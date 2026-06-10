Na estonské železnici se testovala reakce na dronový útok

Ve středu odpoledne se v Estonsku dočasně zastavily vlaky. Estonské železnice (Eesti Raudtee) a dopravce Elron v rámci celostátního cvičení nacvičovali reakci na dronový útok.
Dne 10. června záchranná rada vyzkoušela estonský systém varování obyvatelstva – včetně sirén a systému varovných zpráv EE-alert.
Estonské železnice a dopravce Elron tuto příležitost využili k ověření svého řetězce velení a krizové připravenosti v podmínkách blízkých realitě, a to na trasách směrem do kraje Ida-Viru a na jih země.
„V rámci cvičení simulujeme hrozbu dronu, která vyžaduje okamžité ukrytí,“ sdělil Marius Kupper, vedoucí oddělení kontinuity provozu Estonských železnic.
Manažer bezpečnosti společnosti Elron Madis Kolli upřesnil, že kvůli hrozbě dronu musí být vlakový provoz okamžitě zastaven.
„Hrozba dronů znamená nové typy rizik, například zpoždění při získávání klíčových informací, chybná rozhodnutí při zastavování vlakového provozu nebo nedostatečnou připravenost vlakového personálu k evakuaci cestujících,“ nastínil potenciální problémy.
„Cílem cvičení je tato slabá místa odhalit a řešit je dříve, než nastanou skutečné krizové situace,“ shrnul Kolli.
Zastavené vlaky
Jakmile v 15:00 dorazilo nouzové varování, dispečeři v řídicím středisku Estonských železnic nařídili vlakům na čtyřech tratích zastavit v první stanici nebo zastávce. Cvičení se dotklo následujících železničních úseků: Tapa–Narva, Tapa–Tartu, Tartu–Valga a Tartu–Koidula.
Během zastavení strojvedoucí společnosti Elron simulovali i zahájení evakuace vlaku. Zastavení mělo trvat nejvýše dvě minuty, poté byl na ústní pokyn dispečera okamžitě obnoven pravidelný vlakový provoz.
„V rámci cvičení žádáme cestující o pochopení – jde o kontrolovaný nácvik a nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Vlakový personál během zastavení také učiní hlášení v soupravách. Vzhledem k tomu, že zastavení bude krátké, bude dopad na jízdní řády minimální, praktická zkušenost, kterou naši dispečeři a strojvedoucí společnosti Elron získají, je však neocenitelná,“ shrnul už před nácvikem Kupper.
Společné cvičení železničních společností se přitom odehrálo ve stejném týdnu jako rozsáhlé národní obranné cvičení Ilves 2026, při němž téměř 130 institucí a firem nacvičuje zvládání krizových situací.
Celostátní test estonského systému nouzového varování obyvatelstva, který zaštítila Záchranná rada, se uskutečnil mezi 15:00 a 15:10. Během něj byla aktivována síť sirén, odeslána upozornění v aplikaci a na kanálech ERR se zobrazily běžící textové zprávy. Několik hodin před testem rozeslala Záchranná rada také připomínku prostřednictvím SMS zpráv.
Článek od ERR, poprvé byl publikován 10. června 2026 v 07:26 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.