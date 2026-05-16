Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody

V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných osmdesát procent řek, uvedl předseda Svazu vodáků ČR Libor Polák s tím, že hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek, které by podle nich mohly situaci zlepšit.
Meteorologové evidují zhoršující se situaci do začátku května. „Hladiny klesaly, protože srážky se téměř nevyskytovaly a vodní toky už nebyly ani v podhorských oblastech dotovány tajícím sněhem z hřebenů hor,“ vysvětlil Martin Pecha z oddělení povrchových vod a předpovědní služby ČHMÚ.
Na spodním limitu sjízdnosti je od Vyššího Brodu po České Budějovice řeka Vltava. „Na hlavních tocích se průtoky pohybují na úrovni třiceti procent dlouhodobých průměrů pro měsíc květen,“ upřesnila mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl. Nesjízdná je podle ní Lužnice nebo Teplá Vltava. Od 18. května také Státní plavební správa zakázala plavbu pod mostem U Zelené ratolesti v Českém Krumlově kvůli jeho rekonstrukci.
Zrušené závody
Kvůli sjízdnosti organizátoři dokonce ruší závody. „Byli jsme nuceni zrušit akci Českého poháru vodáků na řece Sázavě pro nevyhovující stav vody. Akce se měla uskutečnit 16. května 2026 v úseku Týnec nad Sázavou Pikovice,“ napsal na web kanoe.cz ředitel závodu Tomáš Antonín. Už v dubnu rušili pořadatelé stejný závod na Otavě.
Po celém svém toku je sjízdná naopak Berounka. Řeka Otava nemá problém od Sušice. „V současnosti je dokončena rekonstrukce jezu Mrskoš na Otavě, kde bude nově k dispozici pro vodáky sportovní propust usnadňující překonání tohoto jezu,“ popsala Mertl.
Do třiceti procent obvyklého květnového průtoku evidují hydrologové také na dolním úseku řeky Moravy. Lepší situace je na Dyji nebo Svratce, které dotují vodní nádrže. „Přibližně od března uvolňují vodní nádrže ze svých zásobních prostorů vodu k nadlepšení průtoků v tocích a ke zlepšení podmínek života v řece,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
Ideální podmínky nejsou ani na Odře. „Průtoky na Odře jsou k dnešnímu dni (15. května, pozn. red.) 9,94 metru krychlového za sekundu, což pro sjízdnost není optimální,“ upřesnila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. „V letošním roce jsme významnější srážky zaznamenali pouze v měsíci únoru, zásoby sněhu byly podprůměrné,“ vysvětlila Vlčková.
Povodí Labe hlásí daleko příznivější podmínky. Nesjízdný úsek Labe končí ve Dvoře Králové nad Labem. „Průtoky na většině vodních toků jsou v současnosti převážně setrvalé,“ uvedl mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec. Další řeky, které Povodí Labe sleduje, jsou na tom lépe. Jizera je od Malé Skály sjízdná, stejně tak tomu je i na Úpě v úseku od České Skalice. Plout se dá i po Orlici, až do soutoku však nejsou vůbec sjízdné Divoká ani Tichá Orlice.
Ohře je nejlépe sjízdná od Nechranic. „Řeka Ohře je aktuálně sjízdná v celé délce s výjimkou horní části toku v úseku vodního díla Skalka–Mostov,“ potvrdila mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová. Omezení nehlásí ani Ploučnice.
Situace by se podle meteorologů mohla zlepšovat. „V následujících dnech očekáváme znovu více srážek ve východní polovině území, první srážky dorazili od jihu už ve čtvrtek večer a budou se vyskytovat i v pátek, kdy se alespoň částečně dostanou i do Čech,“ avizoval Pecha. Optimisticky vidí Polák ze svazu vodáků také výhled na celé léto, předpovědi jsou podle něho příznivé.
Meteorologové z ČHMÚ zveřejňují informace o aktuální sjízdnosti řek v mapě na webu, na sociální sítě dává ústav informace před víkendem.