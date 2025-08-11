Ministerstvo obrany v pondělí uzavřelo smlouvu na servis tanků Leopard 2A4 s německou společností Rheinmetall Landsysteme. Rámcová dohoda ve výši 6,16 miliardy korun bez DPH je uzavřena na sedm let. Částka ale nemusí být vyčerpána, záležet bude na skutečných potřebách armády. Se zakázkou se už ve druhé polovině července seznámila vláda.
Obrana uzavřela smlouvu na servisu tanků Leopard 2A4 až za více než šest miliard
Firma Rheinmetall tanky Leopard 2A4 české armádě dodává. V pondělí podepsaná smlouva zajistí servisní podporu, opravy nebo dodávky náhradních dílů. Do servisu se mají postupně zapojit firmy českého obranného průmyslu.
Společnost Rheinmetall podle ministerstva podepsala předběžnou dohodu o spolupráci v oblasti servisu a oprav tanků Leopard 2A4 s českým státním podnikem VOP CZ. „Uzavření samotné smlouvy se očekává v blízké budoucnosti,“ dodal úřad.
Německé tanky Leopard 2A4 nahrazují v české armádě stroje sovětské výroby T-72, které nyní podle ministerstva nesplňují podmínky moderního bojiště. Za českou stranu smlouvu podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka. „Zajištění servisní podpory je zcela nezbytný krok pro provozování tankové techniky. Díky přechodu české armády na platformu Leopard se česká armáda zbavuje závislosti na ruské, respektive sovětské technice,“ sdělil už dříve.
Náhradní díly na několik let
Ministerstvo obrany loni v prosinci uzavřelo s firmou Rheinmetall Landsysteme smlouvu na dodání čtrnácti bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH. Dříve Německo darovalo Česku za pomoc Ukrajině tři desítky bojových a vyprošťovacích tanků Leopard 2A4, také jejich dodavatelem je Rheinmetall Landsysteme GmbH. Uzavření smlouvy o servisu se stejnou firmou, která se také zabývá modernizací tanků, pokládá ministerstvo za logické pokračování spolupráce.
„Servisní smlouva nám zabezpečí opravy a údržbu tanků Leopard 2A4 na příštích sedm let. Zároveň nám zajistí plynulý přechod schopností jejich údržby z dodavatele na naše logistické jednotky bez omezení jejich výcviku nebo provozu techniky,“ řekl k zakázce první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč.
V rámcové smlouvě je podle úřadu zahrnut nejenom samotný servis a opravy, ale i pořízení náhradních dílů, a to včetně takzvaného iniciačního balíčku, který zajistí zásobu náhradních dílů na několik let. „Součástí smlouvy je i zajištění školení nebo technicko-logistické a postprodukční podpory. Předpokládá se i zajištění mobilní infrastruktury a simulačních technologií,“ dodalo ministerstvo.