Suché počasí prodlužuje pylovou sezonu a zhoršuje příznaky u alergiků


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Sucho a teplé počasí podporují rychlejší zrání a uvolňování pylu z dřevin i trav a zhoršují příznaky u alergiků. Ještě horší je situace ve větrných dnech, kdy se pylová zrna vzduchem rychle šíří. Podle alergologů by proto lidé v takovýchto dnech měli venku trávit jen nezbytně nutnou dobu. Nějakým druhem alergie trpí asi třetina populace, ta na pyly patří mezi nejčastější.

Počasí podle meteorologů ovlivňuje množství pylu v ovzduší, rozhodující jsou především teplota vzduchu, atmosférické srážky, vítr a sluneční záření. Sucho a teplé počasí situaci zhoršují.

„Obecně by se měli alergici snažit rozumně vyhýbat místům, kde je velká koncentrace pylu. Když jsem alergický na pyl lísky, nesednu si na lavičku pod lískou, když vidím jehnědy, ze kterých se uvolňuje pyl,“ podotkl vedoucí lékař Ústavu klinické imunologie a alergologie FNUSA Sáva Pešák.

Lékaři radí omezit pobyt venku i fyzickou zátěž

Ve dnech s vysokou koncentrací pylu alergologové doporučují omezit pobyt venku a fyzickou aktivitu. „Venku pobývejte nejlépe brzy ráno nebo později večer, kdy je vzduch vlhčí a pyly nejsou tak rozptýlené. Ideální jsou procházky po dešti, slunečné a větrné počasí je pro pylové alergiky nejméně příznivé,“ uvedla alergoložka Radka Šedivá. Po příchodu zvenku domů je dobré se převléknout, omýt si obličej, vypláchnout nos a vyčesat vlasy.

V domácnosti alergika by se mělo dbát na častější úklid, doporučené je také čištění vzduchu nebo pořízení pylových sítí do oken. Lidé mohou odstranit i záclony či další textilie, na kterých pyl ulpívá.

V autě by alergici měli pravidelně měnit pylové filtry a nejezdit s otevřenými okny. Doporučuje se také vyplachovat nos fyziologickým roztokem. Osoby alergické na pyl trav by neměly kouřit, měly by se vyvarovat sekání a sušení trávy a používat sluneční brýle.

  • Omezte pobyt venku – nejvyšší koncentrace pylu bývá odpoledne a večer. Lepší je chodit ven po dešti nebo brzy ráno.
  • Chraňte si oči a dýchací cesty – noste sluneční brýle, při vysoké koncentraci případně i respirátor.
  • Větrejte chytře – spíše večer nebo v noci, kdy je koncentrace pylu nižší.
  • Dodržujte hygienu – po návratu zvenku se osprchujte a umyjte si vlasy, převlékněte se.
  • Používejte antihistaminika – kapky, spreje, tablety (po konzultaci s lékařem).
  • Sledujte pylové zpravodajství.

ČHMÚ, Pyly.cz

Senná rýma patří k nejčastějším projevům

Jedním z hlavních projevů pylové alergie je senná rýma. Projevuje se svěděním a pálením nosu, což vede k častému kýchání a neustálé potřebě smrkat. Alergici se mohou potýkat také se svěděním očí, v krku, uších či ústech. Dalším problémem může být dušnost, sípání nebo dráždivý kašel.

V případě potíží by měli mít alergici k dispozici antihistaminika nebo jiné léky, které jim pomáhají obtíže zmírnit. „Podle charakteru obtíží jde o antihistaminika, kromoglykáty, kortikoidy, případně specifickou alergenovou imunoterapii, se kterou je potřeba začít již v určitém intervalu před pylovou sezonou,“ vysvětlil Pešák.

Nejčastější chybou podle něj je opomenutí užití pravidelné či úlevové medikace, nebo dokonce opomenutí si tuto medikaci včas vyzvednout.

Řada alergologů se chystá do penze, nových je málo
Alergická rýma, ilustrační foto

Deštivé počasí alergikům uleví

Pylovým alergikům podle lékaře obecně uleví deštivé počasí, bezvětří nebo pobyt v místech, kde je koncentrace alergenů minimální. Pomoci může i respirátor. „Když byla pandemie covidu-19, kdy bylo nošení respirátoru povinné i v exteriéru, bylo pylových problémů výrazně méně,“ poznamenal Pešák.

