Banky na doporučení ČNB zpřísní limity pro investiční hypotéky

Banky od dubna zpřísní limity pro poskytování investičních hypoték, jak jim doporučila Česká národní banka, vyplývá z ankety mezi největšími tuzemskými bankami, kterou dělala agentura ČTK. Některé tak již učinily. Nové opatření ČNB se podle nich na počtu nově poskytnutých hypoték projeví, ale nikoliv dramaticky. Doporučení ČNB je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat pouze na nově poskytnuté úvěry.
Investiční nákup je podle ČNB takový, kdy žadatel o hypotéku kupuje třetí a další obytnou nemovitost nebo ji pořizuje za účelem pronájmu. V takovém případě by banky měly vyžadovat maximální poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV) 70 procent a maximální výše celkového dluhu žadatele o hypotéku vůči jeho ročnímu příjmu (DTI) by měla být nanejvýš sedminásobná.
„Zpřísnění jsme aplikovali již v únoru 2026. Při schvalování investičních hypoték se tedy aktuálně řídíme doporučením ČNB, podle něhož má banka za investiční hypotéku považovat zejména takovou, kde se do bonity žadatele započítává budoucí příjem z pronájmu, respektive takovou hypotéku, kterou chce žadatel financovat nákup třetí a další obytné nemovitosti. Na investiční hypotéky tedy uplatňujeme podmínky minimálně 70 procent LTV a sedminásobek DTI,“ komentoval mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
Zájem o investiční hypotéky je podle Hrubého stabilní a pohybuje se okolo devíti procent z portfolia nových hypoték.
„Od 1. dubna se budeme řídit novým doporučením ČNB upravujícím pravidla pro investiční hypotéky,“ uvedl manažer hypoték pro skupinu Komerční banky Ondřej Šuchman. Některá pravidla banka podle něj uplatňuje již nyní. V porovnání se současným stavem vidí největší rozdíl v tom, že nové doporučení cílí mimo jiné na počet obytných nemovitostí, nikoliv na počet hypoték, které již klient vlastní.
Také ČSOB se podle mluvčího Jana Urbana řídí doporučením ČNB, už nyní má pro segment investičních úvěrů nastavena interní pravidla. „Investiční úvěry tvoří menší část celkové produkce hypoték, a proto neočekáváme zásadní dopad na celkový objem. Předpokládáme spíše mírné snížení poptávky po investičních hypotékách po zavedení limitů,“ dodal.
Moneta Money Bank podle mluvčí Terezy Ryšanové zatím pro investiční hypotéky nemá žádná speciální pravidla. „Dle doporučení ČNB budeme tyto hypotéky evidovat od 1. dubna,“ podotkla.
Rovněž Partners Banka podle mluvčí Terezy Píchalové plánuje zpřísnění limitů, dosud přísnější kritéria neměla. V souladu s regulací bude postupovat podle mluvčí Terezy Kaiseršotové i Raiffeisenbank.
„Hypotéku na investiční nemovitosti jsme zavedli od poloviny března tohoto roku a vždy postupujeme dle doporučení ČNB,“ potvrdil mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.
Pro ostatní hypotéky nadále platí LTV 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Současné nastavení limitů podle ČNB zohledňuje rizika nadhodnocení cen bytů i svižného růstu hypoték a zároveň omezuje případná systémová rizika spojená s poklesem hodnoty zastavených nemovitostí.