Ruští zbrojaři využívají oxid hlinitý z Irska. Sankcím EU zatím jeho vývoz nepodléhá


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK, The Irish Times, OCCRP, Euronews.com, Politico, The Kyiv Independent

Irsko se ocitlo pod palbou kritiky kvůli pokračujícímu prodeji oxidu hlinitého Rusku, kde se tato látka následně používá k výrobě hliníku, který poté slouží ruskému zbrojnímu průmyslu. Podle agentury AFP ovšem oxid hlinitý nepodléhá sankcím EU uvaleným na Rusko. V úterý Irsko navštívila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. „Žádné evropské produkty by neměly skončit v dronech a raketách, které zabíjejí ukrajinské civilisty,“ řekla po boku irské ministryně zahraničí Helen McEnteeové a naznačila, že by situaci mohl změnit další balík sankcí.

Na prodej oxidu hlinitého poprvé poukázaly deník The Irish Times a investigativní skupina OCCRP ve zprávě zveřejněné v březnu. Ta prezentovala zjištění o obchodních vazbách mezi společností Aughinish Alumina, která je největší evropskou rafinerií oxidu hlinitého, a ruskou ekonomikou.

Podle serveru Euronews.com ze zprávy vyplývá, že rozlehlý závod se sídlem v západním Irsku v hrabství Limerick prodává oxid hlinitý ruským hutím vlastněným jeho mateřskou společností, ruským hliníkárenským gigantem Rusal.

Ten je podle webu The Kyiv Independent druhým největším výrobcem hliníku na světě. V Rusku je podle OCCRP látka následně zpracována právě na hliník a ten je poté prodáván klientům, mezi něž patří i moskevský obchodník. Ten podle investigativní skupiny dodal hliník v hodnotě stovek milionů dolarů ruským výrobcům zbraní, mezi nimiž je více než čtyřicet firem, na které Unie uvalila sankce.

Jimi vyrobené zbraně jsou pak používány k zabíjení ukrajinských civilistů a bombardování civilní infrastruktury, dodala OCCRP, jejíž vyšetřování ovšem vystopovalo irský oxid hlinitý pouze k ruskému obchodníkovi, a nikoliv až ke konkrétnímu produktu.

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Ilustrační snímek

Společnost Aughinish Alumina, která je podle serveru The Kyiv Independent jediným producentem oxidu hlinitého v Irsku, nicméně trvá na tom, že její aktivity jsou zcela legální. Odvolává se právě na to, že oxid hlinitý nepodléhá unijním sankcím. Server Euronews zmiňuje, že vývoz primárního hliníku a rafinovaného hliníku do Ruska je naopak přísně zakázán.

Podle údajů irského statistického úřadu směřovalo v prvním čtvrtletí roku 2026 zhruba 83 procent irského vývozu oxidu hlinitého do Ruska, což podle The Kyiv Independent představuje 200 619 tun. Naproti tomu pouze 0,6 procenta vývozu podle webu směřovalo do zemí Evropské unie.

Tyto údaje však zpochybnil irský ministr pro podnikání, cestovní ruch a zaměstnanost Peter Burke. Údaje odmítá i společnost Aughinish Alumina, která je označila za „administrativní chybu“. Skutečný podíl dodávek oxidu hlinitého do Ruska za první čtvrtletí podle ní činil pouze 51 procent.

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Ilustrační foto – hliníkové ingoty

Vývoz oxidu hlinitého do Ruska podle firmy vloni představoval přibližně 45 procent veškerého prodeje a očekává, že podíl bude podobný i na konci letošního roku, informoval deník The Irish Times, podle něhož se ovšem ani tato data neshodují s těmi, kterými disponuje irský statistický úřad. Podle něj Irsko vloni vyvezlo 1 161 310 tun oxidu uhelnatého, přičemž 66,8 procenta směřovalo do Ruska.

Údaje sice neuvádějí, která společnost materiál vyvezla, avšak Aughinish je jediným významným vývozcem oxidu hlinitého v Irsku, upozornil deník. Podle webu Politico společnost zároveň přiznala, že od roku 2022, kdy Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, se její vývoz oxidu hlinitého do země, která rozpoutala konflikt, více než zdvojnásobil.

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Irská vláda v důsledku uvedených zjištění spustila vyšetřování. Server Euronews připomněl, že pro kabinet je načasování celého případu obzvláště citlivé. Irsko totiž bude od 1. července předsedat Radě EU.

Irský premiér Micheál Martin ovšem podle Euronews už dříve označil společnost Aughinish Alumina za klíčového hráče v „širším evropském dodavatelském řetězci“ s vazbami na závody ve Švédsku a Francii.

