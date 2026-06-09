Proti výsledkům maturit žáci podali přes tisíc odvolání. Zatím jich uspělo deset


před 17 mminutami|Zdroj: ČT24

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dostalo přes tisíc odvolání proti výsledkům didaktických testů státních maturit. Nejčastěji chtěli studenti přezkoumat testy z češtiny. Deset maturantů už s odvoláním uspělo. Devět z nich může zkoušku znovu opakovat, jeden po změně hodnocení v testech nakonec uspěl. Žádosti o přezkum společné části maturitní zkoušky mohli studenti podávat do 4. června. Ministerstvo nevylučuje, že ještě nějaká odvolání přijdou poštou.

„Evidujeme (k pátku 5. června, pozn. red.) celkem 1258 žádostí, které se týkají 1299 dílčích zkoušek,“ řekl České televizi mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura. Číslo se podle něj ještě může zvýšit o jednotky odvolání zaslaných poštou ze vzdálenějších adres.

Nejvíc odvolání, 715, letos studenti poslali kvůli češtině. Následuje angličtina s 287 žádostmi a matematika s 265 odvoláními. Ostatní jazyky se objevují ojediněle, němčina šestnáctkrát, ruština osmkrát a španělština v jednom případě.

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Ministerstvo už odpovědělo na 204 žádostí, deset z nich vyřídilo kladně. „V devíti případech se umožňuje opakování zkoušky, neboť nebyla dodržena pravidla konání zkoušky. V jednom případě se mění hodnocení, žadatel nově uspěl,“ uvedl Macura. Loni ministerstvo obdrželo celkem 1800 žádostí a 57 z nich vyřídilo kladně.

Státní maturitní testy letos skládalo na 80 600 prvomaturantů. Neuspělo 9,5 procenta z nich. Loni testy nezvládlo 12,3 procenta studentů. V roce 2023 byla neúspěšnost 9,2 procenta.

Didaktické testy jsou povinné z češtiny, druhý předmět si žáci volí mezi matematikou a cizím jazykem. Angličtinu si letos vybralo asi 80 procent maturantů, matematiku zhruba 18 procent. U češtiny letos neuspělo 5,7 procenta studentů, v matematice 12,9 procenta a v angličtině 3,2 procenta.

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