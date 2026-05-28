Slunečné počasí vydrží do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky

V Česku vydrží slunečné počasí do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky. Teploty se ve čtvrtek udrží většinou pod 25 stupni Celsia, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad severozápadní Evropou a přináší poněkud chladnější a suchý vzduch od severu. Dnes (ve čtvrtek) nás čeká slunečno a odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ na facebooku.
Na severu a severovýchodě ve čtvrtek očekávají teploty kolem dvaceti stupňů Celsia, na horách v tisíci metrech nad mořem kolem patnácti stupňů, na Šumavě kolem dvaceti stupňů.
Jasno nebo polojasno bude v Česku i v pátek, částečné přibývání oblačnosti předpokládají meteorologové později večer na severozápadě a západě Čech. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, v Čechách bude místy až 28 stupňů.
O víkendu může místy pršet
„Na víkend začne přibývat mraků na obloze a místy se dočkáme přeháněk nebo bouřek,“ sdělili meteorologové. Nejnižší noční teploty budou o víkendu mezi patnácti až deseti stupni Celsia, v údolích ojediněle kolem osmi stupňů. Přes den teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.
V pondělí dojde ke slabému ochlazení, v úterý už ale očekáváme teploty ojediněle až ke třiceti stupňům Celsia, informovala meteoroložka ČT Milada Křížová. „Počasí bude střídavé, ráno bude méně oblačnosti, během dne jí bude přibývat, ve večerních a odpoledních hodinách očekáváme bouřky nebo přeháňky,“ doplnila.