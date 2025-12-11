Armáda chce zavést administrativní odvody


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
6 minut
Události: Armáda chce zavést administrativní odvody
Zdroj: ČT24

Armáda navrhuje zavést administrativní odvody a těm, kteří by chtěli sloužit v případě krize se zbraní, poskytnout výcvik. Počítá s tím v nově zpracované mobilizační koncepci, kterou reaguje na zhoršenou bezpečnostní situaci a na to, že jí ubývají povinné rezervy a chybí přehled o nejmladší generaci. Plošné odvody skončily v roce 2004. Vyztužit své armády hlavně silami dobrovolníků se momentálně snaží i další evropské země.

Poslední vojáci základní služby svlékli uniformu před jednadvaceti lety a počty lidí v záloze, kteří měli v ruce zbraň, podle armády klesají. V Armádě ČR bylo k začátku letošního roku zhruba čtyřiadvacet tisíc profesionálních vojáků a 4521 lidí v aktivních zálohách.

Chybí navíc informace, kdo by mohl profesionály doplnit. Velení vojska proto navrhuje změny, s povinnou službou jako dříve se ovšem nepočítá a návrhy musí posoudit ještě politici.

Ozbrojené síly rozšiřují aktivní zálohy, zájemce mají motivovat také drony
Ilustrační snímek

Armáda navrhuje, „aby se běžně i v době míru dělal administrativní odvod, pravděpodobně v nějaké jednoduché digitální formě, a aby občané naznačili, jestli mají zájem se aktivně podílet jako vojáci na obraně země v případě potřeby,“ uvedl náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.

„Potom samozřejmě budeme navrhovat nějakou formu výcviku, která bude principiálně minimalistická, třeba něco obdobného, jako děláme ty výcviky pro středoškoláky, a založená samozřejmě na dobrovolnosti,“ specifikuje Řehka.

Ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS) a náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka, 25. 11. 2025
Zdroj: ČTK/Vít Šimánek

Detaily, jak by dotazník vypadal a kdo by ho vyplňoval, například zda muži i ženy, armáda ještě neupřesnila, přičemž dotazník by mohl být občanům distribuován při dosažení plnoletosti. Podle náčelníka generálního štábu je ale ze všech cvičení a plánů jasné, že pouze profesionální armáda a aktivní záloha v případě krize nemůžou stačit.

„Důležitá schopnost armády je dostatečně rychle se přetransformovat z mírové armády do válečné armády, je to opravdu ta minimální nezbytná míra zapojení občanů do systému obrany,“ dodává Řehka. Návrh teď armáda představí vedení resortu a bude čekat na připomínky.

Žen v armádě přibývá
Vojáci s technikou

Černochová s dobrovolností souhlasí, soustředit se chce na atraktivitu služby

O vytváření a obnovování záloh se mluvilo i na posledním velitelském shromáždění na ministerstvu obrany. Podle šéfky resortu v demisi by armáda měla dál být založena na dobrovolnosti a také na atraktivitě armády samotné. Zároveň by ráda upravila krizové zákony. Legislativa podle ní vznikala v jiné bezpečnostní situaci a musí odpovídat té aktuální.

Současná legislativa „odpovídala mezinárodnímu prostředí, které tady tehdy bylo, a nikoho nenapadlo, že tam budou některé mezery,“ uvedla ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS).

Servis tanků Leopard 2 A4 bude zajišťovat VOP CZ
Tanky Leopard 2 A4

Kandidát na ministra obrany Jaromír Zůna na žádost o komentář nereagoval. SPD, která ho nominuje, očekává, že návrh odvodů projde ještě diskuzí. „Musí projít poměrně obsáhlou diskuzí v koaliční vládě, já nejsem přítelem přílišné militarizace,“ vyjádřil se k návrhu předseda poslaneckého klubu hnutí Radim Fiala.

Prezident zavedení administrativních odvodů podporuje

Prezident Petr Pavel se naproti tomu vyjádřil se slovy podpory pro potenciální změny: „Není to nic, co by mělo občany jakkoli zatížit novým závazkem, je to pouze naplnění litery zákona o branné povinnosti.“

Posilování české protivzdušné obrany přiblížila Zóna ČT24
Protiletadlový raketový systém SPYDER

Podle prezidenta by armádě změna pomohla získat přehled, s kým a na jaké pozice může počítat v případě mobilizace.

„Dnes jsme ale v situaci, kdy vidíme, že forma budování záloh prostřednictvím dobrovolnosti, tedy aktivních záloh, úplně nepostačuje, ale zároveň ztrácíme schopnost i pro případnou mobilizaci,“ uvedl prezident.

