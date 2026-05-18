Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK
Zdroj: ČT24

V Česku se tento týden bude oteplovat, denní teploty se mají pohybovat většinou kolem dvaceti stupňů Celsia a občas zaprší, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pondělí bude většinou polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky. Denní teploty budou mezi šestnácti a jednadvaceti stupni.

Podobné počasí s občasnými přeháňkami a ojedinělými bouřkami meteorologové očekávají i v následujících dnech. V úterý může napršet až patnáct milimetrů, tedy patnáct litrů na metr čtvereční, v bouřkách až 25 milimetrů. V dalších dnech pak ČHMÚ předpovídá nižší srážkové úhrny.

Postupně se bude oteplovat, denní maxima mohou o víkendu vystoupat až k 23 stupňům. Na jihu Moravy může být i tepleji.

Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody
Aktuálně z rubriky Počasí

V Česku se tento týden bude oteplovat, denní teploty se mají pohybovat většinou kolem dvaceti stupňů Celsia a občas zaprší, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech

Výstraha před vydatným deštěm v Beskydech se ruší, úhrny srážek budou podle aktuální situace nižší, než byl předchozí předpoklad, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Déšť na východě Česka očekávají meteorologové od sobotního večera až do pondělního dopoledne, nicméně srážkové úhrny v oblasti Moravskoslezských Beskyd by se měly pohybovat mezi 20 a 40 milimetry.
16. 5. 2026

Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody

V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných osmdesát procent řek, uvedl předseda Svazu vodáků ČR Libor Polák s tím, že hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek, které by podle nich mohly situaci zlepšit.
16. 5. 2026

V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet

V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) bude výstrahu dále upřesňovat.
15. 5. 2026

Řadu zápasů na fotbalovém šampionátu může ohrozit „vlhké vedro“

Na mistrovství světa ve fotbale, které začne už za necelý měsíc, by mohly panovat meteorologické podmínky, jež překonávají hranice doporučované pro přerušení zápasů. Nová analýza upozorňuje na rizika a analyzuje příčiny.
14. 5. 2026

Víkend bude chladný. Hodně pršet má hlavně na východě Česka

Nadcházející víkend v Česku bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni Celsia. Oteplení nad dvacet stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
14. 5. 2026

Rok 2026 je už nyní klimaticky mimořádný, upozorňuje nová zpráva

Během prvních měsíců roku 2026 shořelo po celém světě více než 150 milionů hektarů rostlin. Je to zhruba dvojnásobek nedávného průměru pro toto období. Tento nárůst je součástí širšího trendu oteplování Země, v jehož rámci teploty mořské hladiny dosahují téměř rekordních maxim, arktický mořský led se nachází na historických minimech a dochází k rekordním vlnám veder a suchům. „Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzniku jevu El Niño by druhá polovina roku mohla být ještě horší,“ uvedli zástupci vědecké organizace World Weather Attribution (WWA) v nové zprávě.
12. 5. 2026

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Bouřky, které zasáhly Česko, zeslábly. Do úterní šesté hodiny ranní platila výstraha ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nejsilněji bouřky udeřily na Hodonínsku, hasiči tam vyjížděli kvůli počasí k 52 událostem. V regionu řešili hlavně popadané stromy a zaplavené sklepy. Bouřky se objevily ale i v okolí Bruntálu či Plzně. Na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje i na dalších místech na Moravě se vyskytlo krupobití.
11. 5. 2026Aktualizováno12. 5. 2026
