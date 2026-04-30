Rebelující republikáni zavařili Trumpovi s šéfem Fedu či kolem Epsteinovy kauzy


před 1 hhodinou|Zdroj: Sněmovna reprezentantů USA, Time, Politico, The New York Times, Axios, The Hill, CBS, BBC, NBC News, al-Džazíra, Newsweek

Republikánský senátor Thom Thillis tři měsíce blokoval schválení kandidáta na šéfa americké centrální banky Fed Kevina Warshe, kterého si vybral americký prezident Donald Trump. Tillis ovšem není jediný z republikánů, kteří zkřížili plány šéfa Bílého domu ze stejné strany. Člen Sněmovny reprezentantů Thomas Massie dlouhodobě usiluje o zveřejnění všech dokumentů z kauzy Jeffreyho Epsteina, které se administrativa zdráhá publikovat. Několik republikánů se od hlavního proudu odchýlilo spolu s Massiem.

„Od samého začátku jsem se vyjadřoval jasně: vyšetřování předsedy Fedu (Jeromea) Powella vedené Úřadem federálního prokurátora představovalo vážnou hrozbu pro nezávislost Fedu a muselo skončit, než jsem mohl podpořit jmenování Kevina Warshe,“ uvedl Thom Tillis o víkendu.

Aby se Warsh mohl stát šéfem Fedu, tak ho musel schválit senátní bankovní výbor, teprve pak se jeho kandidatura dostává ke schválení v Senátu. Ve výboru mají republikáni většinu 13:11, ale právě Tillis dokázal kandidaturu Warshe dlouhodobě blokovat, protože když hlasoval proti, tak nastala rovnost hlasů. Paradoxní na daném případu je fakt, že Tillis proti Warshovi neměl výhrady. Dokonce o něm prohlásil, že to je „kvalifikovaný kandidát s hlubokými znalostmi měnové politiky“.

Tillisovi vadilo, že americké ministerstvo spravedlnosti začalo v polovině ledna vyšetřovat stávajícího šéfa Fedu Powella kvůli výrokům před Kongresem ohledně projektu renovace budov centrální banky. Powell však vyšetřování označil za záminku, aby na něj administrativa mohla vyvinout tlak, protože Trump dlouhodobě požadoval výrazně nižší úrokové sazby, což Powell odmítal.

Trump pak během ledna představil Warshe jako svého kandidáta do čela Fedu. Tillis však prohlásil, že pro něj v senátním bankovním výboru nezvedne ruku, dokud bude Powell vyšetřován.

Zastavení vyšetřování Powella

Ministerstvo se v pátek 24. dubna rozhodlo vyšetřování Powella zastavit. Došlo k tomu poté, co federální soudce James Boasberg zrušil předvolání, která vydal resort spravedlnosti vůči Fedu. Den předtím byl Warsh znovu na slyšení v Senátu, ale Tillis pro něj stále nehlasoval.

„Beru ministerstvo spravedlnosti za slovo: vyšetřování je uzavřeno a jakékoli odvolání proti rozhodnutí soudce Boasberga se bude týkat právních zásad, nikoli snahy o nové předvolání,“ napsal pak o víkendu Tillis.

A když se ve středu senátní bankovní výbor znovu zabýval Warshovou kandidaturou, tentokrát ji už schválil, protože pro něj hlasoval i Tillis. Warshova kandidatura se tak posunula do další fáze, kdy o něm bude hlasovat Senát. Nejbližší termín je týden od pondělí 11. května. Pokud by se hlasování v této době uskutečnilo, mohl by Warsh složit přísahu už 15. května, kdy končí mandát Powella.

Současný šéf americké centrální banky dodal, že po odchodu z předsednické funkce hodlá setrvat v Radě guvernérů, kde jeho členství platí až do roku 2028.

Kritika Trumpa kvůli Grónsku

Kromě sporu kvůli vyšetřování Powella se Tillis vůči Trumpovi vymezil i během pnutí mezi USA a Evropou kvůli Grónsku. Tillis se zúčastnil delegace amerických zákonodárců, kteří navštívili Dánsko – arktický ostrov je autonomním územím Dánského království – aby tamní představitele ujistili o své podpoře.

Na síti X Tillis označil Trumpův plán uvalit dodatečná cla na evropské spojence v souvislosti se situací kolem Grónska za „špatný pro Ameriku, špatný pro americké podniky a špatný pro spojence Ameriky“.

Tillis po skončení svého funkčního období na podzim 2026 plánuje odchod do důchodu.

