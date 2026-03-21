Na Letné v Praze v sobotu odpoledne začalo shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Akce chce podle předsedy iniciativy Milion chvilek Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim dle něj směřují. Organizátoři očekávají, že v závislosti na počasí se shromáždění zúčastní 200 tisíc až 400 tisíc lidí. První na akci dorazili dvě hodiny před jejím začátkem.

Mezi ohlášenými řečníky na odpoledním shromáždění jsou režisér a herec Zdeněk Svěrák, zpěvačka Aneta Langerová, herec a komik Jiří Lábus, podnikatel Dalibor Dědek nebo herec Ivan Trojan.

Prostor pláně je osazen velkoplošnými obrazovkami a rozdělen bezpečnostními koridory, v nichž bude až 400 dobrovolníků, záchranáři, policisté či hasiči. Pražská záchranná služba na sociální síti X uvedla, že na místě má připraven také automobil Golem s dvanácti zdravotníky a technické vozidlo Iveco. Svůj stan má v místě demonstrace také Český červený kříž, jeho zdravotníků jsou na místě desítky.

Okolo Letné musela být upravená doprava a na místo vozí účastníky akce na zvláštní zastávku speciální tramvaj číslo 36, která spojuje Palmovku a Červený Vrch přes stanice všech linek metra. Pořadatelé před akcí vyzvali, aby lidé přijížděli právě hromadnou dopravou. Autobusy s mimopražskými účastníky shromáždění měly většinou zastavovat pod Letnou u Vltavy.

Po celé republice se konaly akce na podporu prezidenta Pavla
Shromáždění „Brno stojí za prezidentem“

Spolek Milion chvilek upoutal pozornost především svou protestní akcí z léta roku 2019, kdy se na protestu proti tehdejší Babišově vládě sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.

Letenská plán je místem protestních shromáždění od roku 1989, kdy se tam týden po potlačení protestu studentů na Národní třídě sešlo podle odhadů 750 tisíc lidí.

Výběr redakce

USA a Izrael podle Teheránu zaútočily na zařízení na obohacování uranu

USA a Izrael podle Teheránu zaútočily na zařízení na obohacování uranu

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu

Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu

USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump

USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump

Musk hanil Twitter, aby ho mohl koupit za nižší cenu, rozhodl soud

Musk hanil Twitter, aby ho mohl koupit za nižší cenu, rozhodl soud

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Kriminalisté a hasiči v Pardubicích v sobotu začali s ohledáním v pátek shořelé haly firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Na rozebírání trosek hasiči přivezli pásový bagr. Policie v pátek sdělila, že požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech podle policejního prezidenta Martina Vondráška s podezřením na úmyslné zavinění.
Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter. Mluvčí tuzemského ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil, že Česko podpisem potvrdilo své pozice a solidaritu se spojenci.
Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

Průměrná cena benzinu v tuzemsku vzrostla kvůli bojům na Blízkém východě na 40 korun za litr, což je nejvíce od května 2024. Nafta zdražila na průměrných 44,62 korun za litr, naposledy byla obdobně drahá v listopadu 2022, plyne z údajů společnosti CCS. Ceny paliv setrvale rostou v reakci na izraelsko-americké údery v Íránu. Průměrná cena naturalu od té doby stoupla o 6,40 koruny a diesel, na jehož ceně se vývoj podepisuje výrazněji, zdražil o 11,50 koruny.
Video„Je realistický,“ hájí rozpočet Nacher. Skopeček tepe deficit i výdaje na obranu

Prezident Petr Pavel v pátek podepsal státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Ten už vyšel ve Sbírce zákonů, Česko tak přestalo hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Hlava státu však vládě vytýká nízké výdaje na obranu. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) je však v letošním rozpočtu oproti loňskému skutečnému o 24 miliard korun na obranu více. Ze schodku prý radost nemá, ovšem rozpočet označil za „realistický a pravdivý.“ Místopředseda dolní komory Jan Skopeček (ODS) tvrdí, že prezident nemá do rozpočtového procesu zasahovat případným vetem, ale jeho výhrady – včetně vysokého deficitu i výdajů na obranu – ocenil. Rozpočet dle něj není v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Přes zimu se zloději vloupali do 213 chat. Případů je méně než v minulosti

Letošní zimu řešili policisté 213 případů vloupání do víkendových chat, o třicet méně než zimu loňskou. Vyplývá to z policejních statistik. Celková škoda letos vystoupala na více než čtyři a půl milionu korun. Nejvíce případů řešila policie ve Středočeském kraji. Počty vloupání do rekreačních objektů klesají už několik let. Například před pěti lety jich bylo téměř dvakrát víc než letos. Vliv na to podle policie i odborníků má lepší zabezpečení chat i fakt, že stále více lidí využívá objekty k trvalému pobytu.
Podmínky řidičáku na zkoušku porušilo přes tři tisíce řidičů

Podmínky takzvaného řidičáku na zkoušku během prvních dvou let od jeho zavedení porušilo 3260 začínajících řidičů, vyplývá z dat, která poskytl ČT mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Téměř šedesát procent případů souviselo s řízením pod vlivem návykových látek. Řidičák na zkoušku se vztahuje na nové řidiče po dobu dvou let od získání průkazu. Pokud se v tomto období dopustí závažného přestupku, musí absolvovat dva preventivní kurzy.
Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu vyzval v souvislosti s požárem v Pardubicích firmy vyrábějící vojenský materiál, aby si zabezpečily své areály na úrovni nejvyšších technologií. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) řekl, že nemá informace o tom, že by hrozilo další nebezpečí. Policejní prezident Martin Vondrášek upřesnil, že vyšetřovatelé mají čtyři verze vzniku požáru, všechny pracují s úmyslným zaviněním, které „mají v podstatě za prokázané“. Incident vyšetřuje jak policie, tak tajné služby.
