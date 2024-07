PŘEHLEDNĚ: Česká armáda modernizuje za stovky miliard

ČT24

, ško

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK , Ministerstvo obrany

Ilustrační foto

Česká armáda modernizuje a nahrazuje starou sovětskou techniku, jejíž stáří dosahuje často víc než čtyři dekády. Část z ní už Česko darovalo Ukrajině, podobně jako samo dostane kompenzaci za dodávky vojenského materiálu napadené zemi. Za modernizaci Česko utratí stovky miliard korun, přičemž tou nejdražší položkou je nákup čtyřiadvaceti amerických stíhaček F-35.

Bojové letouny F-35 Lightning II – 150 miliard korun Jedním z nejdiskutovanějších nákupů jsou bojové letouny páté generace F-35 od Spojených států. První stroje budou hotovy v roce 2029, jejich dodávky do Česka začnou v roce 2031 a skončí do roku 2035. Do tohoto roku by jich měla mít česká armáda čtyřiadvacet. Za stroje, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun, postupně je uhradí v letech 2024 až 2034. Dalších 44 miliard korun půjde zejména na infrastrukturu, palivo, přípravu personálu a odvod DPH. Celkové náklady ministerstvo odhaduje na 322 miliard korun. Jde o nejdražší armádní zakázku v historii.

Pásová bojová vozidla pěchoty CV90 – 59,7 miliardy korun Ministerstvo obrany v následujících letech nakoupí rovněž švédská pásová bojová vozidla pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun. Cenu za 30letý životní cyklus vozidel ministerstvo odhaduje na zhruba 100 miliard korun. Prvních deset kusů vojáci obdrží v roce 2026, dodávky pak mají pokračovat do roku 2030. Česko získá licenci nejen na jejich opravy, ale také výrobu. Do ní má být od počátku zapojeno několik českých firem, smlouvy s hlavními dodavateli již podepsal. Přes dvě stě obrněnců se bude vyrábět v Česku. Z celkové zakázky má český průmysl získat čtyřicet procent. Tanky Leopard 2A8 – 52,1 miliardy korun Leopard 2A8 je nejnovější verzí německých tanků a patří k tomu nejlepšímu, co je na trhu s těžkou vojenskou technikou aktuálně k dispozici. Kromě palby je tank schopný odolat minám i kazetové munici nebo spolupracovat s drony. Česká armáda chce nakoupit celkem 77 těchto strojů za víc než 52 miliard korun. Po roce 2030 jich chce mít česká armáda celkem 122 kusů v různých provedeních. Tanky 2A4, které Česko dostává od Německa darem, jsou druhou kompenzací za české dodávky vojenského materiálu napadené Ukrajině. První by měl do Česka dorazit na konci letošního roku, další do začátku roku 2026. Ministerstvo také zahájilo předběžné tržní konzultace ohledně nákupu dalších tanků Leopard 2A4.

Víceúčelové a bojové vrtulníky – 17,6 miliardy korun Resort také nedávno pořídil vrtulníky Venom a Viper, nákup schválil už v roce 2019. Česko získá osm víceúčelových UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper. První stroje česká armáda převzala loni, poslední začátkem letošního června. Zakázka umožňuje i zapojení českého obranného průmyslu z více než třiceti procent. Dalších starších šest viperů a dva venomy dostane česká armáda z USA darem za pomoc Ukrajině.