhá nejvyšší, výstraha před vedrem pro Paříž, kde ve čtvrtek teploměry ukázaly až 34 stupňů. Jedna škola na jihozápadě země musela přerušit výuku poté, co teplota na chodbách dosáhla 53 stupňů a některým žákům se udělalo nevolno.
Vysoké teploty komplikují také tenisový turnaj Roland Garros u Paříže. Někteří hráči měli během zápasů zdravotní potíže. Italský tenista Jannik Sinner si stěžoval na dehydrataci, závratě a nevolnost při překvapivé porážce ve druhém kole.
Meteorologové ve Španělsku vydali výstrahy před vedrem pro část severu a severovýchodu země, kde očekávají, že teploty v pátek dosáhnou až 37 stupňů. Podle španělského meteorologického ústavu jsou nynější teploty na tuto část roku mimořádně vysoké a odpovídají spíše létu.
Vědci dlouhodobě upozorňují, že změny klimatu způsobené lidskou činností zvyšují četnost i intenzitu vln veder, sucha a dalších extrémních projevů počasí.