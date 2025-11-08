Řada alergologů se chystá do penze, nových je málo


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Nedostatek alergologů v Česku
Zdroj: ČT24

V tuzemsku je málo alergologů. V celé zemi jich působí skoro 450, což nestačí. Téměř polovině lékařů s touto specializací je navíc přes šedesát let a řada z nich se chystá skončit. Nových je naopak málo. „Je to komplikovaný obor, vzdělání nějakou dobu trvá,“ uvedl ředitel Nemocnice Český Krumlov Vojtěch Remeň.

