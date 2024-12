Novela počítá s povinnou angličtinou od první třídy

Čeští školáci by mohli mít povinnou výuku dvou cizích jazyků. Angličtina by se navíc měla učit už od první třídy. Jde o finální návrh revize Rámcového vzdělávacího programu, který ke schválení ministerstvu školství předloží Národní pedagogický institut. Dokument, který má modernizovat pojetí výuky, resort posoudí a představí do konce roku. Platit pak má od září 2027. Většina evropských zemí teď zavádí povinně první cizí jazyk dřív než Česko.

Víc jazykářů si chce ale stát objednávat od pedagogických fakult. Potřeba budou i na druhých stupních. „Druhý cizí jazyk bude povinně nabízený z variant španělský jazyk, německý jazyk a francouzský jazyk. Musí být zahájen na druhém stupni nejpozději od 7. ročníku,“ přiblížil ředitel Národního pedagogického institutu Ivo Jupa.

Doteď to přitom stačilo o rok později. Tato změna bude mít ale účinnost odloženou o deset let. Dotkne se totiž i škol středních, které by kvůli návaznosti musely učit všechny tři zmíněné jazyky. Ministerstvo školství zatím ale tento požadavek mírní s tím, že by to byla povinnost třeba jen pro gymnázia.