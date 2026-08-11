Podle aktuálních údajů je v Orlické přehradě evidován jeden z nejnižších přítoků v historii měření a hladina vody v nádrži je přibližně patnáct metrů pod svým maximem. Pokud bude hladina klesat dál, bude muset Povodí Vltavy vypouštění vody z nádrže zastavit. „Aktuální přítok do Orlické nádrže je třináct metrů krychlových za sekundu,“ upřesnil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Jestli hladina klesne ještě o 3,5 metru, zavře Povodí na Orlíku stavidla a minimální odtok z Vltavské kaskády bude muset zajistit ze zásob Slapské přehrady. Taková situace by přitom měla podle dlouhodobých simulací nastat přibližně jednou za padesát let. „Na základě predikcí a hydrologické situace, která je, tak předpokládáme, že by to mohlo nastat začátkem září,“ dodal k možnému uzavření stavidel na přehradě Kubala.
VideoOrlické přehradě hrozí kvůli nedostatku vody uzavření stavidel
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