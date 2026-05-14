Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu


před 32 mminutami|Zdroj: The New York Times, CNBC, Fed, The Economist, ČTK

Do čela americké centrální banky Federálního rezervního systému (Fed) nastupuje Kevin Warsh, ve funkci ho potvrdil Senát USA. Jeho předchůdce Jerome Powell čelil tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby snížil úrokové sazby. Někteří bankéři a investoři se obávají, že Warsh půjde na ruku Bílému domu. On sám hovoří o nové „dohodě mezi Fedem a ministerstvem financí“ nebo o snižování rozvahy centrální banky, která několikanásobně narostla po finanční krizi v roce 2008.

„Budete prezidentovou loutkou?“ zeptal se Warsche republikánský senátor John Kennedy během jeho slyšení v senátním bankovním výboru. Warsch ale opakovaně popřel, že by ho Trump přiměl ke konkrétnímu slibu ohledně úrokových sazeb.

Před senátory se zavázal, že bude bránit autonomii centrální banky při stanovování měnové politiky, která se bude opírat výhradně o „analytickou důslednost, smysluplné uvažování a nezaujaté rozhodování“. Zároveň zdůraznil, že během jeho funkčního období bude nejvyšší prioritou potlačení inflace, a uvedl, že je třeba dosáhnout stabilních cen „bez výmluv a bez pochybností“.

„Jelikož ho vybral prezident, který jasně usiluje o nižší sazby, tak nastupuje se stínem pochybností, že nebude důvěryhodný,“ řekla portfolio manažerka ve společnosti J.P. Morgan Asset Management Priya Misraová. „Čeká ho těžký úkol,“ dodala.

Podle serveru The Economist působí Warsh jako člověk, který je ochotnější ke kompromisům než jeho předchůdce Jerome Powell, který odmítl Trumpův požadavek na snížení úrokových sazeb a následně čelil vyšetřování, které Powell označil jako účelové.

Zastrašování, řekl šéf Fedu o svém vyšetřování
Předseda americké centrální banky (Fed) Jerome Powell

Warsh se během své kariéry dlouhodobě profiloval jako člověk, který je ochotný přijímat tvrdá protiinflační opatření. V letech 2008 až 2011 působil jako člen rady guvernérů Fedu a zastával se vyšších úrokových sazeb. Svůj postoj si udržel i během finanční krize z let 2008–2009 a následné recese. Když Fed výrazně snížil úrokové sazby, tak Warsh varoval, že centrální banka riskuje zvýšení cen. Tyto hodnoty však podle The Economist musel opustit, aby ho Trump navrhl do čela Fedu.

Warshovo jmenování navazuje na předchozí schválení jeho mandátu jako guvernéra Fedu a nyní už čeká pouze na dokončení administrativních kroků v Bílém domě a oficiální složení přísahy. První zasedání v pozici šéfa Fedu by měl Warsh vést 16. až 17. června. Funkční období šéfa Fedu je čtyřleté. Powellovo funkční období v čele instituce končí 15. května.

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu
Šéf centrální banky USA Kevin Warsh

Snížení úrokových sazeb musí projít přes výbor Fedu

Pro Warshe nebude snadné zbavit se dojmu, že bude podléhat tlakům ze strany Bílého domu. Stejně pro něj nebude snadné případně prosadit snížení úrokových sazeb, které po něm šéf Bílého domu požaduje, což může vést k napětí mezi prezidentem a novým šéfem americké centrální banky.

Zkouška Warshových schopností přijde téměř okamžitě. Prudký nárůst cen ropy a odolnost trhu práce oslabily argumenty pro snížení úrokových sazeb, které bylo možné předložit na začátku roku. Takže Warsh může mít potíže přesvědčit ostatní členy vedení centrální banky o uvolnění měnové politiky a jen jeden hlas nestačí.

O úrokových sazbách v rámci Fedu hlasuje dvanáctičlenný Federální výbor pro otevřený trh (FOMC), který se skládá ze sedmi členů rady guvernérů ve Washingtonu, prezidenta regionální pobočky Fedu v New Yorku a čtyř dalších prezidentů regionálních poboček, kteří se střídají. Americká centrální banka má celkem dvanáct regionálních poboček.

V roce 2026 jsou ve FOMC minimálně tři regionální prezidenti, kteří jsou velmi skeptičtí ohledně dalšího snižování sazeb. Jsou to Neel T. Kashkari z pobočky Fedu v Minneapolis, Lorie K. Loganová z pobočky Fedu v Dallasu a Beth M. Hammacková z pobočky Fedu v Clevelandu.

Řada lidí uvnitř americké centrální banky se obávala, že Warsh bude chtít po svém příchodu prosadit personální změny ve vedení regionálních poboček Fedu. Při svém slyšení v Senátu to však nepotvrdil. Na přímou otázku, zda jím avizovaná „změna režimu“ znamená reorganizaci mezi šéfy poboček, Warsh odpověděl: „Měl jsem na mysli změnu politiky centrální banky“.

