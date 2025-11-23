Ozbrojené síly rozšiřují aktivní zálohy, zájemce mají motivovat také drony


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Vojsko potřebuje nováčky, láká je i na drony
Zdroj: ČT24

Armáda České republiky (AČR) buduje nové prapory územní obrany, reaguje tak na bezpečnostní situaci a nové úkoly v NATO. Prapory vznikly v krajích z pěších rot aktivní zálohy a budou chránit území a kritickou infrastrukturu. AČR proto pořádá cvičení. Jedno z nich, nazvané Hradba, právě skončilo.

Podle plukovníka Jaroslava Hrabce z Velitelství teritoriálních sil AČR armáda reaguje cvičeními na aktuální nebo potenciální hrozby. Doteď měly teritoriální síly v každém kraji pěší rotu, tvořenou desítkami příslušníků aktivní zálohy. Nově existuje čtrnáct praporů územní obrany s plánovanými stovkami vojáků. Najdou v nich uplatnění zejména aktivní zálohy, jádro praporů ale budou tvořit profesionální vojáci, kteří budou mít na starosti například výcvik.

Nové prapory budou mít také dronové jednotky, které podle Hrabce mění dynamiku války. Armáda předpokládá, že právě bezpilotní letouny budou motivovat další uchazeče ke vstupu do aktivní zálohy.

Výběr redakce

Dětská kriminalita roste. Motoristé a SPD chtějí snížit trestní odpovědnost

Dětská kriminalita roste. Motoristé a SPD chtějí snížit trestní odpovědnost

před 10 mminutami
Mimotělní oběh zachránil v Česku už sto dětí

Mimotělní oběh zachránil v Česku už sto dětí

před 40 mminutami
Ozbrojené síly rozšiřují aktivní zálohy, zájemce mají motivovat také drony

Ozbrojené síly rozšiřují aktivní zálohy, zájemce mají motivovat také drony

před 1 hhodinou
Zóna ČT24 přiblížila symbol odporu ukrajinských obránců, Hadí ostrov

Zóna ČT24 přiblížila symbol odporu ukrajinských obránců, Hadí ostrov

před 9 hhodinami
Estonské nebe chrání alianční spojenci

Estonské nebe chrání alianční spojenci

před 10 hhodinami
Před osmdesáti lety přišlo Československo o Podkarpatskou Rus

Před osmdesáti lety přišlo Československo o Podkarpatskou Rus

před 10 hhodinami
Tokio chce spor s Pekingem řešit v OSN

Tokio chce spor s Pekingem řešit v OSN

před 10 hhodinami
Lidovci navrhli změnit rozdělování peněz krajům, vycházejí z návrhu asociace

Lidovci navrhli změnit rozdělování peněz krajům, vycházejí z návrhu asociace

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Dětská kriminalita roste. Motoristé a SPD chtějí snížit trestní odpovědnost

Trestní odpovědnost by se mohla posunout ze současných patnácti na čtrnáct let. Změnu podporují Motoristé i SPD. Jejich koaliční partner, hnutí ANO, debatu o tomto kroku připouští. Podle nejvyšší státní zástupkyně je diskuse namístě i kvůli rostoucímu počtu násilných činů páchaných dětmi. Naopak zástupci odcházející vlády jsou proti.
před 10 mminutami

Mimotělní oběh zachránil v Česku už sto dětí

ECMO, tedy mimotělní oběh, dočasně nahrazuje funkci srdce i plic. Tento přístroj pomohl u nás v posledních patnácti letech přežít stovce dětí, jedním z nich je Jakub, kterému budou v březnu 2026 tři roky. Jeho matka Klára Brichtová ho musela porodit císařským řezem, protože si lokl plodové vody a začaly mu selhávat plíce a poté i srdce. ECMO mu tehdy úspěšně pomohl s bojem o život. Nejde však o jednoduchou proceduru.
před 40 mminutami

Ozbrojené síly rozšiřují aktivní zálohy, zájemce mají motivovat také drony

Armáda České republiky (AČR) buduje nové prapory územní obrany, reaguje tak na bezpečnostní situaci a nové úkoly v NATO. Prapory vznikly v krajích z pěších rot aktivní zálohy a budou chránit území a kritickou infrastrukturu. AČR proto pořádá cvičení. Jedno z nich, nazvané Hradba, právě skončilo.
před 1 hhodinou

Před osmdesáti lety přišlo Československo o Podkarpatskou Rus

Přesně před osmi dekádami ztratilo tehdejší Československo dvanáct tisíc kilometrů čtverečních území a na šest set tisíc obyvatel, když si Podkarpatskou Rus převzal Sovětský svaz. Stalo se tak po jeho hrubém nátlaku.
před 10 hhodinami

Lidovci navrhli změnit rozdělování peněz krajům, vycházejí z návrhu asociace

Strany končící vlády chtějí ve sněmovně znovu otevřít otázku dělení daňových výnosů mezi kraji. Lidovci už příslušnou novelu předložili, vychází z návrhu Asociace krajů. Plánují to i Starostové. Současným systémem se zabývá také Ústavní soud. Vzorec totiž napadla skupina senátorů, podle kterých některé regiony znevýhodňuje.
před 10 hhodinami

Dopravci se chystají na vánoční sezonu, pomáhají jim i výdejní boxy

Poslední listopadový víkend začíná advent, který pro dopravce znamená hlavní sezonu. Obchodníci lákají zákazníky i na slevy spojené s Black Friday, například depo Zásilkovny v pražských Štěrboholech teď odbaví téměř dvě stě tisíc balíků denně. Také malešické depo Balíkovny se připravuje na letošní špičku, chce proto do konce roku nabrat dalších 650 pracovníků. Podle mluvčího Kamila Chalupy Balíkovna letos odbaví nejvíc kusů 15. prosince.
před 10 hhodinami

Realitu předsudků přiblíží žákům nová počítačová hra

Reálné zkušenosti s diskriminací, rasismem i sociálním vyloučením. To ukazuje nová vzdělávací počítačová hra o postavení Romů ve společnosti. V Brně ji teď začínají testovat základní školy a zapojení romští studenti i dospělí. Finální verzi hry plánuje tým autorů z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně zveřejnit v říjnu 2026. Využít ji budou moct školy i veřejnost. Hra cílí hlavně na žáky osmých a devátých tříd.
před 20 hhodinami

Zapomenuté peněženky, ale i housle nebo zvířata. Projekt eZtráty funguje deset let

Peněženky, telefony, ale i nosiče na jídlo nebo domácí mazlíčci. To jsou věci, které lidé nejčastěji zapomenou třeba ve vlacích nebo MHD a pak se objeví na webu eztraty.cz. Stránky fungují deset let a za tu dobu už evidovaly přes 180 tisíc nálezů. Více než polovina se vrátila k majiteli. Do projektu se dosud zapojilo 563 institucí a firem, mezi nimi například dopravní podniky, města nebo nemocnice.
před 23 hhodinami
Načítání...