Kvůli suchu platí výstraha před požáry ve středních a severozápadních Čechách


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kvůli déletrvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí do odvolání. V dalších dnech bude výstrahu upřesňovat, dodal.

Varování platí v Praze a nejbližším okolí a na území až k Žatci a Podbořanům směrem na západ a k České Lípě a Mnichovu Hradišti směrem na sever. Předpověď počasí mnoho srážek neslibuje, je tak pravděpodobné, že území s platnou výstrahou se bude rozšiřovat.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu
Zdroj: ČHMÚ

Lidé by v oblasti s rizikem požárů podle ČHMÚ neměli rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem a používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Meteorologové radí také úsporně hospodařit s vodou.

V Česku byl v sobotu letošní první tropický den, teplota překročila třicet stupňů Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Teplotní rekordy pro 23. květen padly na devatenácti místech v západní polovině Čech.

Tropické třicítky meteorologové předpovídají zejména v západní polovině Čech také v neděli, kolem třiceti stupňů Celsia se mají denní maxima pohybovat i v dalších dnech. Má být přitom slunečno, srážky ČHMÚ neočekává.

Saharský prach může v neděli snížit teploty
Saharský písek nad Prahou (8. březen 2025)

Volný Hormuz, konec americké blokády. USA a Írán prý míří k dohodě

včeraAktualizovánopřed 13 mminutami
Sudetští Němci označili sjezd v Brně za historickou kapitolu vztahů s Čechy

před 25 mminutami
Být hasičem je poslání, ale žít s ním je těžké, říká generální ředitel HZS Vlček

Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák" na dron. Zájem stále roste

Sucho oslabuje lesy, ty pak podléhají škůdcům. Požáry budou v budoucnu častější

V Praze lidé kvůli cenám častěji shánějí menší byty. Zájem o nové a větší klesá

Vláda prosazuje odklad některých změn souvisejících s volbami

Aktuálně z rubriky Počasí

Kvůli déletrvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí do odvolání. V dalších dnech bude výstrahu upřesňovat, dodal.
Saharský prach může v neděli snížit teploty

Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se dostat neměl. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se v tuzemsku letos objevil už několikrát.
včera v 10:24

Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

Jaro bývá řadou lidí označováno jako jejich nejoblíbenější roční období. Jenže v kontextu prohlubující se změny klimatu pomalu přestává platit stav, kdy je přechod mezi jarem a létem ve střední Evropě příjemně pozvolný.
včera v 07:00

O víkendu se výrazně oteplí

Víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým třiceti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
21. 5. 2026Aktualizováno21. 5. 2026

Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

V Česku se tento týden bude oteplovat, denní teploty se mají pohybovat většinou kolem dvaceti stupňů Celsia a občas zaprší, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
18. 5. 2026

Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech

Výstraha před vydatným deštěm v Beskydech se ruší, úhrny srážek budou podle aktuální situace nižší, než byl předchozí předpoklad, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Déšť na východě Česka očekávají meteorologové od sobotního večera až do pondělního dopoledne, nicméně srážkové úhrny v oblasti Moravskoslezských Beskyd by se měly pohybovat mezi 20 a 40 milimetry.
16. 5. 2026

Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody

V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných osmdesát procent řek, uvedl předseda Svazu vodáků ČR Libor Polák s tím, že hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek, které by podle nich mohly situaci zlepšit.
16. 5. 2026

V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet

V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) bude výstrahu dále upřesňovat.
15. 5. 2026
