Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Sucho v Česku přetrvává
Letošní srážkový deficit je největší za posledních pětašedesát let. V březnu a v dubnu skoro nepršelo, a tak deště z posledních dnů mírní sucho jen nepatrně. V jarních měsících obvykle naprší dvojnásobek toho, co letos. I proto třeba na Břeclavsku už nyní zvažují zakázat používání pitné vody k zalévání a napouštění bazénů. Sucho je nejpatrnější v povrchové vrstvě půdy a taky v korytech potoků a řek.

Sucho jako velký problém vidí i vodohospodáři. Například Povodí Vltavy začalo letos pomáhat řece vodou z vltavské kaskády dokonce o měsíc dříve než loni. Její dolní tok a také Labe tím získaly o třicet milionů kubických metrů vody navíc – i tak je vody méně.

„Protéká tady teď něco přes padesát krychlových metrů za sekundu, ale průměrný průtok pro toto období je nějakých sto deset metrů krychlových za sekundu. Čili v celém našem povodí se ty průtoky pohybují na hodnotách pouhých třiceti procent dlouhodobých měsíčních průtoků,“ upozorňuje generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Změny, jejichž důsledkem je právě sucho, pozorují odborníci už více než dekádu. Vegetace začíná být na jaře aktivní dříve, a protože vyšší teploty zvyšují odpařování, roste i její potřeba vody. Na průsak do půdy a na vodní toky se tak nedostává. Na sucho si podle hydrologů budeme muset zvyknout.

Podle Evžena Zemana z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR tak vodu v říčních korytech aktuálně zásobují zbytky z podzemních horizontů. „Kdyby to tam nebylo, tak neuvidíme nic,“ dodává.

Suché počasí prodlužuje pylovou sezonu a zhoršuje příznaky u alergiků
Vysoká koncentrace pylu v ovzduší

Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu

Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů

Mrázová cítí Babišovu podporu. Opozice dále žádá rezignaci

Arménie se přiblížila vstupu do Evropské unie jen „mentálně“

Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

Letošní srážkový deficit je největší za posledních pětašedesát let. V březnu a v dubnu skoro nepršelo, a tak deště z posledních dnů mírní sucho jen nepatrně. V jarních měsících obvykle naprší dvojnásobek toho, co letos. I proto třeba na Břeclavsku už nyní zvažují zakázat používání pitné vody k zalévání a napouštění bazénů. Sucho je nejpatrnější v povrchové vrstvě půdy a taky v korytech potoků a řek.
Oteplí se, víkend bude slunečný

Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný, pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes dvacet stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.
Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

Česko zasáhly bouřky a postupně během noci slábly. Výstraha před silnými bouřkami, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platila v pásu přibližně od jihozápadu Čech směrem přes střední oblasti až na východ Čech, a to až do půlnoci. U Slapů se také podle ČHMÚ objevila první výrazná supercela roku 2026.
Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Do Česka v úterý večer dorazily bouřky, přičemž nejsilnější byly kolem 21. hodiny v Karlovarském kraji i na západě Ústeckého kraje, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.
Od úterý se ochladí a začne pršet

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů. Více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Dalších třicet procent území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm.
Zvýšené riziko požárů se nově týká většiny území Česka a platí déle

Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do půlnoci z úterý na středu. Poté by se měla situace částečně zlepšit, uvedl v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak rozšířil své předchozí upozornění ohledně možných požárů i na celou Moravu a Slezsko a současně prodloužil platnost výstrahy publikované původně v sobotu.
Sucho zvyšuje riziko požárů v části Česka, výstraha ČHMÚ platí celý víkend

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit, plyne ze sobotní výstrahy zveřejněné na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V Praze zároveň platí v souvislosti s touto výstrahou zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech.
