Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o 11 procent více než před měsícem a o 90 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 44,2 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,52 procenta z březnových 4,43 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
„Do silných březnových čísel se pravděpodobně promítl dvojí faktor předzásobení, a to pravděpodobně s dozvuky dubnového zpřísnění podmínek pro investiční hypotéky, ale i se snahou vyhnout se vyšším úrokovým sazbám. Duben totiž přinesl prozatím nepatrné zvýšení hypoteční úrokové sazby ve srovnání se skokem tržních úrokových sazeb,“ uvedl hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel. Počet nových hypoték v dubnu stoupl o osm procent meziměsíčně na 9049 kusů, což je o 41 procent více než před rokem.
Hlavní událostí uplynulých dvou měsíců je nejistota ohledně vývoje cen zdrojů, která ovlivňuje sazby hypoték. „Cena zdrojů výrazně vzrostla kvůli geopolitickým rizikům od března 2026. Růst úrokových sazeb je nepříjemným překvapením pro klienty, kterým bude v roce 2026 končit platnost fixace úrokové sazby. Sazby se před pěti lety totiž pohybovaly okolo 2,5 procenta, zatímco nyní atakují hranici pěti procent,“ sdělil expert na financování bydlení České spořitelny Marian Holub.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v dubnu stoupl na 17,2 miliard korun. To je o 143 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a o více než trojnásobek vůči 3,9 miliardám refinancovaných v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték dále vzrostl na 28 procent, což je nad loňským průměrem 20,7 procenta. V dubnu 2026 se domácnosti refinancovaly za sazbu 4,42 procenta, což je o 0,16 procentního bodu méně než 4,58 procenta před rokem.
Meziměsíční nárůst průměrné sazby o 0,09 bodu jen z části reflektoval předchozí nárůst tržních sazeb. Její dubnová úroveň tak stále byla o 0,13 procentního bodu níže než sazba 4,65 procenta před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 400 korun, tedy 0,4 procenta čistého příjmu žadatele. Pro srovnání průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2025 dosáhla 4,58 procenta v porovnání se sazbou 5,07 procenta v roce 2024. Kombinace stále nižší úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v dubnu 2026 zvýšily aktuální průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 3500 korun v porovnání s podmínkami z roku 2025.
Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v dubnu mírně stoupla na 4,89 milionu korun, tedy téměř o dvě procenta meziměsíčně. Je tak o pětinu vyšší než 4,07 milionu korun před rokem.