Centrální evidence psů, na jejíž spuštění se už roky čeká, by mohla začít fungovat příští rok v létě. Uvedla to Komora veterinárních lékařů. Vývoj, pořízení a provoz na čtyři roky vyjdou státní rozpočet na 24 milionů korun. Kolik bude platit majitel za registraci u veterináře, bude záležet na konkrétní ordinaci. Evidence má usnadnit hledání ztracených psů a přispět v boji proti množírnám.
Centrální registr psů má šetřit čas i peníze. Stále ale chybí
Například odchytová služba pražské městské policie od začátku roku polapila přes pět set psů a téměř šest set koček. Dříve zajišťovala více zatoulaných zvířat. „Vozíme devadesát druhů zvířat, z toho bývají čipovaní převážně psi a sem tam nějaká kočka,“ konstatuje zástupce vedoucího měcholupského útulku Radek Bogdan.
Čipy ale často nejsou vedené v žádné databázi. Dohledat, komu zvíře patří, je proto komplikované. V tuzemsku je podle veterinářů asi dva a půl milionu psů. „Než projedete všechny dostupné soukromé registry, tak to chvilku trvá. Kdyby byl jednotný přístup pro nás rychleji, tak to ušetří čas. Některým majitelům by to mohlo ušetřit i peníze,“ míní Bogdan.
Majitelé psů mají ze zákona povinnost nechat zvíře očipovat. V opačném případě jim hrozí pokuta až padesát tisíc korun. Zatím ale nemusejí nechat zvíře zaevidovat do žádného z registrů. „Doporučila bych majitelům psů, aby využili jednoho z dvanácti komerčních registrů a svého psa tam zaevidovali. Zároveň bych apelovala na to, aby průběžně aktualizovali uvedené údaje,“ doplnila mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
Prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová v této souvislosti uvedla, že na to nemyslí lidé, kteří si kupují neočipovaná štěňata. „Kupují si je na benzinkách, kupují si je bez dokladů. A bez čipu a očkování. Málokdo si uvědomuje, že podporuje jakousi šedou ekonomiku,“ upozornila.
Státní evidence
Změnu má přinést státní evidence. Veterinář zaznamená identifikační údaje psa, pohlaví, případně číslo pasu. Dále jméno a adresu chovatele a údaj o očkování proti vzteklině. Povinné nebude uvést jméno psa.
„Tím, že se bude jednat o státní registr a ten bude napojený a propojený se systémem autentizačním pro úředníky, tak o co si ten daný úřad požádá, to uvidí. Nebude možné tyto údaje upravovat ze strany těchto orgánů,“ vysvětlila Šinová.
Chovatel bude mít přístup jen k vlastním údajům a bude mít možnost upravovat své telefonní číslo. Dobrovolně bude moci zadat i e-mail.
Poplatek za psa
Zákon o místních poplatcích stanovuje horní hranici pro roční platbu za psa na patnáct set korun. V této výši ho má třeba Praha, Ostrava nebo Brno. Poplatek se může lišit v jednotlivých městských částech.
Rozdíl je také v tom, zda lidé se psem žijí v bytovém, nebo rodinném domě – tam bývá poplatek výrazně nižší. Slevu mají i majitelé starší 65 let – v tom případě je maximální sazba 200 korun, a ta platí téměř všude. Třeba v Kladně je to 160 korun za rok.
Poplatek musejí lidé hradit za psa staršího než tři měsíce. Splatný je obvykle do konce března. Osvobozeni jsou nevidomí nebo tělesně postižení. Například v Plzni nemusejí poplatek platit lidé, kteří si vzali psa z útulku.
Povinné čipování koček
Europoslanci před prázdninami schválili návrh, podle kterého by se povinnost čipování vztahovala právě i na některé chovatele koček. Konečnou podobu nařízení budou ještě upravovat ministři členských zemí. Státy mají taky vytvořit jednotnou databázi, která by byla propojená s registry dalších unijních zemí.
„Evropské nařízení, které zavede povinné čipování koček, se týká pouze komerčních chovů (...) a primárně cílí na potírání nelegálních množíren,“ sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
Předsedkyně Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi Petra Soběslavská se domnívá, že to není dobrý nápad. „Některé kočky se vypouští zpátky, některé se dávají novým majitelům a na nás by bylo, abychom všechny kočky hlásili organizacím, které dělají registr koček,“ poznamenala.
Zvířata by podle resortu zemědělství čipovali veterináři. Údaje o nich by pak zapisovali do centrálního registru, a to stejného, který už vzniká pro psy.