Warsh zmínil „dohodu mezi Fedem a ministerstvem“

Warsh kategoricky prohlásil, že Fed by měl být při tvorbě měnové politiky „naprosto nezávislý“. Zároveň však dodává, že je ochoten spolupracovat s Kongresem a Trumpovou administrativou v „neměnových záležitostech“.

Nový šéf centrální banky také často hovořil o nové „dohodě mezi Fedem a ministerstvem financí“, která by podle jeho návrhu mohla upravovat rozvahu Fedu – co drží ve svém portfoliu aktiv a pasiv a jaké dluhopisy vláda vydává za účelem svého financování.

Rebelující republikáni zavařili Trumpovi s šéfem Fedu či kolem Epsteinovy kauzy
Republikánský senátor Thom Tillis, 21. dubna 2026

Sever CNBC oslovil šest bývalých představitelů centrální banky, kteří Warshova prohlášení považují přinejmenším za nejasná nebo matoucí. V krajní možnosti pak jeho slova označili za znepokojivá.

Bývalý prezident Fedu v Richmondu Jeffrey Lacker, který je dlouhodobě zastáncem přísné politiky v oblasti úrokových sazeb a rozvahy, uvedl, že by uvítal novou dohodu mezi Fedem a ministerstvem financí, pokud by vedla k tomu, že se Fed zaměří na měnovou politiku a úvěrovou politiku ponechá resortu.

V rámci takové dohody by například aktivity Fedu mohly být omezeny pouze na nákup státních dluhopisů, nikoli hypoték či jiných finančních nástrojů. „Dokážu si představit i méně konstruktivní dohodu, která by ministerstvu financí umožnila využívat rozvahu Fedu k obcházení Kongresu, čímž by se podporovaly špatné praktiky a ohrožovala nezávislost Fedu,“ dodal Lacker. Warsh se pro CNBC odmítl vyjádřit.

Kandidát na vedení Fedu bude balancovat mezi Trumpem a důvěrou trhů
Kevin Warsh

Laboratorní experiment, řekl Bessent o rozvaze

Jak Warsh, tak americký ministr financí Scott Bessent kritizovali nadměrnou rozvahu Fedu v obdobích mimo krizi. Revidovaná dohoda mezi ministerstvem financí a Fedem, jak ji Warsh představuje, by určitým, dosud nespecifikovaným, způsobem upravovala velikost a případně i složení rozvahy centrální banky, která je v současnosti vyčíslena na 6,7 bilionu dolarů (138,7 bilionu korun).

Bessent přirovnal rozvahu Fedu k nebezpečnému laboratornímu experimentu, který zvyšuje vliv centrální banky na ekonomiku a dává jí pravomoci, které by správně měly náležet resortu financí a vládě.

„Myslím si, že zejména během globální finanční krize přešlo z ministerstva financí na Fed mnoho věcí, které jsou politickými rozhodnutími a měly by být v kompetenci ministerstva financí,“ řekl Bessent.

Bývalý prezident Fedu v St. Louis Jim Bullard uvedl, že o myšlence spolupráce mezi centrální bankou a resortem financí s cílem omezit objem aktiv Fedu se diskutuje již dlouho. Souhlasil s Bessentovou kritikou, že centrální banka hromadí aktiva. Dodal však, že jiné Bessentovy výroky znějí, jako by „mluvil o úzké spolupráci, která se obvykle pojí se špatnými výsledky“.

USA povolily dočasně nakupovat ruskou ropu. Evropa nesouhlasí
Americký ministr financí Scott Bessent

Wall Street nezdravě počítá se záchranou, míní Warsh

Právě Warshův nesouhlas s rozhodnutím Fedu nesnižovat svou rozvahu po finanční krizi ho v roce 2011, mimo jiné, přiměl k rezignaci na post guvernéra.

Rozhodnutí centrální banky výrazně a rychle rozšířit své portfolio během globální finanční krize v roce 2008 podnítilo inflaci, zhoršilo nerovnost a narušilo proces oceňování finančních aktiv, tvrdí Warsh.

Rostoucí objem investic v rozvaze centrální banky ohrozil její nezávislost, protože se tím vydala do oblastí daleko za hranicemi svého mandátu uděleného Kongresem, domnívá se Warsh. Podle něj to navíc způsobilo, že se Wall Street stala příliš závislou na centrální bance a vzniklo nezdravé očekávání, že Fed bude vždy připraven přijít na pomoc.

Dolary mají nést Trumpův podpis. V historii USA to nemá obdoby
Dolar

Warshův plán vyžaduje pečlivé plánování

Pro Warshe představuje portfolio státních dluhopisů a cenných papírů zajištěných hypotékami Federálního rezervního systému symbol všeho, co je s americkou centrální bankou špatně. Jeho plán, jak tuto situaci napravit, se na první pohled jeví jako poměrně jednoduchý, napsal server The New York Times.

