Slunečné počasí vydrží do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
Zdroj: ČT24

V Česku vydrží slunečné počasí do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky. Teploty se ve čtvrtek udrží většinou pod 25 stupni Celsia, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad severozápadní Evropou a přináší poněkud chladnější a suchý vzduch od severu. Dnes (ve čtvrtek) nás čeká slunečno a odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ na facebooku.

Na severu a severovýchodě ve čtvrtek očekávají teploty kolem dvaceti stupňů Celsia, na horách v tisíci metrech nad mořem kolem patnácti stupňů, na Šumavě kolem dvaceti stupňů.

Jasno nebo polojasno bude v Česku i v pátek, částečné přibývání oblačnosti předpokládají meteorologové později večer na severozápadě a západě Čech. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, v Čechách bude místy až 28 stupňů.

O víkendu může místy pršet

„Na víkend začne přibývat mraků na obloze a místy se dočkáme přeháněk nebo bouřek,“ sdělili meteorologové. Nejnižší noční teploty budou o víkendu mezi patnácti až deseti stupni Celsia, v údolích ojediněle kolem osmi stupňů. Přes den teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.

V pondělí dojde ke slabému ochlazení, v úterý už ale očekáváme teploty ojediněle až ke třiceti stupňům Celsia, informovala meteoroložka ČT Milada Křížová. „Počasí bude střídavé, ráno bude méně oblačnosti, během dne jí bude přibývat, ve večerních a odpoledních hodinách očekáváme bouřky nebo přeháňky,“ doplnila.

Autoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

Generace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Dostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce začínají šetřit vodou. Letos spadlo podle meteorologů nejméně srážek za posledních 64 let a sucho zhoršují i vysoké teploty. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu začínají omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Předslav na Klatovsku se už dokonce obrátila na Správu státních hmotných rezerv (SSHR) se žádostí o zapůjčení cisterny.
26. 5. 2026Aktualizováno26. 5. 2026

Meteorologové upravili barvy na teplotních mapách. Podívejte se na rozdíl

Český hydrometeorologický ústav až doposud nekomunikoval teploty na svých mapách jednotně – jiné barevné škály se objevovaly na sociálních sítích, další v modelu Aladin a odlišné v dalších službách, které tento úřad občanům i firmám poskytuje. Teď se rozhodl je sjednotit a nastavit nové schéma, které by mělo být univerzálně platné a využitelné v jakémkoliv ročním období.
26. 5. 2026

Pravděpodobnost super El Niña stoupá

Předpovědi meteorologů naznačují, že se v Tichém oceánu rychle formuje výjimečně silné El Niño. Může být podle projekcí tak silné, že ho experti označují jako „super El Niño“. Oteplení horní hladiny vody v Tichém oceánu může vypadat jako věc, která se střední Evropy nijak nedotkne. To je ale omyl, globální klima je totiž propojené. Vliv silného El Niña na Česko by byl nicméně spíše nepřímý.
26. 5. 2026

Ve středních Čechách, na Plzeňsku a jihu Moravy teploty přesáhnou 31 stupňů

Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Nejvyšší odpolední teploty v Praze, v části středních a severozápadních Čech, na Plzeňsku a jižní Moravě v úterý překročí 31 stupňů Celsia, výjimečně mohou dosáhnout až 33 stupňů, informuje ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
25. 5. 2026Aktualizováno25. 5. 2026

Kvůli suchu platí výstraha před požáry ve středních a severozápadních Čechách

Kvůli déletrvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí do odvolání. V dalších dnech bude výstrahu upřesňovat, dodal.
24. 5. 2026

Saharský prach může v neděli snížit teploty

Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se dostat neměl. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se v tuzemsku letos objevil už několikrát.
23. 5. 2026

Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

Jaro bývá řadou lidí označováno jako jejich nejoblíbenější roční období. Jenže v kontextu prohlubující se změny klimatu pomalu přestává platit stav, kdy je přechod mezi jarem a létem ve střední Evropě příjemně pozvolný.
23. 5. 2026
