Na estonské železnici se testovala reakce na dronový útok


před 33 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Ve středu odpoledne se v Estonsku dočasně zastavily vlaky. Estonské železnice (Eesti Raudtee) a dopravce Elron v rámci celostátního cvičení nacvičovali reakci na dronový útok.

Dne 10. června záchranná rada vyzkoušela estonský systém varování obyvatelstva – včetně sirén a systému varovných zpráv EE-alert.

Estonské železnice a dopravce Elron tuto příležitost využili k ověření svého řetězce velení a krizové připravenosti v podmínkách blízkých realitě, a to na trasách směrem do kraje Ida-Viru a na jih země.

„V rámci cvičení simulujeme hrozbu dronu, která vyžaduje okamžité ukrytí,“ sdělil Marius Kupper, vedoucí oddělení kontinuity provozu Estonských železnic.

Ruští zbrojaři využívají oxid hlinitý z Irska. Sankcím EU zatím jeho vývoz nepodléhá
Hliníkárna společnosti Rusal v ruském městě Krasnojarsk

Manažer bezpečnosti společnosti Elron Madis Kolli upřesnil, že kvůli hrozbě dronu musí být vlakový provoz okamžitě zastaven.

„Hrozba dronů znamená nové typy rizik, například zpoždění při získávání klíčových informací, chybná rozhodnutí při zastavování vlakového provozu nebo nedostatečnou připravenost vlakového personálu k evakuaci cestujících,“ nastínil potenciální problémy.

„Cílem cvičení je tato slabá místa odhalit a řešit je dříve, než nastanou skutečné krizové situace,“ shrnul Kolli.

Estonsko se povinné vojenské službě žen nevyhne, říká šéfka obranné agentury
Ilustrační foto (dobrovolnice estonské Obranné ligy)

Zastavené vlaky

Jakmile v 15:00 dorazilo nouzové varování, dispečeři v řídicím středisku Estonských železnic nařídili vlakům na čtyřech tratích zastavit v první stanici nebo zastávce. Cvičení se dotklo následujících železničních úseků: Tapa–Narva, Tapa–Tartu, Tartu–Valga a Tartu–Koidula.

Během zastavení strojvedoucí společnosti Elron simulovali i zahájení evakuace vlaku. Zastavení mělo trvat nejvýše dvě minuty, poté byl na ústní pokyn dispečera okamžitě obnoven pravidelný vlakový provoz.

„V rámci cvičení žádáme cestující o pochopení – jde o kontrolovaný nácvik a nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Vlakový personál během zastavení také učiní hlášení v soupravách. Vzhledem k tomu, že zastavení bude krátké, bude dopad na jízdní řády minimální, praktická zkušenost, kterou naši dispečeři a strojvedoucí společnosti Elron získají, je však neocenitelná,“ shrnul už před nácvikem Kupper.

Společné cvičení železničních společností se přitom odehrálo ve stejném týdnu jako rozsáhlé národní obranné cvičení Ilves 2026, při němž téměř 130 institucí a firem nacvičuje zvládání krizových situací.

Celostátní test estonského systému nouzového varování obyvatelstva, který zaštítila Záchranná rada, se uskutečnil mezi 15:00 a 15:10. Během něj byla aktivována síť sirén, odeslána upozornění v aplikaci a na kanálech ERR se zobrazily běžící textové zprávy. Několik hodin před testem rozeslala Záchranná rada také připomínku prostřednictvím SMS zpráv.

Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény
Podzemní plavecký bazén Itakeskus v Helsinkách

Článek od ERR, poprvé byl publikován 10. června 2026 v 07:26 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu za miliardy

ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu za miliardy

12:39Aktualizovánopřed 35 mminutami
Prázdný je každý desátý byt v Bratislavě, odhaduje centrální banka

Prázdný je každý desátý byt v Bratislavě, odhaduje centrální banka

před 42 mminutami
Koalici jde jen o zrušení poplatků, říká Okamura. Podle Talíře chce vláda na ČT a ČRo páku

Koalici jde jen o zrušení poplatků, říká Okamura. Podle Talíře chce vláda na ČT a ČRo páku

před 1 hhodinou
Poblíž Ománu hoří tanker, zřejmě po americkém úderu

Poblíž Ománu hoří tanker, zřejmě po americkém úderu

před 1 hhodinou
Policie zatkla Súdánce po útoku v Belfastu, ve městě vypukly násilné protesty

Policie zatkla Súdánce po útoku v Belfastu, ve městě vypukly násilné protesty

01:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V chrámu Sagrada Família je práce jako na kostele. Ale už s nejvyšší věží světa

V chrámu Sagrada Família je práce jako na kostele. Ale už s nejvyšší věží světa

08:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ukrajina by s gripeny mohla získat účinnou zbraň proti ruským klouzavým pumám

