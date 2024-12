Česká armáda poprvé testuje tanky Leopard 2A4

„Přecházíme na jinou organizační strukturu, na čtyřkovou sestavu, kdy musíme měnit logistiku jednotky a uzpůsobovat ji nové technice, což samozřejmě využijeme i v novějších řadách leopardů. Je to postupný odchod od sovětské techniky. A byť jsou tanky Leopard 2A4 starší platforma, pořád nám to pomáhá odejít k moderním západním standardům a standardizované munici. A mají i lepší jízdní vlastnosti, kvalitní kanon a představují především větší ochranu osádek,“ popsal Řehka.

V tancích Leopard 2A4 je oproti starším vozidlům se třemi vojáky osádka čtyřčlenná. Tvoří ji řidič, nabíječ, střelec a velitel. Ve východní technice byl nabíjecí automat, proto mohla mít osádka tanku o jednoho člena méně.

S potřebou vyššího počtu členů osádky roste i požadavek na vyšší počet tankistů u armády. Plánovaná personální kapacita je zatím naplněna zhruba do poloviny. AČR dostala prvních čtrnáct tanků darem od Německa jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. Dalších čtrnáct má přislíbeno a čeká na jejich dodání.

Počátkem prosince uzavřelo ministerstvo obrany smlouvu s německou společností Rheinmetall Landsysteme na nákup dalších čtrnáct bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH. Tanky by měla česká armáda mít do konce roku 2026. Do té doby chce rovněž doplnit personál pro jejich obsluhu.