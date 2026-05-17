Ve dvanácti krajských městech se sešli lidé k podpoře ČT a ČRo

Ve dvanácti krajských městech Česka se před pátou hodinou odpoledne sešli lidé, aby podpořili nezávislost médií veřejné služby. Pochody napříč ulicemi center měst na podporu České televize a Českého rozhlasu zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Kritika organizátorů a účastníků míří na návrh zákona, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo pod státní rozpočet.
Například v Brně se lidé sešli na náměstí Svobody, poté vyšli přes Zámečnickou a Veselou na Joštovu a dál na Beethovenovu, kde má redakci Český rozhlas Brno. Ulici zaplnili celou. K vidění byly české vlajky, lidé měli transparenty s nápisy jako „Nejsme z tebe vyklepaní, Klempíři“ nebo „ČT není Kostelec, nechci redaktory ze separátu“. Cestou skandovali hesla jako „Svobodu médiím“ či „My jsme s vámi“.
Pochod pokračoval přes náměstí Svobody na Dominikánské náměstí. Tam řečníci upozornili mimo jiné na možné ohrožení svobody slova. Akce trvala asi hodinu a půl, lidé ji zakončili zpěvem české hymny.
Akci v krajích organizuje spolek Milion chvilek, jenž požaduje stažení návrhu zákona. Z rozpočtu Klempířův návrh stanovuje pro ČT na příští rok 5,74 miliardy korun, letos jí poplatky mají vynést 6,73 miliardy. ČRo by měl získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než v tomto roce z poplatků. Záměr kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Pracovníci ČT a ČRo vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila.
Spolek Milion chvilek letos v březnu zorganizoval na pražské Letné protivládní demonstraci. Účastníci protestu kritizovali vládu kvůli krokům týkajícím se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo kvůli velkému vlivu menších koaličních partnerů ANO, tedy SPD a Motoristů. V Praze se na podporu ČT a ČRo sešly lidé také na začátku května.