Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření


Zdroj: ČTK

Část Evropy dál sužují mimořádně vysoké teploty. Itálie ve čtvrtek vydala nejvyšší stupeň výstrahy před vedrem pro Řím a další čtyři města na severu země, zatímco Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. Vlny veder v posledních dnech zasáhly také Francii, Británii či Španělsko, informovala agentura AFP.

V portugalském městě Mora ve středu rtuť teploměrů vystoupala na 40,3 stupně Celsia. Dosavadní květnový rekord z roku 2001 činil čtyřicet stupňů. Portugalský meteorologický ústav upozornil, že vysoké teploty zřejmě přetrvají až do začátku června.

V Itálii sice teploty zatím nedosáhly tak vysokých hodnot jako na Pyrenejském poloostrově, úřady ale vyhlásily červenou, tedy maximální, výstrahu pro Řím, Florencii, Boloňu, Brescii a Turín. Podle ministerstva zdravotnictví mohou vedra ohrozit i zdravé a fyzicky zdatné lidi.

Vedro má oběti na životech

Británie a Francie už tento týden zaznamenaly nejteplejší květnové dny od začátku měření. Několik lidí v obou zemích zemřelo, většinou při koupání. Úřady neštěstí spojují právě s mimořádně teplým počasím.

Ve Francii zůstává v platnosti oranžová, druhá nejvyšší, výstraha před vedrem pro Paříž, kde ve čtvrtek teploměry ukázaly až 34 stupňů. Jedna škola na jihozápadě země musela přerušit výuku poté, co teplota na chodbách dosáhla 53 stupňů a některým žákům se udělalo nevolno.

Francie kvůli mimořádným vedrům hlásí oběti
Ilustrační foto

Vysoké teploty komplikují také tenisový turnaj Roland Garros u Paříže. Někteří hráči měli během zápasů zdravotní potíže. Italský tenista Jannik Sinner si stěžoval na dehydrataci, závratě a nevolnost při překvapivé porážce ve druhém kole.

Meteorologové ve Španělsku vydali výstrahy před vedrem pro část severu a severovýchodu země, kde očekávají, že teploty v pátek dosáhnou až 37 stupňů. Podle španělského meteorologického ústavu jsou nynější teploty na tuto část roku mimořádně vysoké a odpovídají spíše létu.

Vědci dlouhodobě upozorňují, že změny klimatu způsobené lidskou činností zvyšují četnost i intenzitu vln veder, sucha a dalších extrémních projevů počasí.

Počet lidí žijících v extrémním horku se do roku 2050 může zásadně zvýšit, varuje studie
Ilustrační foto

AFP: Netanjahu rozkázal armádě, aby převzala kontrolu nad 70 procenty Gazy

Zemřel jeden z „Cimrmanů" Jan Hraběta

Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Nejoblíbenějším jménem je nově Viktorie, Jakub prvenství udržel

Autoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

Generace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření

Slunečné počasí vydrží do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky

V Česku vydrží slunečné počasí do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky. Teploty se ve čtvrtek udrží většinou pod 25 stupni Celsia, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce začínají šetřit vodou. Letos spadlo podle meteorologů nejméně srážek za posledních 64 let a sucho zhoršují i vysoké teploty. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu začínají omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Předslav na Klatovsku se už dokonce obrátila na Správu státních hmotných rezerv (SSHR) se žádostí o zapůjčení cisterny.
Meteorologové upravili barvy na teplotních mapách. Podívejte se na rozdíl

Český hydrometeorologický ústav až doposud nekomunikoval teploty na svých mapách jednotně – jiné barevné škály se objevovaly na sociálních sítích, další v modelu Aladin a odlišné v dalších službách, které tento úřad občanům i firmám poskytuje. Teď se rozhodl je sjednotit a nastavit nové schéma, které by mělo být univerzálně platné a využitelné v jakémkoliv ročním období.
Pravděpodobnost super El Niña stoupá

Předpovědi meteorologů naznačují, že se v Tichém oceánu rychle formuje výjimečně silné El Niño. Může být podle projekcí tak silné, že ho experti označují jako „super El Niño“. Oteplení horní hladiny vody v Tichém oceánu může vypadat jako věc, která se střední Evropy nijak nedotkne. To je ale omyl, globální klima je totiž propojené. Vliv silného El Niña na Česko by byl nicméně spíše nepřímý.
Ve středních Čechách, na Plzeňsku a jihu Moravy teploty přesáhnou 31 stupňů

Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Nejvyšší odpolední teploty v Praze, v části středních a severozápadních Čech, na Plzeňsku a jižní Moravě v úterý překročí 31 stupňů Celsia, výjimečně mohou dosáhnout až 33 stupňů, informuje ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Kvůli suchu platí výstraha před požáry ve středních a severozápadních Čechách

Kvůli déletrvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí do odvolání. V dalších dnech bude výstrahu upřesňovat, dodal.
Saharský prach může v neděli snížit teploty

Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se dostat neměl. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se v tuzemsku letos objevil už několikrát.