Iniciátor zákona o zveřejnění Epsteinových dokumentů Thomas Massie

To Thomas Massie, kterého do Sněmovny reprezentantů vyslali voliči z Kentucky, se do sporu s Trumpem dostal kvůli kauze zesnulého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Trump před prezidentskými volbami slíbil zveřejnit všechny dokumenty, které se této kauzy týkají. Během měsíců po svém zvolení se však zdráhal dané složky odtajnit v plném rozsahu.

Massie v polovině roku 2025 spojil síly s demokratickým poslancem Ro Khannou a společně napsali zákon známý jako zákon o transparentnosti Epsteinových spisů (ZTES), který ukládal ministerstvu spravedlnosti zveřejnit široké spektrum dokumentů týkajících se této kauzy. Problém ovšem spočíval v tom, že aby sněmovna mohla o dané legislativě hlasovat, tak by ji musel republikánský mluvčí dolní komory Mike Johnson zařadit na plénum.

Trumpův spojenec Johnson ovšem tento krok odmítal, takže Massie začal sbírat podpisy mezi členy sněmovny pod petici, která by ho k tomu donutila. Většinu zákonodárců, která k tomu byla nezbytná, dokázal Massie sehnat až v polovině listopadu. Kromě všech demokratů petici podepsali i čtyři republikáni – Massie, Nancy Maceová, Marjorie Taylor Greeneová a Lauren Boebertová.

I když Trump Massieho snahu dlouhodobě kritizoval a proti čtyřem republikánům podnikal slovní výpady, tak před hlasováním o ZTES otočil a doporučil všem republikánům, aby pro něj zvedli ruku, což vedlo k drtivé podpoře zákona. Legislativa poté prošla i Senátem a prezident ji podepsal. Jenže i po jejím vstupu v platnost a následném zveřejnění dokumentů ministerstvem spravedlnosti Massie pokračoval v kritice.

Chybějící dokumenty

Měsíc po konci třicetidenní lhůty stanovené zákonem, který nařizoval ministerstvu spravedlnosti zveřejnit všechny dokumenty týkající se Epsteinova případu, jich úřad publikoval jen zlomek, napsal server NBC News.

Původně resort uváděl, že složky čítají zhruba šest milionů stran, zveřejnil ale zhruba jen tři miliony. Ministerstvo tvrdí, že nezveřejnilo kopie stran. Zároveň ale úřad čelí obvinění, že zadržuje dokumenty, které se týkají Trumpa, včetně dokumentu o ženě, která čtyřikrát hovořila s agenty amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a uvedla, že ji Trump zneužil, když byla nezletilá, napsal The Hill.

Khanna reagoval, že resort svým postupem brání výkonu spravedlnosti, a společně s Massiem vyzvali soud k ustavení nezávislého pozorovatele.

Výbor pro dohled ve Sněmovně reprezentantů dokonce v březnu odhlasoval předvolání tehdejší ministryně spravedlnosti Pam Bondiové kvůli jejímu přístupu ke zveřejnění daných dokumentů. Trump měl vůči Bondiové vlastní výhrady a pokračující spory a kritika kvůli postupu v Epsteinově kauze přispěli k tomu, že ji na začátku dubna odvolal.

Úřadující ministr: Resort by měl přestat řešit Epsteina

Bondiovou nahradil úřadující ministr spravedlnosti Todd Blanche, který uvedl, že by se tento resort měl přestat zabývat dokumenty z Epsteinova případu.

Massie se krátce po oznámení nástupu Blanche vyjádřil k chybějícím složkám. „Nyní máte třicet dní na to, abyste zveřejnil zbývající spisy, než se stanete trestně odpovědným za nedodržení zákona o transparentnosti o Epsteinových složkách,“ uvedl Massie na X v pátek 3. dubna. Tento limit vyprší o víkendu.

Finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, ačkoliv současný prezident ani bývalý šéf Bílého domu nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.

Kandidatura jako lakmusový papírek republikánské podpory

Massie sám pozná, jestli mu jeho přístup k Epsteinově kauze získá hlasy republikánských voličů. V listopadu bude totiž na rozdíl od Tillise obhajovat ve volbách svůj mandát ve svém domovském státu Kentucky, kam se v březnu vydal i prezident Trump, aby podpořil jeho protikandidáta z republikánských řad Eda Gallreina, píše web tamní stanice WKYT.

„Thomas Massie je pro naši stranu katastrofou,“ prohlásil tam Trump podle serveru al-Džazíra před davem posluchačů a pustil se do ostré kritiky kongresmana, který je ve funkci již sedm volebních období a je známý svým vyhraněným konzervatismem.

„Je neloajální k Republikánské straně. Je neloajální k lidem v Kentucky,“ řekl Trump. „A co je nejdůležitější, je neloajální ke Spojeným státům americkým a musí být co nejdříve odvolán z funkce,“ prohlásil prezident.