Šéf Fedu chce, aby banka měla menší vliv na finanční trhy. Tvrdí, že snížení objemu aktiv centrální banky poskytne jejímu vedení prostor ke snížení úrokových sazeb, což je něco, po čem prezident Trump již dlouho touží.

Dosažení všech těchto cílů však nebude vůbec jednoduché, bude to vyžadovat pečlivé plánování a značné množství času, aby se předešlo vzniku volatility, podotýká NYT.

USA dočasně povolily dovoz sankcionované ruské ropy do Indie
Americký ministr financí Scott Bessent (leden 2026)

V živé paměti amerických bankéřů a investorů ještě zůstávají události z roku 2019, kdy se Fed – tehdy pod vedením Powella – pokusil snížit objem rozvahy, což způsobilo prudký nárůst krátkodobých úrokových sazeb.

Tato událost byla pro trhy „téměř klinickou smrtí“, prohlásil James Clouse, který v té době působil jako zástupce ředitele divize měnových záležitostí Fedu. Podle něj zanechala „dost hluboký a trvalý dopad na to, jak lidé o rozvaze Fedu uvažují“.

„Je zcela jasné, že rozvahu nelze okamžitě snížit, aniž by to nevyvolalo likvidní krizi, kterou by nikdo nechtěl,“ uvedl profesor financí na Graduate School of Business Stanfordovy univerzity Darrell Duffie. „Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem bude spočívat jak v plánu, tak v jeho provedení,“ dodal.

Výběr redakce

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

před 32 mminutami
Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

před 3 hhodinami
Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

před 3 hhodinami
Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

před 4 hhodinami
Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

před 4 hhodinami
Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

před 12 hhodinami
Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajinský soud poslal exšéfa prezidentské kanceláře Jermaka do vazby

Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů korun). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
08:47AktualizovánoPrávě teď

Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje

Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignuje, oznámila ve čtvrtek dopoledne veřejnoprávní stanice LSM, podle níž tento krok znamená faktický konec vlády. Ta se rozpadla po odstoupení ministra obrany Andrise Sprúdse, který podle končící premiérky nezasáhl dostatečně rychle proti dvěma ukrajinským dronům, jež přiletěly z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.
před 10 mminutami

Masivní ruský útok na Kyjev má tři oběti a desítky zraněných

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Úřady hlásí tři mrtvé a čtyřicet zraněných včetně dvou dětí. Zasaženo bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské a Černihivské oblasti. V Oděse agresor cílil na přístav a železnici.
04:56Aktualizovánopřed 29 mminutami

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

Do čela americké centrální banky Federálního rezervního systému (Fed) nastupuje Kevin Warsh, ve funkci ho potvrdil Senát USA. Jeho předchůdce Jerome Powell čelil tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby snížil úrokové sazby. Někteří bankéři a investoři se obávají, že Warsh půjde na ruku Bílému domu. On sám hovoří o nové „dohodě mezi Fedem a ministerstvem financí“ nebo o snižování rozvahy centrální banky, která několikanásobně narostla po finanční krizi v roce 2008.
před 32 mminutami

Čína a USA se mohou kvůli Tchaj-wanu dostat do střetu, varoval Si Trumpa

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes, píší agentury. Státníci mluvili mimo jiné o lepších vztazích. Později podle čínských médií Si během jednání s Trumpem uvedl, že Čína a Spojené státy se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu.
03:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

Ukrajina, která se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, tvrdí, že přibývá ruských vojáků, kteří se dobrovolně vzdávají ukrajinské armádě. Někteří z nich se prý dokonce chtějí přidat do řad ukrajinské armády.
před 4 hhodinami

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Ruský postup na ukrajinském bojišti se zpomaluje, a proto se Moskva snaží vykreslit své vojenské „úspěchy“ pomocí AI videí, uvedl Institut pro studium války (ISW). Kyjev zároveň tvrdí, že na frontě přebral iniciativu – podle analytika Jana Kofroně je však předčasné o takové situaci mluvit. Větším postupům na frontě pak dle experta Jana Šíra neprospívá stávající podoba bojiště, kde se v řadě úseků nachází i deset kilometrů hluboká „kill zóna“.
před 4 hhodinami

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Parlamentní většina podporující izraelského premiéra Benjamina Netanjahua předložila návrh zákona o rozpuštění Knesetu (izraelského parlamentu), který otevírá cestu k předčasným volbám, uvedla Netanjahuova strana Likud. Podle serveru The Times of Israel (ToI) jsou pod návrhem podepsány všechny koaliční strany a předběžné hlasování se uskuteční nejdříve příští pondělí, podle agentury AFP však zřejmě až příští středu. Návrh je podle ToI snahou koaliční vlády o kontrolu nad legislativním procesem.
před 12 hhodinami
Načítání...