Prezident Petr Pavel na návštěvě 4. brigády rychlého nasazení v Žatci, 15. 10. 2025
Zdroj: ČTK/Ondřej Hájek

Připomněl, že platný branný zákon ukládá mužům i ženám povinnost účastnit se obrany státu. „Což nemusí nutně znamenat všichni se zbraní v ruce, ale každý nějakým způsobem může být povolán k úkolům souvisejícím s obranou země. A my dnes, protože byly zrušeny odvody jako administrativní část, tak nemáme vůbec přehled o tom, kolik mladých lidí, v jakých věkových skupinách, s jakou odborností, případně ochotných sloužit, máme. A tím pádem pro případnou mobilizaci armáda nemá sebemenší podklad, s čím by vůbec mohla počítat,“ řekl Pavel.

„Znamená to jenom, řekl bych, další registr, který umožní státu mít přehled o tom, s jakými odbornostmi, s kolika mladými lidmi, v jakých věkových skupinách by se dalo počítat, kdyby nastala nějaká krizová situace a bylo nutné dělat třeba opatření ve smyslu výběrové mobilizace,“ dodal.

Obrana je věcí nás všech, nejen lidí v uniformě, řekl Pavel na Dnech NATO
Víceúčelový vrtulník NH90 TTH v podání německé jednotky Transport Helicopter Regiment 10 na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády ČR

Vyztužit své armády se snaží i další evropské země

Masivní armády s povinnými odvody byly realitou Evropy za studené války. Od rozpadu Sovětského svazu se jejich velikost zmenšovala. Změnilo to Rusko svou celoplošnou plnohodnotnou invazí na Ukrajinu.

Evropští členové NATO teď povětšinou posilují armády i obranné rozpočty. Přivést více dobrovolníků ke stávajícím profesionálním vojákům plánuje od příštího roku Rumunsko, Francie, Belgie a Německo.

Francie pozve mladé muže i ženy k desetiměsíčnímu placenému vojenskému výcviku. Během deseti let tak chce mít padesát tisíc dobrovolníků. V Belgii dostanou mladí dobrovolníci, také ženy i muži, během roční služby plat v přepočtu skoro padesát tisíc korun měsíčně.

„Německo chce mít během deseti let vedle profesionálů až 200 tisíc rezervistů. Nová vojenská služba pro osmnáctileté má být zatím dobrovolná, v případě nutnosti ale zákon počítá s povinností,“ upřesňuje zpravodajka České televize v Německu Helena Truchlá.

Další země zase již dobrovolníky, kteří nastoupí plnohodnotnou, nicméně nepovinnou vojenskou službu, mají. V Bulharsku ji zavedli před pěti lety, v Nizozemsku před dvěma roky a v Polsku loni.

Hrozby v českém vzdušném prostoru hlídají Gripeny z Čáslavi, přiblížila Zóna ČT24
Stíhačky Jas-39 Gripen z letecké základy v Čáslavi

Ve Skandinávii, Řecku nebo Pobaltí je vojenská služba povinná

Devět evropských členů Severoatlantické aliance pak má vojenskou službu povinnou. Jedná se o skandinávské země, Pobaltí, ale také Řecko, Kypr a Turecko.

Liší se délka služby i to, koho se týká. Třeba v Turecku musí na vojnu muži na půl roku až rok. Ve Finsku je povinná pro muže od osmnácti let, ženy mohou vstoupit dobrovolně. Norsko naopak odvádí muže i ženy, rozhoduje ale jak fyzická a psychická způsobilost, tak motivace.

Povinnou vojenskou službu příští rok plánuje nově zavést i Chorvatsko, kde budou muži mezi devatenácti a devětadvaceti lety chodit na dva měsíce vojenského cvičení.

Trénink ukrajinských rekrutů pod dozorem dánských instruktorů, 14. 3. 2024
Zdroj: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS

Nejvíc zemí se ale stále opírá převážně o profesionální armády s různými variantami podpory, jako například v Česku v kombinaci s civilními aktivními zálohami.

Na Slovensku funguje profesionální armáda již dvacet let. Obnovení povinné služby ale navrhl ministr sportu Rudolf Huliak (Smer) letos v září. Chtěl tříměsíční výcvik pro osoby od osmnácti let. V koalici na tom ovšem shoda není.

Z evropských států, které nejsou členy NATO, mají profesionální armádu například Irsko a Malta. Rakousko a Švýcarsko zas mají povinnou vojenskou nebo civilní službu pro muže. Povinnou vojenskou službu stanoví zákon i v Moldavsku, Rusku, Bělorusku a na Ukrajině.

