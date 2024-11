Česko koupí 14 tanků Leopard 2A4

Předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO) pokládá krok za logické vyústění budování tankového vojska poté, co Česko poskytlo tanky sovětského původu Ukrajině. Obecně s nákupy ministerstva spokojený není. „Vedení resortu se soustředí na velké zahraniční projekty. Další, které byly naplánovány, odsunuli. A jsou to pro mě velmi významné projekty jako třeba posílení protivzdušné obrany,“ řekl.

Letos v červnu také vláda rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků Leopard 2A8 s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem. Za až 77 tanků v šesti modifikacích by mělo Česko zaplatit 52,1 miliardy korun. Česká armáda by mohla mít po roce 2030 až 122 tanků Leopard ve verzích 2A4 a 2A8.

Česko od Německa už dříve dostalo darem 28 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla Büffel 3 jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. První polovina dorazila do Česka v letech 2022 a 2023, všech 28 darovaných tanků by podle ministerstva měla česká armáda převzít do konce roku 2025. Celkem by tak měla mít 42 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla.

Pomoc zaplaveným oblastem

Národní sportovní agentura dá na opravu sportovišť poškozených zářijovými povodněmi 850 milionů korun. Peníze by žadatelům mohla začít posílat po 10. prosinci. Vláda na žádost agentury peníze uvolnila z rozpočtové rezervy. Podle odhadu agentury činí škody na sportovištích až miliardu.

Tři čtvrtiny postižených, kteří prostřednictvím regionálních zastoupení České unie sportu nahlásili škody NSA, byly z Moravskoslezského kraje. Přes jednoduchý formulář nahlásilo škody 250 subjektů, další pak kontaktovaly agenturu nebo ČUS i dodatečně po ukončení výzvy k nahlášení škod. Tím se celkový odhad škod vyšplhal k jedné miliardě korun, uvedla agentura v podkladech pro zasedání kabinetu.

V dotačních programech budou moci obce, spolky a kraje žádat peníze na obnovu nemovitého a movitého majetku. Podání žádostí bude vázáno na povodňové mapy nebo vyhlášení krizového stavu. Zároveň bude zohledňováno pojištění majetku a bude vyžadována diferencovaná spoluúčast, uvedla agentura.