Průzkum společnosti Quantus Insights, který proběhl ve dnech 6. až 7. dubna, ukázal, že Massie vede nad Gallreinem v poměru 46,8 procenta ku 37,7 procenta. Další průzkum, který na začátku dubna provedla společnost Big Data Poll, ukázal, že Massie vede s 52,4 procenta oproti Gallreinovým 47,6 procenta.

Podle profesora politologie na Univerzitě v Kentucky Stephena Vosse by tyto primárky mohly být předzvěstí volebních trendů mezi republikány v celostátním měřítku. „Massie představuje první příležitost zjistit, jak se republikánští voliči zachovají, když se pro-trumpovské tendence střetnou s jejich konzervativními kořeny,“ řekl Voss. „To je otázka tohoto souboje,“ dodal.

Jedna ze čtyř republikánů, kteří podepsali petici za zveřejnění Epsteinových spisů, Maceová již několik měsíců naléhá na federální vládu, aby zajistila větší transparentnost vyšetřování.

Maceová je členkou výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů, ve kterém v březnu předložila návrh na předvolání Bondiové. Návrh na předvolání prošel díky hlasům republikánů i demokratů a termín slyšení byl stanoven na 14. dubna.

Bondiová se však odmítla dostavit s argumentem, že již nestojí v čele resortu. Takové odůvodnění Maceová i demokratičtí členové výboru odmítli jako neopodstatněné a začali s bývalou ministryní vést rozhovory o dalším slyšení, které naplánovali na 29. května, napsal server NBC News.

Maceová se již dlouho profiluje jako bojovnice za bezpečnost žen a dětí. Sama sdílela vlastní příběh o tom, jak byla ve svých čtrnácti letech sexuálně obtěžována v plaveckém bazénu a ve svých šestnácti znásilněna, což ji vedlo k tomu, že ukončila studium na střední škole.

Cesta od politického středu k Trumpovi

Maceová byla během své kariéry považována za středovou političku, ale postupně přijala program prezidenta Trumpa, a to navzdory tomu, že byl shledán vinným ze sexuálního zneužití, napsal server TIME.

Následně patřila pravděpodobně k nejhlasitějším postavám Republikánské strany v tažení proti právům transsexuálů. V listopadu 2024 například předložila návrh na zákaz používání ženských toalet v Kapitolu transsexuálními ženami v reakci na zvolení první otevřeně transsexuální ženy do Kongresu.

Na podzim Maceová opustí lavice amerického parlamentu, protože se bude ucházet o pozici guvernérky Jižní Karolíny, jejího domovského státu.

V souboji o guvernérské křeslo se Maceová potýká s obtížemi prosadit se v konkurenci republikánských kandidátů, mezi nimiž je tamní generální prokurátor Alan Wilson, viceguvernérka Pamela Evetteová nebo poslanec Ralph Norman, napsal server Newsweek. Průzkum, který provedla poradenská firma Starboard Communications z Jižní Karolíny, ukázal, že Maceová zaostává za Wilsonem a Normanem.

Profesor politologie na Winthrop University Scott Huffmon pro časopis Newsweek uvedl, že silná osobní značka na celostátní úrovni nemusí mít v Jižní Karolíně takový efekt jako jinde. Huffmon poznamenal, že nerozhodnutí voliči budou pro výsledek klíčoví. Ti by se však od Maceové mohli odvrátit, „pokud bude působit nestabilně, jako tomu bylo na začátku kampaně“.

Cestou od miláčka MAGA ke „zrádkyni“ Trumpa si prošla Marjorie Taylor Greeneová

Kromě Massieho a Maceové petici o ZTES podepsala i Greeneová, která předtím patřila ke skalním podporovatelům Donalda Trumpa. Greeneová složila přísahu jako členka Sněmovny reprezentantů jen krátce před útokem na Kapitol 6. ledna 2021. Prezidenta pak podporovala – a přejímala jeho nepravdivá tvrzení, že prezidentské volby v roce 2020 byly ukradeny – zatímco mnozí členové Republikánské strany se od něj distancovali, připomněl server BBC.

V roce 2025 však Greeneová odsoudila Trumpovu neochotu nařídit ministerstvu spravedlnosti, aby plně zveřejnilo spisy k Epsteinovu případu, a vystoupila po boku obětí sexuálnho predátora, aby jim dala najevo podporu a přinutila zákonodárce hlasovat o ZTES.

Tím to však neskončilo. Během uzavření financování amerického vlády – takzvaného shutdownu – se postavila na stranu demokratů, když vyzvala svou stranu, aby se zabývala vypršením dotací na zdravotní péči pro Američany s nízkými příjmy.