Armáda věří, že letos překoná rekord počtu přijatých vojáků
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

před 9 mminutami
Řadě škol zatím chybí peníze na vánoční odměny

Řadě škol zatím chybí peníze na vánoční odměny

před 54 mminutami
Armáda chce zavést administrativní odvody

Armáda chce zavést administrativní odvody

před 1 hhodinou
AFP: Hamás navrhuje přestat zbrojit výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze

AFP: Hamás navrhuje přestat zbrojit výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Trump: Zabavili jsme u pobřeží Venezuely ropný tanker

Trump: Zabavili jsme u pobřeží Venezuely ropný tanker

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Trump papouškuje ruské narativy ohledně ukrajinských voleb, míní komentátoři

Trump papouškuje ruské narativy ohledně ukrajinských voleb, míní komentátoři

před 8 hhodinami
Nejlepším vyjednavačem jsou ukrajinské ozbrojené síly, soudí Prytula

Nejlepším vyjednavačem jsou ukrajinské ozbrojené síly, soudí Prytula

před 9 hhodinami
Island se přidal k zemím bojkotujícím Eurovizi kvůli účasti Izraele

Island se přidal k zemím bojkotujícím Eurovizi kvůli účasti Izraele

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

S onemocněním ledvin žije v Česku až milion lidí, polovina o něm ale neví. Bolet totiž začne až v pokročilé fázi, když orgán začne selhávat. Každý rok tak musí začít docházet na dialýzu, která přirozenou funkci ledvin pomáhá nahradit, zhruba tisíc pacientů, kteří žádné potíže do té doby nepociťovali. Buď si krev čistí doma sami, nebo léčbu podstupují v nemocnici. Většina nemocných stále volí druhou možnost. I když nejlepším řešením je transplantace ledvin, každý ji podstoupit nemůže. Dialýzu proto vědci neustále vylepšují. Pravidelně tuto proceduru potřebuje v Česku zhruba šest tisíc lidí.
před 9 mminutami

Řadě škol zatím chybí peníze na vánoční odměny

Část škol nevyplatila vánoční odměny. Ředitelé na ně buď nedostali dost peněz, nebo jim přišly až po výplatním termínu. Očekávají, že je zaměstnancům dají až po Novém roce. Ministerstvo školství potvrdilo, že peníze, které školám náleží, pošle příští týden. Ještě ve čtvrtek by ministerstva školství a financí měla jednat o další chybějící půlmiliardě korun. Některým školám by měly pomoct kraje.
před 54 mminutami

Armáda chce zavést administrativní odvody

Armáda navrhuje zavést administrativní odvody a těm, kteří by chtěli sloužit v případě krize se zbraní, poskytnout výcvik. Počítá s tím v nově zpracované mobilizační koncepci, kterou reaguje na zhoršenou bezpečnostní situaci a na to, že jí ubývají povinné rezervy a chybí přehled o nejmladší generaci. Plošné odvody skončily v roce 2004. Vyztužit své armády hlavně silami dobrovolníků se momentálně snaží i další evropské země.
před 1 hhodinou

Pražští zastupitelé projednají rozpočet i personální změny v radě

Pražští zastupitelé na čtvrtečním zasedání projednají návrh rozpočtu města na rok 2026. Čeká je také hlasování o personálních změnách v radě. Z té chtějí odejít náměstci primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a Jiří Pospíšil (TOP 09). Oba byli zvoleni do Poslanecké sněmovny. Na programu je také převod 600 milionů korun Kongresovému centru Praha či směna pozemků pro Střední odbornou školu civilního letectví. Vlastní body chce na program dostat i opoziční Praha Sobě.
před 4 hhodinami

Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

Celostátní předsednictvo ANO ve středu vyloučilo z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení ANO. O rozhodnutí informoval mluvčí hnutí Martin Vodička. Dosavadní brněnský šéf ANO a náměstek primátorky René Černý považuje vyloučení za politikaření, které do komunální politiky nepatří. Důvody, které vedly k tomu, že měl on a kolegové opustit brněnskou koalici, jsou podle něj vymyšlené. Stejně tak považuje za vymyšlené důvody, které vedly k vyloučení z ANO.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Nedokázali jsme veřejnosti vysvětlit nepopulární kroky, míní za končící vládu Kupka

Ministr dopravy v demisi a místopředseda ODS Martin Kupka v Interview ČT24 konstatoval, že odcházející vláda odvedla za čtyři roky spoustu intenzivní práce navzdory několika krizím. Je si vědom také chyb, jako je například špatná komunikace o důchodové reformě nebo o ceně dálničních známek. V rozhovoru s Terezou Řezníčkovou také nastínil budoucí směřování ODS, pokud na nadcházejícím kongresu dojde k jeho zvolení předsedou. „V opozici bude na každé ze stran koalice SPOLU, aby formulovala vlastní politiku,“ dodal.
před 10 hhodinami

Pavel dál počítá se schůzkou s Turkem, má k němu ale dlouhodobé výhrady

Prezident Petr Pavel stále počítá s tím, že se může sejít s původním kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem (za Motoristy). Má nicméně dlouhodobé výhrady k tomu, jak přistupuje k faktům, právu a pravidlům. Dovede si jen těžko představit, že by cokoli tento pohled mohlo změnit. Hlava státu to prohlásila při středeční návštěvě Libereckého kraje.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Třetí den v řadě padaly teplotní rekordy

V Česku potřetí v řadě padaly teplotní rekordy. Maximum pro 10. prosinec ve středu překonalo nebo vyrovnalo šedesát ze 172 stanic, které fungují alespoň třicet let.
před 15 hhodinami
Načítání...