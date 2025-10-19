Byznys kolem mazlíčků roste. Chovatelé utrácejí za prvotřídní péči i kvalitní krmivo

Útraty za domácí zvířata rostou. Jen psů žije v českých domácnostech podle odhadu veterinářů přes dva a půl milionu a díky poptávce se byznys rychle rozvíjí. Chovatelé utrácejí třeba za nové léčebné metody nebo za kvalitnější krmivo. Vznikají také nové projekty – třeba šicí dílny psích obleků, salony, nebo dokonce lázně. Stále populárnější je i placené venčení a hlídání.
Průměr výdajů na domácí zvířata a péči o ně vychází na dva a půl tisíce ročně – s návštěvou veterináře pak přes tři tisíce. Nejvíc za nákup domácích zvířat a souvisejících potřeb pro ně utrácejí lidé na venkově. V nejmenších obcích je průměr kolem tří tisíc korun na obyvatele. Průměrný účet za veterinární péči a další služby je zase vyšší ve velkých městech.
Obchodníci hlásí celoročně stabilní zájem zákazníků o granule, v poslední době ovšem chovatelé častěji dbají na co nejvyšší kvalitu krmiva. Obyčejné granule mění za ty s rybami, zvěřinou nebo zeleninou. Majitelé domácích zvířat častěji kupují také dražší doplňky – oblečení, hračky nebo kočárky.
Chovatelé víc investují rovněž do zdraví svých zvířat. Podobně jako s krmivy se i veterinární péče přibližuje lidské medicíně. Kromě zubů kontroluje veterinář pravidelně také uši, břicho nebo srdce. U nemocných psů se provádí složitější operace. Majitelé psů jsou ochotní připlatit třeba i za počítačovou tomografii. Před vyšší fakturou za veterinářské zákroky může chovatele ochránit pojištění. Výše pojistky záleží kromě druhu a stáří zvířete rovněž na rozsahu pojištění. Uzavřenou smlouvu mají v Česku desítky tisíc chovatelů.
Chovatelé v Česku využívají také méně konvenční služby, jako jsou psí hotely a školky, které provozuje například Lucie Boucká. Psy u ní jejich majitelé nechávají třeba jen přes víkend. Anebo je denně dováží do psí školky. „Pejsci přijedou v osm hodin ráno, jsou tady do pěti do odpoledne a je to jako klasický režim ve školce,“ popisuje Boucká. Ceny hlídání začínají na zhruba čtyřech stovkách korun za den. Některé psy musí kvůli kapacitě odmítnout.
Podle ekonomů trh se službami a potřebami pro psy ještě může růst – alespoň jednoho má totiž necelá polovina domácností v Česku.