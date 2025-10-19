Byznys kolem mazlíčků roste. Chovatelé utrácejí za prvotřídní péči i kvalitní krmivo


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24
6 minut
Události: Útraty za domácí zvířata
Zdroj: ČT24

Útraty za domácí zvířata rostou. Jen psů žije v českých domácnostech podle odhadu veterinářů přes dva a půl milionu a díky poptávce se byznys rychle rozvíjí. Chovatelé utrácejí třeba za nové léčebné metody nebo za kvalitnější krmivo. Vznikají také nové projekty – třeba šicí dílny psích obleků, salony, nebo dokonce lázně. Stále populárnější je i placené venčení a hlídání.

Průměr výdajů na domácí zvířata a péči o ně vychází na dva a půl tisíce ročně – s návštěvou veterináře pak přes tři tisíce. Nejvíc za nákup domácích zvířat a souvisejících potřeb pro ně utrácejí lidé na venkově. V nejmenších obcích je průměr kolem tří tisíc korun na obyvatele. Průměrný účet za veterinární péči a další služby je zase vyšší ve velkých městech.

Obchodníci hlásí celoročně stabilní zájem zákazníků o granule, v poslední době ovšem chovatelé častěji dbají na co nejvyšší kvalitu krmiva. Obyčejné granule mění za ty s rybami, zvěřinou nebo zeleninou. Majitelé domácích zvířat častěji kupují také dražší doplňky – oblečení, hračky nebo kočárky.

Chovatelé víc investují rovněž do zdraví svých zvířat. Podobně jako s krmivy se i veterinární péče přibližuje lidské medicíně. Kromě zubů kontroluje veterinář pravidelně také uši, břicho nebo srdce. U nemocných psů se provádí složitější operace. Majitelé psů jsou ochotní připlatit třeba i za počítačovou tomografii. Před vyšší fakturou za veterinářské zákroky může chovatele ochránit pojištění. Výše pojistky záleží kromě druhu a stáří zvířete rovněž na rozsahu pojištění. Uzavřenou smlouvu mají v Česku desítky tisíc chovatelů.

Centrální registr psů má šetřit čas i peníze. Stále ale chybí
Ilustrační snímek

Chovatelé v Česku využívají také méně konvenční služby, jako jsou psí hotely a školky, které provozuje například Lucie Boucká. Psy u ní jejich majitelé nechávají třeba jen přes víkend. Anebo je denně dováží do psí školky. „Pejsci přijedou v osm hodin ráno, jsou tady do pěti do odpoledne a je to jako klasický režim ve školce,“ popisuje Boucká. Ceny hlídání začínají na zhruba čtyřech stovkách korun za den. Některé psy musí kvůli kapacitě odmítnout.

Podle ekonomů trh se službami a potřebami pro psy ještě může růst – alespoň jednoho má totiž necelá polovina domácností v Česku.

Veterináři i organizace varují před dovozem zdivočelých psů z Balkánu
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Izrael identifikoval obě těla předaná v sobotu Hamásem

Izrael identifikoval obě těla předaná v sobotu Hamásem

07:45Aktualizovánopřed 4 mminutami
Byznys kolem mazlíčků roste. Chovatelé utrácejí za prvotřídní péči i kvalitní krmivo

Byznys kolem mazlíčků roste. Chovatelé utrácejí za prvotřídní péči i kvalitní krmivo

před 35 mminutami
Izraelská armáda opět útočí v Pásmu Gazy, píší izraelská média

Izraelská armáda opět útočí v Pásmu Gazy, píší izraelská média

10:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Papež svatořečil sedm lidí včetně bývalého satanisty

Papež svatořečil sedm lidí včetně bývalého satanisty

před 2 hhodinami
Desetina stanic hlásí rekordně nízké teploty

Desetina stanic hlásí rekordně nízké teploty

před 3 hhodinami
Policisté na dálnicích řeší desítky jízd v protisměru ročně

Policisté na dálnicích řeší desítky jízd v protisměru ročně

před 3 hhodinami
Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit

Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit

09:16Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Hrozí, že Hamás zaútočí na palestinské civilisty, tvrdí diplomacie USA

Hrozí, že Hamás zaútočí na palestinské civilisty, tvrdí diplomacie USA

00:58Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Byznys kolem mazlíčků roste. Chovatelé utrácejí za prvotřídní péči i kvalitní krmivo

