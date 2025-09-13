V případě, že by došlo k narušení českého vzdušného prostoru, startovaly by pohotovostní stíhačky JAS-39 Gripen z Čáslavi. Velitelem 21. základny taktického letectva v Čáslavi je brigádní generál Jaroslav Tomaňa, který je však v současné době v USA na studiích. Proto je nyní faktickým velitelem základny jeho zástupce, plukovník Milan Nykodym, který spolu s jejich piloty přiblížil fungování stíhaček JAS-39 v české armádě a v rámci NATO. Základnu v Čáslavi čeká v následujících šesti letech přestavba a modernizace kvůli pořízení strojů F-35. Stíhačky Gripen se kvůli tomu přesunou do Pardubic.
Hrozby v českém vzdušném prostoru hlídají Gripeny z Čáslavy, přiblížila Zóna ČT24
28 minut
Pořad Zóna ČT24 se věnoval také narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony a vyřazení vrtulníků Mi-2 sovětské výroby z výzbroje české armády. Pořad se dotknul také náboru k české policii nebo obnovy zkoušky sirén v Německu.