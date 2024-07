Bek chce desítky miliard navíc na budování škol nebo platy nepedagogů

„Část z celkové předpokládané částky kolem 400 milionů korun by nám měli pokrýt z ministerstva školství – pokud taková dotace bude vypsaná,“ uvedla starostka Let Barbora Tesařová (nestr.).

Současná omezená kapacita škol se promítá například i do toho, kolik dětí mohou přijmout. S tímto problémem se potýká třeba škola v Letech nedaleko Prahy, kde letos museli u zápisu odmítnout polovinu zájemců. Obec chystá projekt přístavby, díky kterému by se kapacita více než ztrojnásobila. Nová budova ale má stát desetkrát víc, než je roční rozpočet obce.

Už dříve pak Bek uvedl, že na investice do infrastruktury chce příští rok 7,5 miliardy navíc. O deset miliard více musí stát poslat na platy učitelů ze zákona. To neplatí pro nepedagogy, ale i u nich šéf resortu podporuje návrh ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL), podle kterého by kuchařkám nebo školníkům mohly vzrůst platy až o deset procent. Chce prosazovat, aby to platilo už od 1. září.

Pokud by nepedagogům od září měly vzrůst platy o dalších deset procent, vyšlo by to podle propočtů školských odborů na necelou miliardu korun. Resort práce ale ještě přesné znění návrhu dokončuje.

„Já bych si strašně moc pro oblast školství přála, aby to bylo realistické, aby ta kapitola byla uspokojena, co se týká nároků. Ale po zkušenostech z minulých let jsem k tomu skeptická a upřímně tomu nevěřím,“ prohlásila členka školského výboru Poslanecké sněmovny Jana Berkovcová (ANO).

Ministerstvo financí se v úterý nechtělo k rozpočtovým záležitostem vyjadřovat. O růstu platů rozhodne vláda v srpnu.