Pieta připomene 84 let od vyhlazení Lidic


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

V Lidicích si lidé připomenou 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Na místě se uskuteční vzpomínkové akce. Lidice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se stalo 340 obyvatel.

Po atentátu vyhlásily německé úřady v okupovaném Protektorátu Čechy a Morava stanné právo. Německé gestapo na základě nepotvrzené hypotézy v obci vyšetřovaly možné zapojení místních obyvatel na odbojové struktury.

Lidice přepadly jednotky Wehrmachtu 9. června 1942. Gestapo tam provádělo vyšetřování, ovšem tato vyšetřování nepřinesla požadované důkazy o tom, že by Lidice měly mít cosi společného s atentátem na Heydricha.

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Pietní akt k 83. výročí vyhlazení osady Ležáky

O den později, 10. června, bylo v Lidicích, obci s 503 obyvateli, zastřeleno 173 mužů. Děti a ženy odvezli nacisté do gymnázia. V prostorách současné tělocvičny strávily tři dny, poté je násilně rozdělili. Ženy převezli do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Děti, kromě několika vybraných na poněmčení a batolat do jednoho roku, zavraždili nacisté ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu.

Vesnice byla srovnána se zemí. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzinem a podpáleny, v následujících týdnech a měsících byly zbytky vypálených budov vyhozeny do povětří.

Lidé po celém světě vyjadřovali solidaritu s osudem lidických obyvatel. Jméno Lidice dávali obcím v Mexiku, Brazílii nebo Spojených státech. Britští horníci například založili hnutí Lidice shall live, tedy Lidice budou žít, a zorganizovali sbírku na jejich obnovu.

Pietní akt připomněl výročí vyhlazení Lidic
Pietní akt k 82. výročí vyhlazení obce Lidice

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