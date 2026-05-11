Ledoví muži přinesou citelné ochlazení, na horách může sněžit


11. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24, ČHMÚ
Nahrávám video
Studio 6: Jaké bude počasí
Zdroj: ČT24

V Česku během pondělí na většině území zaprší, místy se vyskytnou i bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem deseti stupňů. Na horách může v úterý sněžit. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne opět oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pondělí bude oblačno až zataženo, postupně bude pršet na většině území. Zejména odpoledne a večer meteorologové očekávají místy bouřky, které zejména ve východní polovině území mohou doprovázet přívalové srážky. V bouřkách může spadnout i kolem 25 milimetrů, tedy 25 litrů na metr čtvereční. Nejvyšší denní teploty v pondělí budou mezi 17 a 22 stupni Celsia, na západě bude chladněji.

Úterý je prvním dnem takzvaných ledových mužů. „Pankrác přinese citelné ochlazení a na hory návrat sněžení,“ uvedl ČHMÚ. Na obloze bude proměnlivá oblačnost, místy se v Čechách objeví přeháňky, které budou ve vyšších polohách sněhové. Denní teploty zůstanou mezi sedmi a dvanácti stupni, na jižní Moravě může teploměr ukázat až čtrnáct stupňů.

Servác podle meteorologů přinese ve středu ranní mrazíky, noční teploty totiž klesnou na plus tři až minus jeden stupeň. Přes den už se ale bude oteplovat. Bude polojasno až jasno a teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů, na jižní Moravě bude opět tepleji.

Na Bonifáce budou přízemní mrazíky už jen výjimečně, noční teploty by se měly pohybovat mezi osmi a čtyřmi stupni. Denní teploty budou mezi 14 a 18 stupni, na jihu Moravy bude až 20 stupňů. Místy zaprší. Ke konci týdne se budou denní teploty držet mezi 15 a 19 stupni, v noci už by mrznout nemělo.

Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád
Sucho v Česku přetrvává

Výběr redakce

Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi

Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi

09:15Aktualizovánopřed 24 mminutami
Ledoví muži přinesou citelné ochlazení, na horách může sněžit

Ledoví muži přinesou citelné ochlazení, na horách může sněžit

08:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ropa zdražuje po Trumpově odmítnutí íránské odpovědi na mírový návrh

Ropa zdražuje po Trumpově odmítnutí íránské odpovědi na mírový návrh

před 1 hhodinou
Trump psal o propuštění polských a moldavských vězňů z Běloruska a Ruska

Trump psal o propuštění polských a moldavských vězňů z Běloruska a Ruska

05:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zůna bude jednat s Babišem o budoucím šéfovi armády

Zůna bude jednat s Babišem o budoucím šéfovi armády

03:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Podle Trumpa je íránská odpověď na návrh na ukončení války absolutně nepřijatelná

Podle Trumpa je íránská odpověď na návrh na ukončení války absolutně nepřijatelná

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Loď s hantavirem opustilo 94 lidí

Loď s hantavirem opustilo 94 lidí

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Ledoví muži přinesou citelné ochlazení, na horách může sněžit

V Česku během pondělí na většině území zaprší, místy se vyskytnou i bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem deseti stupňů. Na horách může v úterý sněžit. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne opět oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
08:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ochladí se. V pondělí se čeká déšť, v úterý na horách sníh

V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky, v úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho.
9. 5. 2026Aktualizováno9. 5. 2026

Sněhová kalamita v květnu. Před sedmdesáti lety napadly desítky centimetrů sněhu

Letošní květen zatím přináší převážně teplotně nadprůměrné dny a sníh roztál během uplynulého týdne už i v Krkonoších. To před 73 lety byla situace dramaticky odlišná – ledoví muži tehdy sice dorazili o pár dnů dříve, ale s o to větší intenzitou, a dokonce s sebou přinesli i sněhovou kalamitu. Šlo o mimořádně silné ochlazení s mrazy, sněžením i v nížinách a rozsáhlými škodami na vegetaci a zemědělství.
9. 5. 2026

Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád

Letošní srážkový deficit je největší za posledních pětašedesát let. V březnu a v dubnu skoro nepršelo, a tak deště z posledních dnů mírní sucho jen nepatrně. V jarních měsících obvykle naprší dvojnásobek toho, co letos. I proto třeba na Břeclavsku už nyní zvažují zakázat používání pitné vody k zalévání a napouštění bazénů. Sucho je nejpatrnější v povrchové vrstvě půdy a taky v korytech potoků a řek.
8. 5. 2026

Oteplí se, víkend bude slunečný

Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný, pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes dvacet stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.
7. 5. 2026

Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

Česko zasáhly bouřky a postupně během noci slábly. Výstraha před silnými bouřkami, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platila v pásu přibližně od jihozápadu Čech směrem přes střední oblasti až na východ Čech, a to až do půlnoci. U Slapů se také podle ČHMÚ objevila první výrazná supercela roku 2026.
6. 5. 2026Aktualizováno7. 5. 2026

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
6. 5. 2026Aktualizováno6. 5. 2026

Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Do Česka v úterý večer dorazily bouřky, přičemž nejsilnější byly kolem 21. hodiny v Karlovarském kraji i na západě Ústeckého kraje, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.
5. 5. 2026Aktualizováno6. 5. 2026
Načítání...