V té souvislosti rovněž upozornil, že uvalení sankcí by mohlo zvýšit inflaci a ovlivnit tisíc přímých pracovních míst. „Celý princip sankcí spočívá v tom, že si sami neublížíme více než Rusku,“ řekl koncem května s tím, že sankce by neměly být „sebezničující“. „Zdá se mi, že Aughinish do této kategorie spadá,“ dodal.

Podle serveru Politico by případné uvalení sankcí mohlo vyvolat negativní reakce. Rafinerie totiž zaměstnává téměř pět set lidí. Web The Irish Times napsal, že společnost přímo zaměstnává 475 zaměstnanců, přičemž v širším regionu podporuje dalších přibližně tisíc pracovních míst.

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Agentura RTÉ News podle webu Euronews s odvoláním na důvěrné dokumenty napsala, že společnost u irské vlády v této souvislosti lobovala za to, aby k uvalení sankcí nedošlo. Podle deníku The Irish Times Aughinish Alumina u irské vlády od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu učinila směrem k politikům a úřadům prohlášení varující před riziky týkajícími se zaměstnanosti desetkrát.

Podle Politico majitelé společnosti ve své informační zprávě pro irskou vládu pohrozili, že pokus o odpojení ruských zákazníků by ohrozil přežití rafinerie – a prudce by zvýšil náklady na irskou energetickou síť. Podle The Irish Times firma tvrdí, že by sankce mohly omezit dodávky oxidu hlinitého v celé Evropě.

Podle ukrajinského velvyslanectví hliník obsahují balistické střely i drony

„Vážné znepokojení“ nad celou situací vyjádřilo ukrajinské velvyslanectví v Irsku, které podle Euronews vyjmenovalo i několik konkrétních typů zbraní, které hliník obsahují. Jde například o balistické či hypersonické střely, ale také třeba o drony Šáhed.

„Ukrajina si plně uvědomuje důležitost ochrany pracovních míst, komunit a průmyslové konkurenceschopnosti v Irsku a v celé Evropské unii,“ uvedlo minulý týden velvyslanectví, podle kterého ovšem pokračující ruská agrese vyžaduje neustálou bdělost.

„Aby se zajistilo, že komerční aktivity přímo ani nepřímo nepřispívají k udržení vojenských schopností státu zapojeného do brutální a nevyprovokované války proti suverénnímu evropskému národu,“ dodalo.

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Evropská komise

Podle Kallasové zatím chybí jednomyslnost

Kallasová v úterý v Dublinu hovořila nedlouho poté, co Evropská komise navrhla 21. balík protiruských sankcí. Ten se zaměřuje na energetiku, obchod, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu.

Podle serveru Politico byla šéfka unijní diplomacie dotázána, proč není součástí nového sankčního balíčku právě také vývoz materiálů potřebných k výrobě hliníku a dalších kovů. Kallasová to zdůvodnila nedostatkem jednomyslnosti mezi členskými státy, aniž by ovšem konkretizovala, o které země se jedná. Sankce musí jednomyslně schválit všechny členské státy EU.

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Šéfka unijní diplomacie nicméně zároveň sdělila, že s McEnteeovou o zprávách, že irský oxid hlinitý posiluje ruský dodavatelský řetězec zbraní, diskutovala a dodala, že pokud se něco takového prokáže, musí být tato podpora v rámci 22. balíčku sankcí ukončena. „Oxid hlinitý v současnosti není sankcemi pokryt. Evropa musí odstranit všechny mezery v zákonech, zpřísnit vymáhání sankcí a zajistit, aby naše závazky byly podloženy skutky,“ zdůraznila podle webu Politico.

Irská ministryně zahraničí McEnteeová v úterý podotkla, že země stojí za Ukrajinou. „Jakmile bude současné vyšetřování uzavřeno, budou všechny získané informace předány Evropské komisi a my s ní budeme úzce spolupracovat,“ dodala s tím, že veškerá rozhodnutí, která je potřeba přijmout s cílem vyvinout tlak na Rusko, budou mít podporu Dublinu.

Její slova podle severu Politico znamenala odklon od dřívějších prohlášení členů irského kabinetu. Web v této souvislosti připomněl zejména výše zmíněné vyjádření premiéra. Ministryně navíc podle Politico doplnila, že pokud se potvrdí důkazy o přítomnosti irského oxidu hlinitého v ruských zbraních, podpoří země omezení, která by se týkala vývozu společnosti Aughinish Alumina do Ruska.

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