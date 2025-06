Čipy pro psy i kočky a jejich registrace. Evropské nařízení má omezit množírny

Mikročip povinně nejen pro psy, ale nově také pro kočky. Europoslanci v týdnu přijali usnesení, podle kterého by chovatelé zvířata měli mimo jiné registrovat v jednotné databázi. To má zkomplikovat existenci množíren. Část odborníků ale tvrdí, že by lépe fungovaly vyšší sankce. Podoba legislativy ještě není konečná, vyjadřovat se k ní budou také ministři členských zemí.

„Každý, kdo si koupí psa nebo kočku, by měl mít možnost si v databázi ověřit, zda je v ní čip už zanesen. V tu chvíli by měly mít černé množírny problém,“ vysvětlila zpravodajka a předsedkyně zemědělského výboru Evropského parlamentu Veronika Vrecionová (ODS).

Povinnost mít psa očipovaného v Česku platí už pět let. Evropský parlament by k tomu teď připojil i povinnost čip registrovat.

Povinné čipování koček by v tuzemsku bylo novinkou. Oproti původnímu záměru europoslanci přijali pozměňovací návrh a mikročipem by měly být označovány všechny kočky.

Jen pro komerční chovy, navrhuje Česko

„Na venkově, kolikrát i ve městech, spousta koček žije napůl nadivoko. Buď je někdo krmí, nebo nemají ani definovaného majitele. Jsem trochu skeptik, že je možné dosáhnout stavu, kdy by všechny kočky měly svůj čip,“ sdělil pražský veterinář Jan Macek.

Česko prosazuje povinnost omezit jen na komerční chovy. Ministři zemědělství by se do procesu měli vložit v létě. „Byli bychom rádi, kdyby konečná podoba byla přijatá do konce roku 2025,“ uvedla Vrecionová s dodatkem, že na implementaci by byly dva roky.

Změny by se pak měly dotknout třeba i internetové inzerce psů a koček, jejichž prostřednictvím se v EU prodá šedesát procent mazlíčků. Pod takovými nabídkami by se nově měla objevovat upozornění, že zvíře není hračka, ale závazek, který člověku změní život.