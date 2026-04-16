Banky poskytly v březnu hypotéky za 55,4 miliardy korun


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než před měsícem a o 69 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,43 procenta z únorových 4,46 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.

„Do silných březnových čísel se pravděpodobně promítl faktor předzásobení nižší úrokovou sazbou a přívětivějšími podmínkami pro investiční hypotéky. První důvod odráží dozvuk novoročního zacenění poklesu úrokové sazby centrální banky, zatímco březen s íránským cenovým šokem tento trend zvrátil. Druhým důvodem je dubnová aktivace přísnějších pravidel centrální banky pro investiční hypotéky,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.

Počet nových hypoték v březnu narostl o 30,7 procenta meziměsíčně na 8381 kusů, což je o 25 procent více než před rokem. Průměrná skutečně nově poskytnutá hypotéka v březnu stoupla na 4,81 milionu korun, tedy téměř o čtyři procenta meziměsíčně. Je tak o 19 procent vyšší než před rokem.

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v březnu stoupl na 15,1 miliardy korun. To je o 113 procent více než průměrných 7,1 miliardy korun refinancovaných v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 27,3 procenta, což je nad loňským průměrem 20,7 procenta.

V březnu se domácnosti refinancovaly za úrokovou sazbu 4,16 procenta, což je o 0,5 procentního bodu méně než před rokem. Vyšší objemy refinancování odrážejí souběh končících delších fixací z období nízkých úrokových sazeb a kratších fixací z nedávného období vyšších úrokových sazeb, míní asociace.

Snížení průměrné úrokové sazby u nových hypoték v březnu reflektuje předchozí pokles tržních úrokových sazeb. „Březen byl z pohledu hypoték velice úspěšný a jedním z faktorů tohoto úspěchu je cena. Ta byla v březnu velmi příznivá, ale očekává se, že v budoucích měsících spíše poroste. Na vině je geopolitické dění, íránský konflikt totiž zvedá ceny pohonných hmot, což vyústí ve vyšší inflaci a pravděpodobně i vyšší úrokové sazby,“ řekl hlavní ekonom Moneta Money Bank Petr Gapko.

Banky poskytly v únoru hypotéky za 40,5 miliardy korun
Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v březnu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 2800 korun. Pokles hypotečních sazeb bezmála o 0,2 procentního bodu vůči jejich průměrné výši 4,58 procenta v roce 2025 přinesl pro průměrnou hypotéku při jejím obvyklém přibližně 26,8letém splácení snížení měsíční splátky o zhruba 400 korun na 25 600 korun.

Průměrná sazba hypoték je podle Hypoindexu nejvýše od roku 2024
Lidé kapitulují před AI, varuje výzkum před dalekosáhlými dopady

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

Přibývá neurodegenerativních onemocnění. Jen počet případů Parkinsonovy choroby za posledních třicet let stoupl celosvětově o tři sta procent. Tempo předčilo i predikce lékařů spojené se stárnutím populace. V Česku je také zhruba pětaosmdesát tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou. Někteří z nich by mohli ještě letos dostat nové moderní léky, vhodné budou pro lidi na začátku onemocnění. Čeká se ale na povolení regulačních orgánů a stanovení úhrady z veřejného zdravotního pojištění.
Poslanci budou na mimořádné schůzi řešit ceny pohonných hmot či veřejnoprávní média

Poslanci se sejdou ve čtvrtek dopoledne k cenám pohonných hmot, řešit mají také budoucnost veřejnoprávních médií. K tématům mimořádné schůze svolané z podnětu opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 patří také bezpečnost a evropské dotace. Očekává se, že poslanecké jednání skončí bez výsledku.
Čeští krajané v Chile požádali Pavla o podporu změny zákona o státním občanství

Prezident Petr Pavel se v Chile setkal s českými krajany. Zástupci krajanského spolku jej na akci na české ambasádě požádali o podporu změny zákona o státním občanství, který podle nich omezuje právo žádat o české občanství potomkům Čechů, kteří se narodili mimo území Československa mezi roky 1949 a 1969. Omezení podle nich dopadá na potomky krajanů v Chile.
Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

Poslanecká sněmovna ve středu schválila zavedení významného Dne české vlajky, tedy novelu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zamítla návrh Senátu, který místo toho jen upravoval název svatováclavského svátku. Zrychlit povolování a rušení pobytu cizinců v Česku má od roku 2029 nový digitální informační systém. Vládní návrh nového cizineckého zákona podpořili poslanci v úvodním kole. Předtím se ve druhém čtení zabývali zákonem o veřejných rozpočtech. Ve druhém čtení projednala komora i novelu zákona o podpoře bydlení. Zákonodárci si odhlasovali, že budou moci jednat i po 21. hodině.
Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

Senátoři ve středu večer odhlasovali, že zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot projednají ve zrychleném režimu na schůzi příští středu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) jim sdělila, že cílem normy není nahrazovat tržní mechanismy. Senát také schválil, že jednodenní dálniční známka možná bude nově platit celých 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Během dopoledne podpořila horní komora uzákonění pravidel pro správu dat ve veřejné správě, večer pak uzákonění Dne Orla jako významného dne.
Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, následuje tak další tuzemské firmy

Další česká firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, která patří k nejvýznamnějším v Evropě. Od středy se na ní začalo obchodovat s akciemi Coltu CZ. Zbrojovka tak následuje ty tuzemské společnosti, které zamířily na zahraniční trhy už dříve. Podle generálního ředitele Colt CZ Group Radka Musila jde o důležitý milník pro firmu.
Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Europoslanci navrhují, aby v rámci úprav systému emisních povolenek ETS 2 byly ze systému vyňaty budovy určené k bydlení, ceny povolenek by pak měly být zastropovány na 45 eurech (asi 1100 korunách) za tunu oxidu uhličitého, a to v cenách za letošní rok. Návrh vyjednávací pozice Evropského parlamentu (EP) ve středu schválil výbor pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajkou návrhu je europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
