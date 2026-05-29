Estonsko se povinné vojenské službě žen nevyhne, říká šéfka obranné agentury


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Povinná vojenská služba žen je jen otázkou času, protože v budoucnu nebude dostatek mužů, uvedla ředitelka Agentury pro obranné zdroje (KRA) Anu Rannaveskiová.

Rannaveskiová ve čtvrtečním pořadu „Uudis+“ stanice Vikerraadio komentovala návrh bývalého předsedy Nejvyššího soudu Raita Marusteho rozšířit povinnou vojenskou službu i na ženy.

Uvedla, že ačkoli jsou dnes k odvodu povoláváni pouze muži, je stále zřejmější, že porodnost je příliš nízká na to, aby tento systém mohl v budoucnu pokračovat. Zatímco v předchozích generacích se každý rok rodilo až patnáct tisíc chlapců, nyní jejich počet klesl na čtyři až pět tisíc. „Je zřejmé, že z těchto mladých lidí rozhodně nedokážeme naplnit 4100 míst, s nimiž počítají obranné plány. Do roku 2040 už bude problém velmi zřetelný – nebudeme schopni těchto 4100 míst obsadit,“ uvedla Rannaveskiová.

Anu Rannaveski
Zdroj: Ministry of Defense

Maruste upozornil, že řada rolí v moderní obraně státu nevyžaduje fyzickou sílu, což umožňuje rozšířit brannou povinnost na obě pohlaví.

Rannaveskiová se domnívá, že každý estonský občan má povinnost bránit nezávislost Estonska. „Rozhodně doufám, že otázkou je spíše kdy, nikoli zda,“ uvedla ředitelka KRA.

Kvantita versus kvalita

Pokud se podmínky nezmění, Estonsko by si dalších čtrnáct let mohlo vystačit pouze s mladými muži. Ředitelka KRA však uvedla, že už nyní je nutné přemýšlet o tom, co bude následovat.

Pokud se rodí méně chlapců, mohlo by to také znamenat, že bude nutné povolávat do služby muže s horším zdravotním stavem. „Zároveň to ale neznamená, že můžeme snížit zdravotní požadavky. Pokud mají mladí lidé různé zdravotní problémy, musely by se jimi začít zabývat ozbrojené síly,“ dodala.

Noví branci do estonské armády (červenec 2025)
Zdroj: Julius Air Kull/mil.ee

Od roku 2023 je výuka národní obrany povinná pro studenty nastupující na střední školy. Rannaveskiová uvedla, že jde o významný krok vpřed, který mladým lidem, a zejména dívkám, pomáhá začít přemýšlet o vojenské službě.

Do vojenské služby nastupuje méně žen

V posledních letech počet žen nastupujících k vojenské službě klesá. Loni jich do služby nastoupilo 45, v roce 2024 to bylo 49, v roce 2023 padesát a v roce 2022 šedesát. Podle Rannaveskiové však dívky nastupující k vojenské službě obecně vykazují vyšší motivaci než řada mladých mužů.

Advokátka a členka Obranné ligy Karin Madissonová podporuje povinnou vojenskou službu žen, domnívá se ale, že fyzické požadavky pro vstup do jednotek územní obrany jsou příliš vysoké. „Ne každý musí skládat stejný test fyzické zdatnosti se stejnými požadavky. Brannou povinnost bychom mohli vymezit mnohem šířeji, pokud bychom od každého nevyžadovali vojenský výcvik,“ uvedla.

Madissonová dodala, že ženy by mohly v obranných silách plnit i jiné úkoly. „Patří mezi ně například logistika a zdravotnictví. Každý člověk by mohl mít místo, kde by mohl přispět. Ve skutečnosti to dnes lidem neumíme nabídnout. Pokud jsou chlapci a dívky vyřazováni kvůli fyzickým schopnostem, možná by se přitom velmi dobře hodili k pomoci policii a pohraniční stráži nebo záchranné službě. Neměli bychom mluvit jen o ženách nebo mužích, ale spíše o možnosti, že různé funkce mají různé požadavky,“ navrhla Madissonová způsob, jak povzbudit více žen i mužů k nástupu k vojenské službě.

Cvičení branců vojenské policie
Zdroj: rms/OR-1 Richard Põder

Člen výboru Riigikogu pro národní obranu a bývalý voják Leo Kunnas řekl ERR, že Estonsko si v současnosti dokáže poradit i bez zavedení povinné vojenské služby pro ženy.

„Z dlouhodobějšího hlediska bychom k tomu ale mohli v případě potřeby přistoupit, pokud se demografická situace nezlepší a zůstane taková, jaká je,“ připustil.

Bývalý velitel obranných sil generál Martin Herem i současný velitel Andrus Merilo se domnívají, že vojenská služba žen by měla být podporována, ale měla by zůstat dobrovolná.

Počet obyvatel Estonska klesá už druhý rok po sobě
Článek napsala Jette Mäggiová (ERR), poprvé byl publikován 28. května 2026 v 14:34 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

14:50Aktualizovánopřed 11 mminutami
Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

před 31 mminutami
Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

15:06Aktualizovánopřed 2 hhodinami
EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

14:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

03:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

před 2 hhodinami
Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

09:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

Ruští vědci vyvíjejí genovou terapii zaměřenou na zpomalení buněčného stárnutí, oznámila minulý měsíc tamní vláda. Výzkum zahrnuje například 3D tisk orgánů nebo chov zvláštního plemene prasat. Iniciativu ruského vládce Vladimira Putina pro dlouhověkost, do které vláda investuje v přepočtu přibližně 26 miliard dolarů (přes 540 miliard korun), rozebírá v rozsáhlé analýze deník The Wall Street Journal (WSJ).
před 31 mminutami

Británie obvinila Řeka z napomáhání zpravodajské službě, zřejmě íránské

Britská policie obvinila šestačtyřicetiletého řeckého státního příslušníka z napomáhání zahraniční zpravodajské službě, informovaly v pátek agentury Reuters a AFP. Podle vyšetřovatelů šlo s největší pravděpodobností o íránskou tajnou službu. Muž byl zadržen v polovině května. Úřady se nedomnívají, že by existovala hrozba pro širší veřejnost.
před 1 hhodinou

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů přes 16 miliard zmrazených eur (asi 388 miliard korun). Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Budapešť dosáhla či ještě dosáhne v oblasti reforem pod vedením nové vlády, uvedli po společném jednání předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Magyar. Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.
14:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. V reakci Bukurešť uzavřela ruský konzulát. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
03:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

Konflikty odhalily zranitelnost evropské sítě civilních krytů. Řada zemí se nyní inspiruje ve Finsku, které vybudovalo v podzemí rozsáhlé prostory, jež využívá jako bazény či hřiště. Helsinky už navštívili zástupci Ukrajiny, EU či států Perského zálivu. Budovat takové kryty je ale drahé a soukromí developeři se změnám mnohdy brání. Desítky miliard eur plánuje nalít do nových bunkrů Německo. V Česku stálých krytů ubývá, k dispozici jsou ale i ty improvizované.
před 2 hhodinami

Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí.
před 3 hhodinami

Německo-nizozemský sbor převezme vedoucí roli NATO v Lotyšsku a Estonsku

V nadcházejících týdnech převezme 1. německo-nizozemský sbor (1GNC) v obranných plánech NATO roli taktického velitelství. Podle lotyšského ministerstva obrany bude řídit alianční aktivity na východním křídle, konkrétně v Lotyšsku a Estonsku.
před 4 hhodinami
