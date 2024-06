Pietní akt připomněl výročí vyhlazení obce Lidice

O den později, 10. června, bylo v Lidicích, obci s 503 obyvateli, zastřeleno 173 mužů. Děti a ženy odvezli nacisté do gymnázia. V prostorách současné tělocvičny strávily tři dny, poté je násilně rozdělili. Ženy převezli do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Děti, kromě několika vybraných na poněmčení a batolat do jednoho roku, zavraždili nacisté ve vyhlazovacím táboře v polském Cheľmnu.

Lidice přepadly jednotky Wehrmachtu 9. června 1942. „Gestapo tam provádělo vyšetřování, ovšem tato vyšetřování nepřinesla požadované důkazy o tom, že by Lidice měly mít cosi společného s atentátem na Heydricha. Spíše tak můžeme hledat ten důvod v tom, že Hitler v té době byl už poněkud nervózní a bylo potřeba vyslat signál českému odbojnému obyvatelstvu, že takové akce do budoucna nebudou tolerovány a budou mít následky,“ upřesnil historik Lukáš Perutka z Univerzity Palackého v Olomouci.

„Lidice nebyly první vesnicí, která byla srovnána se zemí, už na počátku války se hovoří o polské Čenstochové, kde dochází také k masakru tamních obyvatel, byť pak nedochází k takovému zahlazení té vesnice. Podobné případy se odehrávaly i v Řecku. Odehrávaly se i poté, například v Itálii, na Ukrajině nebo v místech Sovětského svazu to bylo poměrně časté. V českém kontextu došlo o několik dní později k vypálení vesnice Ležáky. Na konci druhé světové války můžeme hovořit o Ploštině nebo Prlově na Valašsku, kdy tyto vesnice byly vypáleny v souvislosti s partyzánskými aktivitami,“ připomíná historik Perutka.

Přesto považuje Lidice za svým způsobem jedinečný případ. „Byla to první vesnice, kterou nacisté vyhladili a vykřičeli to do celého světa. Druhým důvodem je nevinnost – nemáme dodnes důkazy, že by se v Lidicích atentát připravoval,“ souhlasí historik Petr Koura.