Maďarský parlament zvolil prezidentem expředsedu nejvyššího soudu Baku


11. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Maďarský parlament zvolil novým prezidentem někdejšího předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku. Nominovala ho vládnoucí Tisza. Parlament, v němž má Tisza více než dvoutřetinovou většinu, zvolil novou hlavu státu poté, co minulý měsíc ústavní dodatek ukončil funkční období Tamáse Sulyoka. Baka byl jediným kandidátem, získal 140 hlasů. Poslanci opozičního Fideszu a křesťanských demokratů (KNDP) oznámili, že budou volbu i inauguraci bojkotovat.

Zvolení nového prezidenta představuje symbolický krok ve snaze nového premiéra Pétera Magyara odstranit mocenské bašty bývalého premiéra Viktora Orbána, napsala už dříve agentura Reuters.

Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar přitom slíbil, že obnoví demokratické standardy v zemi. Sulyoka opakovaně označil za loutku strany Fidesz a vyzval ho, aby odstoupil. Když tak prezident neučinil, parlament schválil ústavní novelu ukončující jeho mandát s odůvodněním, že společnost v něj „ztratila důvěru“.

Prezidentské pravomoci prozatímně převzala předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthofferová. Baka se nejvyššího úřadu ujme osmý den po svém zvolení, tedy 19. srpna, píše server telex.hu.

Tisza nominovala na maďarského prezidenta bývalého šéfa nejvyššího soudu
Maďarský parlament

Baka: Tvořit novou budoucnost vyžaduje zdrženlivost

V projevu proneseném po složení prezidentské přísahy kritizoval Baka předchozí vládu. Během Orbánova působení „si jedna strana uzurpovala stát“, jednotlivé složky moci nebyly oddělené a systém brzd a protivah nefungoval, prohlásil.

Tvořit novou budoucnost pro Maďarsko ale podle nové hlavy státu vyžaduje spravedlnost i zdrženlivost. „Určitě nemůžeme dělat jednu věc – nemůžeme budovat nové Maďarsko na základě msty,“ zdůraznil Baka. Uvedl také, že politická změna by neměla znamenat, že se lidé budou muset bát, být zticha nebo se cítit jako outsideři ve vlastní zemi.

Třiasedmdesátiletý právník Baka působil jako vysokoškolský pedagog, soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a také jako předseda maďarského nejvyššího soudu. Tisza ho na post hlavy státu navrhla o víkendu. Minulý měsíc Magyar nabídl prezidentskou funkci známé šachistce Judit Polgárové, která ale odmítla.

„Baka se po roce 2010 dostal do kolize s formujícím se Orbánovým autoritativním režimem. Byl jedním z prvních, kteří byli odstraněni právními změnami z funkce. S vládou se soudil a uspěl u Evropského soudu pro lidská práva. Je to člověk, u něhož může Tisza dobře demonstrovat, že si s Orbánovým režimem nezadal,“ uvedl politolog Ladislav Cabada.

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Zdroj: ČT24

Bojkot opozičních stran

Poslanci maďarských opozičních stran Fidesz a křesťanských demokratů (KNDP) v úterý prohlásili, že budou bojkotovat volbu nového prezidenta a stejně tak inauguraci nové hlavy státu.

Prohlášení zákonodárců Fideszu označuje pondělní volbu za „úplné dno“ maďarské demokracie v éře po pádu komunismu. V prohlášení také stojí, že mandát bývalého prezidenta Sulyoka byl vládnoucí stranou Tisza ukončen „svévolně a nelegitimně“, volba nového prezidenta bude „rovněž nelegitimní“, a na tom se Fidesz a KDNP nebudou podílet. Také tvrdí, že András Baka „není způsobilý“ ztělesňovat jednotu národa.

Maďarský prezident podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho mandát
Tamás Sulyok

Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, hlava státu má nicméně pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal.

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Zdroj: ČT24

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