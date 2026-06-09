Druhý cizí jazyk bude v ZŠ povinně volitelný, nikoliv povinný, rozhodl Plaga


9. 6. 2026Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Druhý cizí jazyk v základních školách (ZŠ) nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí, či ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy (za ANO) ředitelům škol. Ty zároveň nebudou muset učit děti angličtinu od první třídy. Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí.

Nový rámcový vzdělávací program (RVP), který schválil koncem roku 2024 tehdejší ministr školství Mikuláš Bek (STAN), měl přinést povinnou výuku angličtiny od první třídy ZŠ a povinný druhý cizí jazyk nejpozději od sedmého ročníku.

Nyní je první cizí jazyk povinný od třetí třídy a druhý nejpozději od osmé. Plaga již v minulosti uváděl, že podle něj by měl být druhý cizí jazyk povinně volitelný. Podle nových vzdělávacích programů ho měly ZŠ začít učit povinně v první a šesté třídě od září 2027, Plaga odložil harmonogram o rok – tedy na září 2028.

Novela počítá s povinnou angličtinou od první třídy
Výuka ve škole, ilustrační foto

Vzdělávací program podle Plagy čekají dvě kola úprav. První kolo se odehraje v následujících dvou měsících, výsledek by měl být dostupný v polovině srpna. „Bude obsahovat dvě významné změny, a sice zrušení povinnosti zařazení angličtiny od prvního ročníku a zrušení povinnosti zařazení dalšího cizího jazyka od sedmého ročníku do společného základu závazného pro všechny žáky,“ stojí v dopise ředitelům.

Druhý cizí jazyk dříve

U angličtiny chce Plaga ponechat na školách, jak výuku do ročníků na prvním stupni zařadí. Důležité podle něj je dosažení výstupní úrovně v páté třídě. Druhý cizí jazyk budou školy muset nejpozději od sedmé třídy nabízet, ale žáci si budou moci vybrat, zda si ho zvolí, nebo si z nabídky povinně volitelných předmětů vyberou jiný.

RVP na rozdíl od dřívějších osnov od roku 2005 neurčuje, co se má učit v jednotlivých ročnících, ale popisuje, s čím se má žák seznamovat na různých stupních vzdělávání a co má umět na konci. Školy podle něj vytvářejí vlastní učební plány, které se od sebe mohou lišit.

Povinné zavedení nových vzdělávacích programů se odloží o rok, řekl Plaga
Ministr školství Robert Plaga (za ANO)

Dokument podle Plagy čekají také formální úpravy, které by ho měly zjednodušit a snížit některé nároky kladené na školy. Současné znění je příliš složité, těžkopádné, obtížně převoditelné do praxe, uvedl ministr v dopisu.

Letos v zimě by měly školy dostat novou verzi modelového předmětového školního vzdělávacího programu. Součástí bude i doporučené učivo. Na jaře 2027 bude RVP upraven tak, aby se doporučené učivo stalo jeho součástí. „Abychom toto mohli kvalitně provést, bude nutná pečlivá konzultační práce ve školách, a proto si na tento krok chceme ponechat více času,“ napsal Plaga ředitelům.

Nedostatek míst i prázdné třídy. Demografické rozdíly jsou pro školství další výzvou
Ilustrační foto

Výběr redakce

Zpráva EU o drogách varuje před opioidy. Evropa se může poučit z krize v USA

VideoZpráva EU o drogách varuje před opioidy. Evropa se může poučit z krize v USA

před 1 hhodinou
Bulharsko končí s dodáváním zbraní Ukrajině

Bulharsko končí s dodáváním zbraní Ukrajině

před 2 hhodinami
Francouzi protestují za důsledné vyšetřování pachatelů sexuálního násilí

VideoFrancouzi protestují za důsledné vyšetřování pachatelů sexuálního násilí

před 3 hhodinami
Mexické město hostící fotbalové mistrovství trpí vysokým počtem pohřešovaných

VideoMexické město hostící fotbalové mistrovství trpí vysokým počtem pohřešovaných

před 3 hhodinami
Resort obrany připravuje přezbrojení střední brigády

Resort obrany připravuje přezbrojení střední brigády

před 3 hhodinami
Plzní hýbe spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky

