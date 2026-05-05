Někteří řidiči zejména na sídlištích parkují v rozporu se zákonem

Až desetina řidičů podle expertů parkuje v rozporu se zákonem – hlavně na sídlištích. Přestože neporušují dopravní značku, aniž to tuší, vystavují se riziku pokuty až patnáct set korun. Nedodrží totiž minimální volný prostor pro průjezd, který pro každý jízdní směr činí tři metry. „Problém to je, dlouhodobý, chronický a bude ho potřeba řešit,“ uvedl dopravní expert Vize 0 Roman Budský. Vzhledem k tomu, že obyvatelé nemají obvykle moc možností zaparkovat jinak, policie není přehnaně horlivá. O problému ví i resort dopravy. „Ty průjezdní profily mají svůj smysl kvůli tomu, aby složky IZS nebo technické služby se dostaly tam, kam potřebují,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka. Podle Budského by ale nejelegantnějším řešením byla výstavba parkovacích domů. Ty by podle zkušeností ze zahraničí ulicím ulevily nejvíce.
VideoNěkteří řidiči zejména na sídlištích parkují v rozporu se zákonem
před 14 mminutami|Zdroj: ČT24
