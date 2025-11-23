Ozbrojené síly rozšiřují aktivní zálohy, zájemce mají motivovat také drony

Armáda České republiky (AČR) buduje nové prapory územní obrany, reaguje tak na bezpečnostní situaci a nové úkoly v NATO. Prapory vznikly v krajích z pěších rot aktivní zálohy a budou chránit území a kritickou infrastrukturu. AČR proto pořádá cvičení. Jedno z nich, nazvané Hradba, právě skončilo.
Podle plukovníka Jaroslava Hrabce z Velitelství teritoriálních sil AČR armáda reaguje cvičeními na aktuální nebo potenciální hrozby. Doteď měly teritoriální síly v každém kraji pěší rotu, tvořenou desítkami příslušníků aktivní zálohy. Nově existuje čtrnáct praporů územní obrany s plánovanými stovkami vojáků. Najdou v nich uplatnění zejména aktivní zálohy, jádro praporů ale budou tvořit profesionální vojáci, kteří budou mít na starosti například výcvik.
Nové prapory budou mít také dronové jednotky, které podle Hrabce mění dynamiku války. Armáda předpokládá, že právě bezpilotní letouny budou motivovat další uchazeče ke vstupu do aktivní zálohy.