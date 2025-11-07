Servis tanků Leopard 2 A4 bude zajišťovat VOP CZ

Státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína v pátek podepsal sedmiletou strategickou smlouvu s německou společností Rheinmetall o zajištění servisu tanků Leopard 2 A4, které má ve výzbroji česká armáda. VOP CZ se tak poprvé zapojuje do údržby a oprav západní bojové techniky, dosud se specializoval především na servis vozidel sovětského a východního původu.
„Tato dohoda je pro VOP CZ důležitým krokem, protože podnik získá nové zkušenosti s údržbou moderní západní vojenské techniky. Smlouva je uzavřena na sedm let a obsahuje přesný plán, jak se bude rozsah oprav postupně rozšiřovat,“ uvedl mluvčí VOP CZ Rostislav Rožnovský. Cílem podle něj je, aby podnik na konci této doby zvládal kompletní servis tanků, včetně případných modernizací.
„Pro nás je tato smlouva opět důležitým milníkem, jelikož nás posouvá na nový typ západní techniky. Zároveň díky tomu získáme potřebné know-how v oblasti oprav, které budeme dále rozvíjet a uplatňovat. Se společností Rheinmetall chceme navíc spolupracovat i na dalších projektech v oblasti pozemní techniky,“ sdělil ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil.
Vybraní specialisté z VOP CZ ještě v roce 2025 pojedou do Německa na školení u společnosti Rheinmetall. „Poté se servisní pracovníci ve spolupráci s německými odborníky zapojí do údržby tanků přímo v posádce Přáslavice. Součástí dohody je i možnost vytvoření mobilního servisního týmu, který bude schopný provádět drobné opravy přímo v místech nasazení mimo hlavní základnu,“ řekl Rožnovský.
Nákup a servis
Firma Rheinmetall tanky Leopard 2 A4 dodává české armádě. Smlouvu na jejich servis s touto německou společností uzavřelo již v srpnu ministerstvo obrany. Tehdy informovalo, že jde o rámcovou dohodu na sedm let ve výši 6,16 miliardy korun bez DPH. Rheinmetall také již dříve podle ministerstva podepsal předběžnou dohodu o spolupráci v oblasti servisu a oprav tanků Leopard 2 A4 právě s VOP CZ.
Ministerstvo obrany loni v prosinci uzavřelo s firmou Rheinmetall Landsysteme smlouvu na dodání 14 bojových tanků Leopard 2 A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH. Německé tanky nahrazují v české armádě stroje sovětské výroby T-72, které podle ministerstva už nesplňují podmínky moderního bojiště.
V rámcové smlouvě na servis tanků je podle úřadu zahrnut nejenom samotný servis a opravy, ale i pořízení náhradních dílů, a to včetně takzvaného iniciačního balíčku, který zajistí zásobu náhradních dílů na několik let.
Opravy pro civilní i armádní sektor
Firma VOP CZ se zabývá opravami vojenské techniky či strojírenskou výrobou pro armádu i civilní sektor. Zaměřuje se zejména na techniku používanou v pozemních silách a jejím hlavním úkolem je zajišťovat servis a bojeschopnou pozemní techniku pro českou armádu. Za loňský rok podnik podle ministerstva obrany vykázal zisk před zdaněním téměř 30,5 milionu korun, předloni skončilo hospodaření firmy ztrátou 55,8 milionu korun.
Podnik se v roce 2023 stal hlavním strategickým partnerem švédské společnosti BAE Systems pro zakázku na 246 bojových vozidel pěchoty CV90 pro českou armádu za 59,7 miliardy korun. VOP CZ zaměstnává zhruba 600 lidí a další chce nabírat.