Kvůli suchu platí výstraha před požáry ve středních a severozápadních Čechách

Kvůli déletrvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí do odvolání. V dalších dnech bude výstrahu upřesňovat, dodal.
Varování platí v Praze a nejbližším okolí a na území až k Žatci a Podbořanům směrem na západ a k České Lípě a Mnichovu Hradišti směrem na sever. Předpověď počasí mnoho srážek neslibuje, je tak pravděpodobné, že území s platnou výstrahou se bude rozšiřovat.
Lidé by v oblasti s rizikem požárů podle ČHMÚ neměli rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem a používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Meteorologové radí také úsporně hospodařit s vodou.
V Česku byl v sobotu letošní první tropický den, teplota překročila třicet stupňů Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Teplotní rekordy pro 23. květen padly na devatenácti místech v západní polovině Čech.
Tropické třicítky meteorologové předpovídají zejména v západní polovině Čech také v neděli, kolem třiceti stupňů Celsia se mají denní maxima pohybovat i v dalších dnech. Má být přitom slunečno, srážky ČHMÚ neočekává.