Útraty za domácí zvířata rostou. Jen psů žije v českých domácnostech podle odhadu veterinářů přes dva a půl milionu a díky poptávce se byznys rychle rozvíjí. Chovatelé utrácejí třeba za nové léčebné metody nebo za kvalitnější krmivo. Vznikají také nové projekty – třeba šicí dílny psích obleků, salony, nebo dokonce lázně. Stále populárnější je i placené venčení a hlídání.
před 35 mminutami

Desetina stanic hlásí rekordně nízké teploty

Nedělní ráno bylo na mnoha místech Česka mrazivé. Rekordní minimum zaznamenalo 17 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň třicet let. Nejnižší teplotu naměřili na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus deset stupňů Celsia. V případě této stanice ale o nový rekord nešlo, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V dalších dnech se má oteplit.
před 3 hhodinami

Policisté na dálnicích řeší desítky jízd v protisměru ročně

Tři minuty stačily policistům na to, aby v pondělí zastavili auto jedoucí po dálnici D35 u Přáslavic v protisměru. Pětatřicetiletý řidič dostal pokutu 5,5 tisíce korun a šest trestných bodů. Ročně řeší hlídky desítky takových případů. Minulý rok způsobila auta v protisměru na dálnici osmnáct nehod, jeden člověk zemřel.
před 3 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky hovořili o zestátnění ČEZu a hypotékách

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky řešili jeden z plánů vítěze voleb ANO – zestátnění energetické společnosti ČEZ. Debatovali o tom ekonom Radim Dohnal a výkonný ředitel Svazu energetiky Josef Kotrba. Pořad se zabýval také hypotékami. O tom, jak se posunula jejich role pro domácnosti, hovořili předsedkyně skupiny Dostupné bydlení Martina Sieber, člen dozorčí rady Asociace pro rozvoj nemovitostí Jan Sadil a generální ředitelka Modré Pyramidy Monika Truchliková.
před 5 hhodinami

„Praha je mimořádné město.“ Plácido Domingo zazpíval v Rudolfinu

Španělský operní pěvec Plácido Domingo měl v týdnu koncert v pražském Rudolfinu. Publiku zazpíval mimo jiné výběr nejslavnějších árií. Doprovázel ho symfonický orchestr Českého rozhlasu. Do Česka se Domingo vrací opakovaně, poprvé tu vystoupil v prosinci roku 1990. Koncertem tehdy vyjádřil podporu svobodnému Československu. „Praha je mimořádné město, moc se mi líbí její krásné paláce, harmonické spojení různých stylů, které odráží různé kultury v průběhu staletí. Praha je jedno z mých oblíbených měst na světě. Jezdím sem zpívat a dirigovat a užívám si krásy tohoto města,“ sdělil slavný pěvec v rozhovoru pro ČT.
před 5 hhodinami

O domácí hospicovou péči je zájem, poskytovatelé řeší personál i načasování

Rostou počty klientů domácí hospicové péče. České televizi to potvrdila oslovená centra domácí paliativní péče a data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Některá z center se potýkají s nedostatkem personálu, chybí hlavně všeobecné sestry, ale i lékaři. Poskytovatelé také upozorňují na správné načasování zahájení hospicové péče. Pacienti podle nich totiž často využívají služeb mobilních hospiců jen několik dní.
před 5 hhodinami

Zásobníky plynu jsou plné z devadesáti šesti procent

Česko je připravené na zimu. Plynové zásobníky jsou podle ministerstva průmyslu a obchodu aktuálně naplněné zhruba z 96 procent, tedy ještě více, než byly loni ve stejném čase. To odpovídá 3,3 miliardy kubíků plynu. Ačkoliv by toto množství vydrželo při průměrné spotřebě asi na půl roku, v zimním období se využití výrazně zvyšuje. Plyn by tak vystačil jen na devadesát dnů, a to jak pro domácnosti, tak pro průmysl.
před 6 hhodinami

ANO zvažuje přerozdělování části rezerv mezi pojišťovnami

Finální návrh úhradové vyhlášky na příští rok počítá oproti původním plánům s dvojnásobným deficitem systému veřejného zdravotního pojištění. Po připomínkách ministerstvo zvedlo zejména úhrady do nemocnic s tím, že bude pravděpodobně nutné zvýšit platby za státní pojištěnce. Česká televize zjistila, že hnutí ANO zvažuje přerozdělování rezerv mezi pojišťovnami.
před 16 hhodinami
Načítání...