Ukrajina by s gripeny mohla získat účinnou zbraň proti ruským klouzavým pumám

před 3 hhodinami
Zastupitelé Frýdku-Místku odvolali primátora Korče

Zastupitelé Frýdku-Místku odvolali primátora Korče

11:26Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina udeřila na závod a rafinerii v Rusku. Moskva hovoří o zásahu muzea

Ukrajinská armáda v noci na středu zasáhla vojenský závod v ruském městě Čeboksary a Kujbyševskou ropnou rafinerii v Samaře, potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusko zároveň tvrdí, že v důsledku ukrajinského útoku na Sevastopol vypukl v tamním historickém muzeu požár. Moskva podnikla v noci na středu 26 úderů na ukrajinský Charkov, terčem útoků se stala i Oděsa či Cherson.
08:58Aktualizovánopřed 24 mminutami

Na estonské železnici se testovala reakce na dronový útok

Ve středu odpoledne se v Estonsku dočasně zastavily vlaky. Estonské železnice (Eesti Raudtee) a dopravce Elron v rámci celostátního cvičení nacvičovali reakci na dronový útok.
před 33 mminutami

Prázdný je každý desátý byt v Bratislavě, odhaduje centrální banka

Růst cen bytů na Slovensku se letos v březnu v meziročním srovnání mírně zvýšil na 14 procent, uvedla ve své nedávné zprávě tamní centrální banka. Upozornila zároveň, že zdražování pohání v posledních letech silná poptávka, a to ve všech regionech. Více než polovinu bytů v zemi přitom koupili na investice lidé, kteří už nejméně jednu nemovitost pro bydlení vlastnili. Proto přibývá nevyužívaných bytů. Jejich podíl je pak výrazný ve velkých městech typu Bratislavy či Košic.
před 42 mminutami

V USA se šíří parazitické masožravé larvy. Trumpova vláda proti nim nasadí mouchy

Spojeným státům se v minulosti podařilo vymýtit nebezpečné mouchy bzučivky, jejichž larvy napadají zejména hovězí dobytek. Teď se ale parazit vrátil – a experti jsou skeptičtí, zda se ho podaří zbavit dříve, než napáchá závažné hospodářské škody.
před 53 mminutami

Poblíž Ománu hoří tanker, zřejmě po americkém úderu

Strojovnu ropného tankeru nedaleko pobřeží Ománu ve středu zachvátil požár, oznámila britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO s tím, že posádka lodi zmínila jednoho zraněného a dvě pohřešované osoby. Příčinu požáru neuvedla, ale podle britské bezpečnostní společnosti Ambrey, na kterou se odvolává agentura Reuters, byl tanker zřejmě zasažen americkou raketou. Námořní dopravu v oblasti nedalekého Hormuzského průlivu blokuje a ohrožuje od začátku března Írán v reakci na americko-izraelské údery.
před 1 hhodinou

VideoŘíkat na Balkáně „bývalá Jugoslávie“ je urážka. Pro místní skončila v plamenech

Míříte v létě autem k Jadranu? Mnoho Čechů Slovinsko a západní Balkán jen v rychlosti profrčí, přitom přichází o neuvěřitelná místa. Zahraniční reportér Teodor Marjanovič v epizodě podcastu Za horizont popisuje, kde se cestou zastavit, proč jsou slovinské dálnice tak drahé, jaká kulturní tabu byste jako turisté raději neměli porušovat nebo proč neodmítat pozvání na slivovici. Podcast zahraniční redakce ČT se také věnuje méně letním tématům: Jak hýbou plány rodiny Donalda Trumpa albánskou společností? A jak se region snaží vymanit z ruského a čínského vlivu? Moderuje Hana Scharffová.
před 1 hhodinou

USA provedly údery na Írán, ten mířil na americké cíle v regionu

Spojené státy dokončily nové údery na Írán, podle Washingtonu šlo o reakci na íránské sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Íránská agentura Mehr tvrdí, že v oblasti přístavního města Sirík byly zaznamenány výbuchy, údery hlásí také ostrov Kešm. Tisíce lidí jsou v důsledku útoků bez pitné vody. Íránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly odvetné údery proti americkým cílům v regionu v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Americký prezident Donald Trump nevylučuje další údery v Íránu.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Policie zatkla Súdánce po útoku v Belfastu, ve městě vypukly násilné protesty

V severoirském Belfastu propukly v úterý večer násilnosti. Předcházelo jim pondělní zadržení občana Súdánu v souvislosti s pondělním útokem v Belfastu. Pachatel, který je dle informací AP žadatelem o azyl, pobodal na ulici muže, který měl přijít o oko. Úřady po zadržení cizince vyzvaly obyvatele ke klidu, navzdory tomu však lidé v maskách zapalovali v ulicích auta a házeli kameny na domy. Premiér Keir Starmer násilnosti označil za nepřijatelné.
01:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...