Pro aktuální předpověď míry ohrožení výskytem pylu v ovzduší slouží takzvaný pylový semafor. Ten se vydává pro rostlinné druhy, které jsou součástí fenologické sítě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Pylový semafor na 5. a 6. května 2026

V současné době podle odborníků stále kvetou borovice, bříza, buk, cypřiš, černý bez, dub, habr, jalovec, jasan, javor, jírovec, kaštanovník, lípa, olivovník, ořešák, platan a vrba. Z kvetoucích bylin zahajují pylovou sezonu jetel, jitrocel, kopřivovité rostliny, pampeliška, řepka, šťovík a vojtěška. Podle informací na webu Pylové služby by kolem 10. května měly začít kvést také některé druhy trav, například bojínek, drnavec, lipnice, psárka, srha a žito.

Počty alergiků podle lékařů rostou. Nějakou formou alergie trpí až třetina populace a léčí se asi 2,5 milionu lidí. Celkové roční výdaje veřejného zdravotního pojištění na léčbu astmatu a různých druhů alergií se podle pojišťoven v Česku pohybují kolem čtyř miliard korun a jsou dlouhodobě stabilní.

Pavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed

Spolek Milion chvilek zorganizoval shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a České televize. Dav by měl podle spolku začít pochod ze Staroměstského náměstí před budovu Českého rozhlasu. Cílem by podle webu Milionu chvilek mělo být vznešení požadavku na „stažení zákona na zestátnění veřejnoprávních médií a konec snah o politické ovládnutí České televize a rozhlasu“. Shromáždění spolek připravuje také na neděli 17. května ve dvanácti krajských městech. O týden později bude v Praze pochod před úřad vlády.
České lesy trápí sucho. Dle dat ze začátku května se dvě třetiny lesů nachází ve stavu vysokého, nebo dokonce extrémně vysokého stresu. „S postupující klimatickou změnou se dá předpokládat, že sucha budou déletrvající, častější a intenzivnější, proto bychom z pohledu dřevin měli volit ty, které jsou k suchu více tolerantní,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu DendroNetwork v rámci Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Jan Krejza. V rozhovoru rozebírá nejen rizika spjatá se suchem, ale i kůrovcovou kalamitu, skladbu dřevin či vliv veřejnosti.
Pokud se v Evropě začne v některých zásadních otázkách postupovat vpřed, pro Česko není podle Petra Pavla rozumnou strategií stát stranou, kritizovat a čekat, jak to dopadne, naopak by mělo usilovat o místo u jednacího stolu. Prezident to řekl na zahájení konference Evropa jako úkol na Pražském hradě. Vystoupil i jeho finský protějšek Alexander Stubb. Při svém zahajovacím projevu se vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země včetně Ukrajiny.
Agentura pro sociální začleňování dokázala získat pro obce s vyloučenými lokalitami čtyři miliardy korun. Její fungování ovšem ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ukončilo. Postavili se za ni i regionální politici, kteří s ní spolupracovali. V posledních měsících vláda Andreje Babiše (ANO) ve jménu úspor ve státní správě provedla už dvě kola propouštění. Jedná se především o MMR a ministerstvo práce a sociálních věcí. Reportéři ČT mluvili s desítkami lidí z obou resortů.
Uplynulo 81 let od Květnového povstání českého lidu. Tehdejší události i následný konec druhé světové války připomněla pieta u budovy Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Někteří účastníci ve svých projevech upozornili, že svoboda není samozřejmost. Právě rozhlas sehrál během povstání klíčovou roli, když nejprve začal vysílat v češtině a výzvou k obraně po poledni 5. května 1945 de facto oznámil začátek ozbrojeného odporu.
Poslanci by v úterý měli projednat odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) požádala sněmovnu, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. V úvodu řádné schůze vystupují zákonodárci s návrhy k doplnění navrhovaného programu. Šéf dolní komory Tomio Okamura (SPD) navrhl usnesení vyzývající pořadatele sjezdu sudetských Němců v Brně, aby od něj upustili.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem, útočníkem Ostravy Davidem Látalem či druholigovou Chrudimí. Elbel s Látalem jsou po Samuelu Šigutovi z Karviné dalšími hráči z nejvyšší soutěže, jichž se případ týká. Pětadvacetiletý Elbel má kvůli tomu pozastavenou činnost. Server Odkryto.cz píše, že rozhodčí Jan Petřík, který v kauze figuruje, se přiznal ke korupci a usiluje o dohodu o vině a trestu.