Kvůli těmto krokům ji Trump slovně napadal na sociální síti a označoval ji jako zrádkyni. Nakonec se Greeneová rozhodla rezignovat na svůj mandát v Kongresu k 5. lednu 2026. „Odmítám být ‚týranou manželkou‘, která doufá, že to všechno pomine a zlepší se,“ uvedla ve svém prohlášení o rezignaci.

Tabu impeachmentu prolomil Don Bacon

Republikánský člen Sněmovny reprezentantů Don Bacon z Nebrasky se vůči Trumpovi vymezoval především v zahraničních otázkách. Jako první republikán pohrozil prezidentovi ústavní žalobou, vymezil se tak vůči jeho záměru získat Grónsko.

Bacon serveru The Hill sdělil, že by podpořil takzvaný impeachment v případě, že by šéf Bílého domu podnikl invazi na ostrov patřící k Dánskému království.

„Takhle se se spojenci nejedná. Takhle se jedná s Ruskem, Čínou nebo Íránem, ale se svými nejlepšími přáteli nezacházíte jako s kusem (exkrementu),“ řekl Bacon na adresu Trumpa a jeho hrozeb arktickému ostrovu. Snahu přimět Grónsko, aby se připojilo ke Spojeným státům, Bacon označil za „naprostou frašku“.

V lednu zároveň spolu s Massiem podpořil rezoluci, která zakazovala Trumpovi podnikat další vojenské akce proti Venezuele bez souhlasu Kongresu. Sněmovna hlasovala poměrem hlasů 215 ku 215, takže dokument nebyl přijat.

Bacon kritizoval i útok na Írán nebo amerického viceprezidenta JD Vance kvůli tomu, že před maďarskými parlamentními volbami podpořil nyní již končícího premiéra Viktora Orbána.

Podobně jako Tillis i Bacon oznámil, že nebude usilovat o znovuzvolení v podzimních volbách do Kongresu.

Demokrat, nebo spíš republikán?

Stejně jako republikáni má i Demokratická strana mezi svými členy solitéry, kteří se odchylují od hlavního proudu. Jedním z nich je například demokratický senátor za Pensylvánii John Fetterman, který se některými svými kroky přibližuje k republikánům.

Například po sobotní střelbě během večeře Asociace korespondentů Bílého domu Fetterman uvedl, že hotel Washington Hilton, kde k incidentu došlo, nebyl dostatečně zabezpečený na to, aby hostil akci s prezidentem, viceprezidentem a více než dvěma tisíci hosty, napsal server The Hill.

Následně vyzval demokraty, aby podpořili Trumpův záměr vybudovat místo zdemolovaného východního křídla Bílého domu taneční sál. Podobná prohlášení měl i prezident.

Loď vezoucí obilí, které podle Kyjeva ukradlo Rusko na okupovaném území, Izrael nevyloží. Informovaly o tom ve čtvrtek izraelské sdělovací prostředky a potvrdil též ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, který to označil za „vítaný vývoj“, napsala agentura Reuters.
Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubě více než dvaceti lodí zadržely asi 175 lidí, které nyní odvážejí do Izraele. S odvoláním na vyjádření izraelského ministerstva zahraničí to píše agentura AFP. Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla již dříve podle agentury Reuters uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v noci na čtvrtek v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka.
Tuzemská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,1 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici růst HDP očekávali.
Svoboda médií ve světě je nejnižší za posledních 25 let, uvedla ve své pravidelné zprávě mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF). Ve většině ze 180 sledovaných zemí je podle ní situace médií obtížná nebo velmi vážná, zejména vlivem rozšiřování restriktivních zákonů. Česko si v žebříčku proti loňsku o jedno místo pohoršilo na jedenáctou příčku.
Kfar Kila je jednou z vesnic podél jižní hranice Libanonu, které byly v uplynulých dvou letech postupně srovnány se zemí izraelskými údery. Izrael vesnici označil za hlavní útočiště hnutí Hizballáh a tvrdí, že v ní byla umístěna „rozsáhlá teroristická infrastruktura“, a to i v domech a školách. Agentura Reuters přiblížila stav zničené vesnice záběry z místa i satelitními snímky. Hovořila také s bývalými obyvateli obce.
Nejméně sedmnáct lidí zemřelo a devět se pohřešuje po nehodě člunu s migranty u pobřeží Libye, uvedla ve středu podle agentury Reuters organizace Červený půlměsíc a libyjské bezpečnostní zdroje. Dobrovolníci ve spolupráci s pobřežní stráží a armádou při pátrání u východního pobřeží severoafrické země zachránili sedm přeživších, dodala organizace.
Spojené státy usilují o novou mezinárodní koalici zemí připravených přispět k otevření Hormuzského průlivu, který je zablokován v důsledku americko-izraelské války s Íránem. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na depeši amerického ministerstva zahraničí.
