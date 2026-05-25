Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí, mírně se ochladí ve čtvrtek

Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Bude převážně slunečno, malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu, v neděli se mohou objevit bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V souvislosti s aktuálním počasím zmiňuje klimatickou změnu.
Teploty budou stejně jako o uplynulém víkendu tropické. V pondělí mohou stoupat ke 30 stupňům Celsia, v úterý ke 32 stupňům, mírně chladněji má být v obou dnech na severovýchodě. Středa Česko teplotně rozdělí, maxima přes den se budou pohybovat od 20 stupňů Celsia na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy.
Čtvrteční mírné ochlazení teploty posune mezi 19 až 24 stupňů Celsia. V pátek už vystoupají opět až k 27 stupňům a na víkend meteorologové předpovídají mezi 25 a 30 stupni Celsia.
ČHMÚ: Sucho se bude prohlubovat
„Kolik do konce května naprší? Většina z vás se s deštěm nepotká,“ napsal ČHMÚ na síti X. Pouze ve středu jsou podle meteorologů možné lokální přeháňky ve Slezsku nebo na Moravě, budou ale případně slabé a vyskytnou se jen na malé části území.
Šance na přeháňky, možná i bouřky se začne zvyšovat o víkendu, hlavně v neděli, nejistota je ale stále velmi vysoká, uvedl ČHMÚ. „Nadějněji pak vypadá spíš až začátek dalšího týdne. Plošnější déšť je ale minimálně na následující týden dopředu víceméně vyloučen, takže sucho se bude v dalších dnech prohlubovat,“ dodal. V neděli vyhlásil výstrahu před zvýšeným rizikem požárů pro Prahu, střední a severozápadní Čechy, platí do odvolání.
Sucho je jedním z extrémů, jejichž střídání patří ke znakům klimatické změny, upozornil ČHMÚ. „V posledních několika desetiletích se také ukazuje, že přechod z jarního období do období letních teplot je mnohem rychlejší a ‚ostřejší‘, než tomu bývalo dříve. Prodlužuje se i období ‚léta‘ dřívějším nástupem a pozdějším odchodem letních teplot,“ uvedl. Problémem klimatické změny není jen její míra, ale i její rychlost, uzavřel.