VideoPlzní hýbe spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky

před 3 hhodinami
Za požár rozvodny v německém Reutlingenu zřejmě může žhář, uvedli vyšetřovatelé

Za požár rozvodny v německém Reutlingenu zřejmě může žhář, uvedli vyšetřovatelé

před 4 hhodinami
Brno má další tunel. Pod sídlištěm Kamechy a budou v něm jezdit tramvaje

Brno má další tunel. Pod sídlištěm Kamechy a budou v něm jezdit tramvaje

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Druhý cizí jazyk bude v ZŠ povinně volitelný, nikoliv povinný, rozhodl Plaga

Druhý cizí jazyk v základních školách (ZŠ) nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí, či ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy (za ANO) ředitelům škol. Ty zároveň nebudou muset učit děti angličtinu od první třídy. Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí.
včeraAktualizovánopřed 57 mminutami

Proti výsledkům maturit žáci podali přes tisíc odvolání. Zatím jich uspělo deset

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dostalo přes tisíc odvolání proti výsledkům didaktických testů státních maturit. Nejčastěji chtěli studenti přezkoumat testy z češtiny. Deset maturantů už s odvoláním uspělo. Devět z nich může zkoušku znovu opakovat, jeden po změně hodnocení v testech nakonec uspěl. Žádosti o přezkum společné části maturitní zkoušky mohli studenti podávat do 4. června. Ministerstvo nevylučuje, že ještě nějaká odvolání přijdou poštou.
před 3 hhodinami

Koalice oznámila ředitelům ČT a ČRo, že poplatky zruší. O nové částce se nemluvilo

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Po úterním jednání pracovní skupiny o veřejnoprávních médiích to na síti X uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). O výši částky, kterou by Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) měly místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Zástupci vládní koalice v úterý jednali s řediteli ČT Hynkem Chudárkem a ČRo René Zavoralem.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Resort obrany připravuje přezbrojení střední brigády

Resort obrany připravuje další velkou zakázku. Půjde o přezbrojení střední brigády, která by měla dostat nová kolová bojová vozidla pěchoty. Potvrdil to ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda chce nahradit stávající obrněnce Pandur, které už podle ní nevyhovují aktuálním potřebám. Soutěž na nové má být otevřená.
před 3 hhodinami

VideoReportéři ČT rozpletli příběh restituční kauzy Bečvářův statek

Skončila největší restituční kauza z posledních let týkající se Bečvářova statku, ve které stát přišel o majetek za stovky milionů korun. V kauze stát neprávem vydal řadu cenných pozemků v Praze. Prospěch z toho měli Tomáš Hrdlička nebo Roman Janoušek, podnikatelé známí jako takzvaní pražští kmotři. Těm neprávem vydané cenné pozemky zůstanou, trest je ale nečeká. Pět let za mřížemi si ale bude muset odpykat bývalá ředitelka pražského pozemkového úřadu Eva Benešová. Ta ze zpackané restituce podle všeho nic neměla, jako úřednice ale udělala chybu, popsali pro Reportéry ČT Ondřej Golis a Jana Neumannová.
před 6 hhodinami

Bývalý radní Scheinherr mluvil u soudu v kauze Dozimetr o nátlaku

Bývalý náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) v úterý u soudu v kauze Dozimetr uvedl, že souhlasil se jmenováním Matěje Augustína do představenstva pražského dopravního podniku (DPP), protože se cítil pod nátlakem. Obžaloba v kauze rozsáhlé korupce v DPP viní skupinu lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem, že přes Augustína a další dosazené manažery ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Návrat před rok 1989, komentuje Vobořil chystanou změnu protidrogové politiky

Navrhované zpřísnění protidrogové politiky představuje návrat před rok 1989. Místo prevence a léčby se posílí šikana. Neřeší se problémy se závislostmi, ale roli hraje ideologie, sdělil bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Reagoval tak na chystané změny v přístupu, které připravuje vláda.
před 7 hhodinami

V pražském Klementinu zaznamenali letos první tropickou noc

V pražském Klementinu v úterý meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Jako tropická noc se označuje ta, kdy teplota neklesne pod dvacet stupňů Celsia. O tom, že Česko čeká zřejmě nejteplejší noc tohoto roku, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí v podvečer. Tropickou noc zažilo ale jen Klementinum, stanice je ve vnitřní zástavbě města.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...