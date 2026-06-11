Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami, které vyzývají k platbě pokuty


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Inspekce silniční dopravy (INSID) varuje před podvodnými SMS vyzývajícími k platbě pokuty za údajné překročení rychlosti s lhůtou, která vyprší ve čtvrtek o půlnoci. Lidé se kvůli zprávě, která chodí jménem dopravní inspekce nebo policie, začali na inspekci obracet ve čtvrtek odpoledne. Inspekce doporučuje na zprávu nereagovat a podezření na podvod oznámit policii. ČTK to sdělila mluvčí INSID Monika Balšánková.

„INSID jednoznačně upozorňuje, že jde o podvodnou komunikaci. Zpráva nepochází od Inspekce silniční dopravy. INSID neřeší přestupky za překročení rychlosti a žádné pokuty nevybírá prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů ani odkazů na platební brány,“ upozornila mluvčí Balšánková.

Zhruba od 15:00 přijímá inspekce jeden hovor přibližně každých pět minut. Volající byli podle inspekce zaskočeni a chtěli si ověřit, proč by měli pokutu platit. Někteří z nich automobil nevlastní ani neřídí. Zprávy měly přijít například zaměstnancům liberecké nemocnice.

Inspekce silniční dopravy rozdala pokuty za více než sto milionů
Ilustrační foto

Inspekce doporučuje na zprávy neodpovídat, neklikat na odkazy a nezadávat žádné osobní ani přihlašovací údaje. V případě zadání údajů je namístě kontaktovat banku, při podezření na zneužití telefonu operátora.

„V květnu 2026 zaznamenal inteligentní systém monitorování dopravy překročení rychlosti vašeho vozidla. Příslušný videozáznam byl uložen pro budoucí použití. Nedávno vám byla zaslána platební výzva za pokutu, ale do doby odeslání jsme od vás neobdrželi žádnou odpověď,“ zní text podvodné zprávy, která přišla například z čísla s marockou předvolbou.

Následuje odkaz k platbě nebo odvolání, v případě nezaplacení hrozí vymáhacím řízením a dalšími poplatky nebo odebráním řidičského průkazu.

Někteří řidiči zejména na sídlištích parkují v rozporu se zákonem
Ilustrační foto

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