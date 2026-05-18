Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

Nahrávám video
V Česku se tento týden bude oteplovat, denní teploty se mají pohybovat většinou kolem dvaceti stupňů Celsia a občas zaprší, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V pondělí bude většinou polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky. Denní teploty budou mezi šestnácti a jednadvaceti stupni.
Podobné počasí s občasnými přeháňkami a ojedinělými bouřkami meteorologové očekávají i v následujících dnech. V úterý může napršet až patnáct milimetrů, tedy patnáct litrů na metr čtvereční, v bouřkách až 25 milimetrů. V dalších dnech pak ČHMÚ předpovídá nižší srážkové úhrny.
Postupně se bude oteplovat, denní maxima mohou o víkendu vystoupat až k 23 stupňům. Na jihu Moravy může být i tepleji.