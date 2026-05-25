Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí, mírně se ochladí ve čtvrtek


před 1 hhodinou
Zdroj: ČT24

Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Bude převážně slunečno, malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu, v neděli se mohou objevit bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V souvislosti s aktuálním počasím zmiňuje klimatickou změnu.

Teploty budou stejně jako o uplynulém víkendu tropické. V pondělí mohou stoupat ke 30 stupňům Celsia, v úterý ke 32 stupňům, mírně chladněji má být v obou dnech na severovýchodě. Středa Česko teplotně rozdělí, maxima přes den se budou pohybovat od 20 stupňů Celsia na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy.

Čtvrteční mírné ochlazení teploty posune mezi 19 až 24 stupňů Celsia. V pátek už vystoupají opět až k 27 stupňům a na víkend meteorologové předpovídají mezi 25 a 30 stupni Celsia.

ČHMÚ: Sucho se bude prohlubovat

„Kolik do konce května naprší? Většina z vás se s deštěm nepotká,“ napsal ČHMÚ na síti X. Pouze ve středu jsou podle meteorologů možné lokální přeháňky ve Slezsku nebo na Moravě, budou ale případně slabé a vyskytnou se jen na malé části území.

Šance na přeháňky, možná i bouřky se začne zvyšovat o víkendu, hlavně v neděli, nejistota je ale stále velmi vysoká, uvedl ČHMÚ. „Nadějněji pak vypadá spíš až začátek dalšího týdne. Plošnější déšť je ale minimálně na následující týden dopředu víceméně vyloučen, takže sucho se bude v dalších dnech prohlubovat,“ dodal. V neděli vyhlásil výstrahu před zvýšeným rizikem požárů pro Prahu, střední a severozápadní Čechy, platí do odvolání.

Sucho je jedním z extrémů, jejichž střídání patří ke znakům klimatické změny, upozornil ČHMÚ. „V posledních několika desetiletích se také ukazuje, že přechod z jarního období do období letních teplot je mnohem rychlejší a ‚ostřejší‘, než tomu bývalo dříve. Prodlužuje se i období ‚léta‘ dřívějším nástupem a pozdějším odchodem letních teplot,“ uvedl. Problémem klimatické změny není jen její míra, ale i její rychlost, uzavřel.

Kvůli suchu platí výstraha před požáry ve středních a severozápadních Čechách
Požár pole

NKÚ: Peníze na covidové zotavení nemocnice využily z části neúčelně

Koaliční rada projedná návrh zákona o veřejnoprávních médiích

Ceny ropy mohutně klesají díky naději na brzký mír mezi Íránem a USA

Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí, mírně se ochladí ve čtvrtek

Vážně nemocní často zůstávají bez podpory. Pomáhají neziskové organizace

Volby na Kypru vyhrála pravice před komunisty. Posílili nacionalisté i nováčci

Telegraph: Evropské země odmítají pomoc Ukrajině podle požadavku Rutteho

Obchody přidávají prvky pro snazší bezbariérové nákupy

Kvůli suchu platí výstraha před požáry ve středních a severozápadních Čechách

Kvůli déletrvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí do odvolání. V dalších dnech bude výstrahu upřesňovat, dodal.
Saharský prach může v neděli snížit teploty

Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se dostat neměl. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se v tuzemsku letos objevil už několikrát.
Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

Jaro bývá řadou lidí označováno jako jejich nejoblíbenější roční období. Jenže v kontextu prohlubující se změny klimatu pomalu přestává platit stav, kdy je přechod mezi jarem a létem ve střední Evropě příjemně pozvolný.
O víkendu se výrazně oteplí

Víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým třiceti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

V Česku se tento týden bude oteplovat, denní teploty se mají pohybovat většinou kolem dvaceti stupňů Celsia a občas zaprší, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech

Výstraha před vydatným deštěm v Beskydech se ruší, úhrny srážek budou podle aktuální situace nižší, než byl předchozí předpoklad, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Déšť na východě Česka očekávají meteorologové od sobotního večera až do pondělního dopoledne, nicméně srážkové úhrny v oblasti Moravskoslezských Beskyd by se měly pohybovat mezi 20 a 40 milimetry.
Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody

V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných osmdesát procent řek, uvedl předseda Svazu vodáků ČR Libor Polák s tím, že hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek, které by podle nich mohly situaci zlepšit.
