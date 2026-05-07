Průzkum: Češi se považují za vlastence, obranu vlasti by ale přenechali vojákům


7. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence, v aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91 procent dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda, zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země.

Vlast je pro lidi hlavně osobní a kulturní pojem, méně ho vnímají politicky. „Představuje pro lidi něco, co je součástí jejich vlastní identity. Nejsilněji vztah k vlasti ovlivňuje místo narození a prožitého dětství,“ uvedli autoři průzkumu.

Vlast vnímá 73 procent oslovených jako zemi, kde se narodili a vyrůstali. Dvě pětiny lidí mají k vlasti vztah také prostřednictvím společné kulturní historie, tradice a sdíleného jazyka. S krajinou a přírodou si spojuje vlast přibližně třetina Čechů.

Teritoriální a politické vidění vlasti je u dotázaných podle Medianu nejslabší. Stát, jehož jsou občany, je zároveň vlastí pro devatenáct procent lidí. Vlast vnímá jako politický stát, občanství a jeho instituce desetina respondentů.

V průzkumu se 55 procent dotázaných vyslovilo pro to, aby obranu vlasti zajistili profesionální vojáci a armáda. Pro 36 procent lidí je morální povinností každého občana zapojit se do obrany země. Osmadvacet procent oslovených uvedlo, že by se do obrany sice nezapojili se zbraní v ruce, ale podpořili by ji jiným způsobem – pomocí obyvatelům, logistikou či poskytnutím péče ve zdravotnictví. Pro čtvrtinu respondentů je zásadní dobrovolnost zapojení se do obrany.

V názoru na povinnou vojenskou službu není česká společnost jednotná. Podle čtyřiceti procent společnosti by měla být povinná pro všechny muže, devět procent lidí podporuje tuto povinnost pro muže i ženy, zatímco podle třetiny by měla být čistě dobrovolná. Devět procent zastává názor, že by povinná vojenská služba neměla existovat. Průzkumu se zúčastnila víc než tisícovka lidí starších patnácti let.

Základní vojenská služba se v České republice zrušila před více než dvaceti lety, v armádě slouží jen profesionálové, zájemci z řad veřejnosti se mohou hlásit do aktivních záloh. Armáda chce do dobrovolných záloh ozbrojených sil pro případ ohrožení země ale zapojit více lidí, zvažuje také administrativní odvody formou on-line dotazníku. V EU nyní povinná vojenská služba funguje v devíti zemích: Dánsku, Estonsku, Finsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, ve Švédsku, Rakousku a v Řecku.

Brusel měl další otázky k řešení Babišova střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

Evropská komise (EK) zaslala českým úřadům další sérii dotazů týkajících se řešení střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Píše to server Seznam Zprávy.
Policie pátrá po pachatelích, kteří odpálili bankomat v Praze 4

Pražští policisté potvrdili, že způsob odpálení bankomatu v Kunraticích ve čtvrtek nad ránem byl stejný jako před měsícem u obchodního centra na Opatově. Policie pátrá po pachatelích. Do akce se dříve zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Škoda se podle banky pohybuje ve stovkách tisíc korun.
České přehrady se rychle oteplují. Dopady se už projevují

Povrchová voda v českých nádržích se za posledních třicet let výrazně oteplila, oznámili vědci z Biologického centra Akademie věd. Ohřívá se tempem v průměru o více než půl stupně Celsia za desetiletí. Největší teplotní skok je v případě jednotlivých měsíců patrný v dubnu, kdy je to dokonce o jeden stupeň. Dlouhodobá studie hydrobiologů potvrzuje silnou vazbu mezi teplotou vody a lidmi způsobeným oteplováním klimatu. Upozorňuje také na možné dopady na kvalitu vody i hospodaření v nádržích.
Hasiči uhasili požár v Českém Švýcarsku

Hasiči uhasili požár v národním parku České Švýcarsko. Vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu na 100 hektarech lesa, v jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a osm vrtulníků. Stupeň požárního poplachu v místě snížili ze třetího na druhý. Požářiště bude pod dohledem po dobu čtrnácti dnů, a to 24 hodin denně. Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči.
Forejt a Filipi míří do poradního týmu Macinky, zjistil iRozhlas

Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt či bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi míří do poradního týmu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), zjistil server iRozhlas.cz. Ministr plánuje poradní sbor představit příští týden. Podle serveru zároveň v kabinetu šéfa diplomacie skončili dva pracovníci.
VideoŠťastný si stěžuje na sněmovní obstrukce. Podle Jakoba chybí pozitivní reforma rozpočtu

Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) řekl v debatě Událostí, komentářů o rozpočtových pravidlech, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce šetřit a měnit rozpočtovou politiku státu, ale viní zejména opozici z toho, že ve sněmovně kvůli obstrukcím nelze prosadit žádné reformy. „Abychom změnili systém mandatorních výdajů, musíme změnit zákony. Jak můžeme měnit zákony, když sněmovna nefunguje,“ konstatoval. Člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Jakob (TOP 09) oponoval tím, že současná vláda ve sněmovně nepředložila žádnou reformu státního rozpočtu, která by měla pozitivní dopad na mandatorní výdaje. „Je potřeba hledat cesty ke konsolidaci veřejných financí. Nelze donekonečna žít na dluh,“ řekl. Debaty se také zúčastnili další členové sněmovního rozpočtového výboru Jan Papajanovský (STAN) a Jana Murová (ANO). Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů. Navrhuje vzít jim možnost zavázat nižší instanci k tomu, jak má rozhodnout. Právě to se stalo v kauze Čapí hnízdo. Opozice vidí za postupem resortu snahu zabránit možnému budoucímu potrestání premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr Jeroným Tejc (za ANO) krok hájí tím, že po něm volají obhájci.
