Pracovní skupina bude jednat o změně financování ČT a ČRo

Pracovní skupina se v úterý k jednání o převodu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše (ANO) a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel ČT Hynek Chudárek a šéf ČRo René Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí.
Změnu má vláda ve svém programu. Původně ji chtěla uskutečnit komplexním zákonem o veřejnoprávních médiích navrženým ministerstvem kultury, ke kterému se sešlo asi 400 připomínek. Koalice se nakonec dohodla, že ponechá stávající zákony o ČT a ČRo a bude se zabývat návrhem zákona, který pouze upraví financování.
Návrh na změnu dosud počítal se snížením částky, kterou by měla ČT a ČRo z rozpočtu dostat, o jednu miliardu v případě televize a 400 milionů pro rozhlas. To by v případě televize podle zástupce ředitele Milana Fridricha znamenalo propuštění 300 až 500 lidí z téměř tří tisíc zaměstnanců a zrušení části tvorby pořadů. Podobná úsporná opatření by musel přijmout i Český rozhlas. Zaměstnanci ČT a ČRo jsou v současnosti ve stávkové pohotovosti.
Vedle toho vznikl návrh poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO), který osvobozuje od placení poplatků některé skupiny, například samostatně žijící seniory nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Předlohu rovněž ČT i ČRo kritizují, protože by je měl již letos připravit o část příjmů, s nimiž už počítají na rozběhnuté projekty.
Česká televize letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun, Český rozhlas má naplánované příjmy a výdaje na více než 2,7 miliardy korun.