Odjet na dovolenou bez mazlíčka může být problém. Hlídači v létě nestíhají

Poptávka po hlídání domácích mazlíčků je v létě vysoká a některé služby kvůli nedostatku hlídačů nedokážou vyhovět všem zájemcům. Podle poskytovatelů oslovených ČT letos zájem meziročně vzrostl o desítky procent. Majitelé přitom hledají péči nejen pro psy a kočky, ale také pro králíky, potkany, morčata, křečky a další domácí zvířata.
„Pozoruji každoroční nárůst klientů – loni kolem padesáti procent a letos kolem šedesáti procent,“ přiblížila své zkušenosti Agáta Jaurisová, majitelka služby Canis Cattus. Podle ní se zájem po poklesu během pandemie covidu každoročně zvyšuje.
Podobný trend ukazují i data portálu Hlídačky.cz. „Letní sezona jednoznačně patří hlídání mazlíčků. V období velkých prázdnin vždy dokonce předběhne hlídání dětí,“ uvedl CEO Hlídaček.cz. Petr Šigut.
Vyšší zájem o hlídání mazlíčků potvrzují i data dalších služeb. Například AmiPets mezi červnem a červencem evidují přibližně 17procentní meziroční nárůst poptávek i reálných objednávek.
Nejčastějším důvodem pro hlídání mazlíčků v létě je dovolená. Lidé ale hledají péči také kvůli víkendovým pobytům, pravidelnému venčení nebo služebním cestám. V menší míře jde například o situace, kdy majitel zvířete skončí v nemocnici nebo se například účastní svatby.
Ne všude se daří poptávku pokrýt
Zatímco platforma Hlídačky.cz uvádí, že má napříč regiony dostatek aktivních hlídačů, jiné služby v některých místech během léta narážejí na nedostatečné kapacity. V Praze například podle služby Nechci být sám není možné vyhovět všem zájemcům.
„Obzvláště v letní sezoně nezvládneme s našimi hlídači klienty pokrýt a musíme je odmítat a posílat ke konkurenci,“ přiznala majitelka Nechci být sám Lucie Janešová. Podobnou zkušenost má i Canis Cattus. V současnosti má 35 hlídačů, pro pokrytí veškeré poptávky by jich firma dle Jaurisové potřebovala přibližně dvojnásobek.
S nedostatkem kapacit se podle AmiPets setkávají také zájemci v menších městech a obcích. „Bohužel, nedaří se nám pokrývat kompletní poptávku hlídačkami a hlídači, zejména pak v menších lokacích Česka,“ potvrdil šéf společnosti AmiPets Martin Brodecký.
Navýšit počet hlídačů přitom není vždy jednoduché. Poskytovatelé je vybírají i s ohledem na jejich zkušenosti a spolehlivost. Podle Jaurisové například Canis Cattus vybere jen zhruba jednoho hlídače z třiceti zájemců o brigádu. Přísné požadavky má i společnost AmiPets. „Hlídačky a hlídači u nás navíc procházejí poměrně přísným procesem – od ověření totožnosti až po finanční stabilitu a dosažené vzdělání,“ vyjmenoval Brodecký.
Zájem je i o králíky, morčata nebo potkany
Nejčastěji lidé hledají hlídání pro psy a kočky, poptávka ale u nejběžnějších domácích mazlíčků nekončí. Zájem je také o hlodavce, mezi které patří například králíci, morčata a křečci. Objevují se také požadavky na péči o ptáky, plazy nebo ryby. „Největší zájem je o hlídání drobných zvířat u našich hlídačů doma – křečci, potkani a nejvíce králíci a morčata,“ vypočítala Jaurisová z Canis Cattus.
Lidé si pro své kočky často objednávají hlídače, kteří za zvířetem během jejich nepřítomnosti docházejí. Kočka tak může zůstat ve známém prostředí, zatímco její majitelé odjedou. Podobně je tomu u starších nebo nemocných psů.
„Pejsci jsou už staří, nemocní a je pro ně vhodné, aby zůstali ve svém domácím prostředí,“ vysvětluje Janešová. Podle ní jde také o zvířata, která jsou na svých majitelích více závislá.
Kromě samotných zvířat lidé kvůli odjezdu pryč řeší i další péči o domácnost, například zalévání pokojových rostlin nebo vlastní zeleniny.