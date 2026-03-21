Na Letné v Praze v sobotu odpoledne začalo shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Akce chce podle předsedy iniciativy Milion chvilek Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim dle něj směřují. Organizátoři očekávají, že v závislosti na počasí se shromáždění zúčastní 200 tisíc až 400 tisíc lidí. První na akci dorazili dvě hodiny před jejím začátkem.
Mezi ohlášenými řečníky na odpoledním shromáždění jsou režisér a herec Zdeněk Svěrák, zpěvačka Aneta Langerová, herec a komik Jiří Lábus, podnikatel Dalibor Dědek nebo herec Ivan Trojan.
Prostor pláně je osazen velkoplošnými obrazovkami a rozdělen bezpečnostními koridory, v nichž bude až 400 dobrovolníků, záchranáři, policisté či hasiči. Pražská záchranná služba na sociální síti X uvedla, že na místě má připraven také automobil Golem s dvanácti zdravotníky a technické vozidlo Iveco. Svůj stan má v místě demonstrace také Český červený kříž, jeho zdravotníků jsou na místě desítky.
Okolo Letné musela být upravená doprava a na místo vozí účastníky akce na zvláštní zastávku speciální tramvaj číslo 36, která spojuje Palmovku a Červený Vrch přes stanice všech linek metra. Pořadatelé před akcí vyzvali, aby lidé přijížděli právě hromadnou dopravou. Autobusy s mimopražskými účastníky shromáždění měly většinou zastavovat pod Letnou u Vltavy.
Spolek Milion chvilek upoutal pozornost především svou protestní akcí z léta roku 2019, kdy se na protestu proti tehdejší Babišově vládě sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.
Letenská plán je místem protestních shromáždění od roku 1989, kdy se tam týden po potlačení protestu studentů na Národní třídě sešlo podle odhadů 750 tisíc lidí.