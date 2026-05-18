Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun


18. 5. 2026Aktualizovánopřed 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o 11 procent více než před měsícem a o 90 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 44,2 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,52 procenta z březnových 4,43 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.

„Do silných březnových čísel se pravděpodobně promítl dvojí faktor předzásobení, a to pravděpodobně s dozvuky dubnového zpřísnění podmínek pro investiční hypotéky, ale i se snahou vyhnout se vyšším úrokovým sazbám. Duben totiž přinesl prozatím nepatrné zvýšení hypoteční úrokové sazby ve srovnání se skokem tržních úrokových sazeb,“ uvedl hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel. Počet nových hypoték v dubnu stoupl o osm procent meziměsíčně na 9049 kusů, což je o 41 procent více než před rokem.

Hlavní událostí uplynulých dvou měsíců je nejistota ohledně vývoje cen zdrojů, která ovlivňuje sazby hypoték. „Cena zdrojů výrazně vzrostla kvůli geopolitickým rizikům od března 2026. Růst úrokových sazeb je nepříjemným překvapením pro klienty, kterým bude v roce 2026 končit platnost fixace úrokové sazby. Sazby se před pěti lety totiž pohybovaly okolo 2,5 procenta, zatímco nyní atakují hranici pěti procent,“ sdělil expert na financování bydlení České spořitelny Marian Holub.

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v dubnu stoupl na 17,2 miliard korun. To je o 143 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a o více než trojnásobek vůči 3,9 miliardám refinancovaných v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték dále vzrostl na 28 procent, což je nad loňským průměrem 20,7 procenta. V dubnu 2026 se domácnosti refinancovaly za sazbu 4,42 procenta, což je o 0,16 procentního bodu méně než 4,58 procenta před rokem.

Meziměsíční nárůst průměrné sazby o 0,09 bodu jen z části reflektoval předchozí nárůst tržních sazeb. Její dubnová úroveň tak stále byla o 0,13 procentního bodu níže než sazba 4,65 procenta před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 400 korun, tedy 0,4 procenta čistého příjmu žadatele. Pro srovnání průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2025 dosáhla 4,58 procenta v porovnání se sazbou 5,07 procenta v roce 2024. Kombinace stále nižší úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v dubnu 2026 zvýšily aktuální průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 3500 korun v porovnání s podmínkami z roku 2025.

Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v dubnu mírně stoupla na 4,89 milionu korun, tedy téměř o dvě procenta meziměsíčně. Je tak o pětinu vyšší než 4,07 milionu korun před rokem.

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

Amnesty International: Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let

Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy

Přibývá ruských turistů v Evropě

Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

„Krátí se čas." Trump znovu pohrozil Íránu zničením

Plastové obaly prudce zdražily kvůli situaci na Blízkém východě. Navíc se nemají jak dostat do Evropy. Tyto obalové materiály vznikají z ropy, jejíž cena od začátku konfliktu prudce stoupla. Došlo také k přerušení dodavatelských řetězců mezi Blízkým východem a Evropou, která není zcela soběstačná z hlediska výroby, ať už jde o polyethylen, či polypropylen, jež se především používají pro obalové materiály. Některé firmy proto už začaly používat alternativy k plastům, kvůli úsporám i ekologii. Úplné nahrazení ale v nejbližší době zatím reálné není. A tak se na dodávky například oblíbené strečové fólie čeká mnohem déle než dříve.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic chtějí pro rok 2027 víc finančních prostředků než letos, aby mohly pokračovat v klíčových stavbách a pustit se i do nových projektů. Tuzemská dálniční síť by se měla v příštím roce rozšířit o třicet až pětatřicet nových kilometrů. Letos ŘSD plánuje zprovoznit téměř čtyřicet kilometrů hlavních dopravních tepen a dalších jednadvacet kilometrů silnic první třídy.
Kolínský výrobce bezpilotních prostředků U&C UAS uzavřel kontrakt na dodání průzkumných dronů jednotkám americké armády rozmístěným v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu pouhým počátkem v objemech výrazně násobně vyšších, sdělil výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. Hlavním odběratelem U&C UAS je Ukrajina.
Stát po letech znovu nabízí dluhopisy domácnostem. Ve čtvrtek začalo první upisovací období, kdy je možné do takzvaných Dluhopisů Republiky investovat. Hlavní ekonom Portu Jan Berka v Událostech, komentářích z ekonomiky uvedl, že očekává ze strany občanů pozitivní odezvu. Pořad se zaměřil také na firemní dluhopisy. Jejich objem v Česku roste, zvyšuje se ale také počet těch problémových. Martin Dočekal z webu Dluhopisář.cz a Fondu českých korporátních dluhopisů doporučil sledovat historii dané firmy a to, zda obligace používá jako doplněk svého financování, nebo stěžejní součást. Firma fungující krátkou dobu a závislá na dluhopisech je dle něj více riziková. „Je potřeba být na správné straně trhu,“ říká Martin Glajch z ČSOB s tím, že trh lze dělit na etablované hráče a „šedou zónu“. Pořadem provázeli Nina Ortová a Vítězslav Komenda.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítá odhad České národní banky, podle kterého schodek veřejných financí překoná příští rok tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Národní rozpočtová rada pro ČT spočítala, že by tři procenta znamenala deficit 356 miliard korun. Ministryně ujišťuje, že prolomení tříprocentní hranice vláda nedopustí.
Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036 – výdaje nad dvě procenta HDP se do těchto limitů nebudou počítat. Spornou novelu během mimořádné schůze v pátek prosadili koaliční poslanci. Kabinet bude mimo jiné moci stejným způsobem zvyšovat i výdaje na strategickou infrastrukturu. „V každém případě teď je to nezbytná záležitost,“ hájil v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou změnu pravidel poslanec Roman Kubíček (ANO). Podotkl ovšem, že se jedná o dočasné řešení. „Myslím, že to je neschopnost prioritizovat,“ říká poslanec Pavel Žáček (ODS). „Máme jeden balík peněz, který získáme z daní, a musíme se s nimi naučit nakládat. (...) Nepatří to k zodpovědnému hospodaření, je to dluh na budoucnost,“ míní.
Více než čtyřicet procent nově vyrobených vozů v Česku tvoří ty elektrifikované, tedy elektroauta, hybridy či plug-in hybridy. Aktuálně se navíc českému automobilovému trhu daří – zákazníci od ledna do dubna koupili skoro 83 tisíc aut, o dvě a půl procenta víc než loni. A lepší výsledky vykazuje i výroba – tuzemské automobilky vyprodukovaly přes 525 tisíc osobních vozů. I přesto, že automobilky vyrábí víc elektrifikovaných vozů, zájem o ně je menší, než se předpokládalo. Pokud společnosti takových modelů neprodají dostatek, hrozí jim vysoké pokuty za neplnění emisních cílů.
