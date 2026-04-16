Banky poskytly v březnu hypotéky za 55,4 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než před měsícem a o 69 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,43 procenta z únorových 4,46 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
„Do silných březnových čísel se pravděpodobně promítl faktor předzásobení nižší úrokovou sazbou a přívětivějšími podmínkami pro investiční hypotéky. První důvod odráží dozvuk novoročního zacenění poklesu úrokové sazby centrální banky, zatímco březen s íránským cenovým šokem tento trend zvrátil. Druhým důvodem je dubnová aktivace přísnějších pravidel centrální banky pro investiční hypotéky,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
Počet nových hypoték v březnu narostl o 30,7 procenta meziměsíčně na 8381 kusů, což je o 25 procent více než před rokem. Průměrná skutečně nově poskytnutá hypotéka v březnu stoupla na 4,81 milionu korun, tedy téměř o čtyři procenta meziměsíčně. Je tak o 19 procent vyšší než před rokem.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v březnu stoupl na 15,1 miliardy korun. To je o 113 procent více než průměrných 7,1 miliardy korun refinancovaných v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 27,3 procenta, což je nad loňským průměrem 20,7 procenta.
V březnu se domácnosti refinancovaly za úrokovou sazbu 4,16 procenta, což je o 0,5 procentního bodu méně než před rokem. Vyšší objemy refinancování odrážejí souběh končících delších fixací z období nízkých úrokových sazeb a kratších fixací z nedávného období vyšších úrokových sazeb, míní asociace.
Snížení průměrné úrokové sazby u nových hypoték v březnu reflektuje předchozí pokles tržních úrokových sazeb. „Březen byl z pohledu hypoték velice úspěšný a jedním z faktorů tohoto úspěchu je cena. Ta byla v březnu velmi příznivá, ale očekává se, že v budoucích měsících spíše poroste. Na vině je geopolitické dění, íránský konflikt totiž zvedá ceny pohonných hmot, což vyústí ve vyšší inflaci a pravděpodobně i vyšší úrokové sazby,“ řekl hlavní ekonom Moneta Money Bank Petr Gapko.
Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v březnu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 2800 korun. Pokles hypotečních sazeb bezmála o 0,2 procentního bodu vůči jejich průměrné výši 4,58 procenta v roce 2025 přinesl pro průměrnou hypotéku při jejím obvyklém přibližně 26,8letém splácení snížení měsíční splátky o zhruba 400 korun na 25 600 korun.