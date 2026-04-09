Průměrná sazba hypoték je podle Hypoindexu nejvýše od roku 2024


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Průměrná sazba hypoték počátkem dubna výrazně meziměsíčně stoupla o 0,29 bodu na 5,18 procenta, reagovala na dopady konfliktu na Blízkém východě . Je tak nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Český hypoteční trh zažil v dubnu nejvýraznější růst úrokových sazeb od léta 2022. Podle Hypoindexu se průměrná nabídková sazba během jediného měsíce zvýšila o 29 bazických bodů a index se po delší době opět dostal nad hranici pěti procent,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora. Růst sazeb se okamžitě promítá do měsíčních splátek nových úvěrů, které se zvyšují o stovky korun.

Nejvýraznější zdražení zasáhlo úvěry s tříletou a pětiletou fixací. U hypoték s poměrem hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti LTV do 80 procent vzrostly sazby u tříleté fixace o 38 bodů a u pětileté fixace o 35 bazických bodů. Právě tyto fixace patří dlouhodobě k nejžádanějším, což dopad růstu dále zesiluje.

Dubnový vývoj může signalizovat změnu trendu. Po období relativní stability se banky vracejí k opatrnějšímu přístupu a do cen hypoték promítají vyšší náklady na financování i zvýšenou nejistotu na finančních trzích. Další vývoj bude záviset především na měnové politice a makroekonomických datech v následujících měsících.

„Úrokové sazby hypoték v Česku dnes neurčuje pouze Česká národní banka nebo domácí ekonomika. Stále větší vliv na ně mají i globální geopolitické faktory. Konflikt na Blízkém východě zvyšuje nervozitu na finančních trzích a investoři v takovém prostředí zohledňují riziko vyšší inflace. To se následně promítá i do úrokových sazeb,“ upozornil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Roli hraje i strategie bank. Po období, kdy některé instituce aktivně snižovaly sazby a snažily se podpořit poptávku po úvěrech, dochází nyní k určité korekci. „V tuto chvíli banky spíše vyčkávají, protože další vývoj bude klíčový. Právě nejistota na trzích je dnes hlavním faktorem, který ovlivňuje hypoteční sazby. Rychlé zlevňování proto nelze očekávat,“ dodal.

Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,18 procenta vzrostla o 591 korun na 20 832 korun. „V absolutním vyjádření může jít o zdánlivě malou změnu, v součtu za celé fixační období však představuje významný zásah do rodinného rozpočtu. U vyšších úvěrů nebo delších splatností je tento dopad ještě výraznější,“ podotkl Sýkora.

Bývalý starosta Řeporyjí Novotný se znovu stal členem ODS

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se znovu stal členem ODS, napsal na síti X. Loni Novotný pozastavil členství a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení za výtržnictví a další činy. V diskusi se sledujícími ve středu Novotný zároveň uvedl, že pokud ho členové strany podpoří, povede v komunálních volbách v Řeporyjích kandidátku ODS. Volby do obecních zastupitelstev se konají na podzim.
před 2 hhodinami

Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny paliv ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou, rozhodlo ministerstvo financí. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, benzinu za 43,05 koruny. Současný limit je 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se zavedení stropu přizpůsobují. Platí rovněž limit na marže obchodníků s palivy.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoPrezident se sešel s romskými koordinátory

Dvě desítky romských komunitních pracovníků a lídrů přijal ve středu na Hradě prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Slavnostní setkání se konalo při příležitosti Mezinárodního dne Romů. Pavel ocenil jejich práci, Romové v Česku tvoří podle hlavy státu nezanedbatelnou skupinu a jejich plná integrace je předpokladem k úspěchu celé společnosti. Na setkání dorazili Romové z různých míst Česka, přijeli zástupci původních českých Romů i olašských Romů a Sintů. Po oficiálním přivítání a krátkých vyjádřeních následovalo pořízení společné fotografie a také neformální osobní setkání. Pro romské návštěvnice a návštěvníky byla připravena i prohlídka hradních prostor. Mezinárodní den Romů se slaví od roku 1990. Připomíná první mezinárodní romský kongres, který se konal 8. dubna 1971 nedaleko Londýna.
před 3 hhodinami

Vládní opatření proti cenám paliv jsou drahá a neefektivní, myslí si Kalousek

Nárůst cen kvůli konfliktu na Blízkém východě teprve začíná, domnívá se bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Víc než energie a paliva ho však trápí cena hnojiv, která podle něj ovlivní začínající jarní práce. Proto očekává, že kvůli aktuální krizi budou potraviny za rok dražší. Kalousek byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaném Jiřím Václavkem, kde se vyjádřil také k možné konsolidaci státního rozpočtu a sporu prezidenta s vládou ohledně zastupování na summitu NATO.
před 3 hhodinami

Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

Spotřeba léků v Česku roste. Lékárníci ročně vydají přes 260 milionů balení. Ta, která projdou nebo je pacienti nevyužijí, se musí zlikvidovat ve spalovnách. Každoročně tam skončí zhruba tisíc tun. Přestože většina Čechů ví, že by měli léky vracet do lékáren, pětina je vyhazuje do běžného odpadu.
před 4 hhodinami

Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi

Prezident Petr Pavel hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát počátkem července v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Napsal to ve středu v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který na webu zveřejnil Pražský hrad. Pavel odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek, ale i na dlouhodobé zvyklosti. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

V dalším kojeneckém mléku našel úřad nebezpečný toxin

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo nadlimitní množství toxinu cereulid, zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Jde již o třetí nález této nebezpečné látky od začátku roku, kdy inspekce spustila cílenou plošnou kontrolu kojeneckých sušených mlék. SZPI doporučuje všem, aby danou šarži potraviny dětem nedávali.
před 5 hhodinami
