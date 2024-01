Česko podepsalo nákup letounů F-35

ČTK, ČT24, ško

29. 1. 2024 Aktualizováno před 38 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24

Podpis smlouvy o dodání letounů F-35

Česko pořídí pro armádu 24 letounů F-35 za 150 miliard korun. Nákup stíhaček stvrdili podpisem ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a americký velvyslanec Bijan Sabet. Jde o nejdražší český armádní nákup. První stroje by do Česka měly přiletět v roce 2031, všechny zde budou do roku 2035. Americký bojový letoun nahradí švédské stíhačky gripen, které si tuzemsko pronajímá za 1,7 miliardy korun ročně.

„Slíbila jsem, že smlouva na americké letouny F-35 bude uzavřena nejpozději do konce března a dnes (v pondělí, pozn. red.) jsem tento slib splnila. Touto mezivládní dohodou vstupuje naše země a také armáda do nové éry. Do éry, kdy se nejenom vojáky, ale už i moderní technikou, řadíme do první ligy evropských členů NATO. Stroje páté generace jsou totiž páteřním letounem Severoatlantické aliance. Jejich pořízením navíc dojde ke zvýšení bojeschopnosti české armády,“ prohlásila Černochová. Náčelník generálního štábu Karel Řehka označil podpis za přelomový moment, nákup letounů je podle něj transformačním projektem pro celou armádu. „Je to opravdu jediný letoun, který nám zabezpečí být relevantní na bojišti i v tom dalším horizontu po roce 2040,“ řekl. Budování obrany je podle něj běh na dlouhou trať, pokud chce mít česká armáda letouny na začátku 30. let, musí dnes velmi urgentně začít dělat různé kroky. Už nyní podle něj naplno pracuje celoresortní tým, který se zabývá všemi otázkami souvisejícími s nákupem, například bezpečností, nemovitou infrastrukturou nebo personálem a výcvikem. Podpis umožní podnikat některé kroky konkrétněji, uvedl.

Redaktor ČT Milan Brunclík komentuje podpis smlouvy o pořízení letounů F-35 (zdroj: ČT24)

Letounů F-35 bude v Evropě kolem roku 2030 zhruba šest set, ve světě pak asi tři tisíce. Větší počet bude mít podle Řehky vliv na ekonomičnost provozu nebo sdílení know-how. „Je to obrovský rozdíl, protože nebudeme mít svých 24 senzorů ve vzduchu, ale budeme propojení v síti šesti set senzorů jako Aliance,“ zdůraznil. Pořízení letounů F-35 je nejvýznamnější obranné opatření od vstupu Česka do NATO před 25 lety, řekl po podpisu Sabet. Podle velvyslance nákup posílí Severoatlantickou alianci i bilaterální bezpečnost Česka a USA. Podpisem se tuzemsko přidává k osmnácti zemím, včetně deseti v Evropě, které se na F-35 spoléhají, doplnil. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je podpis důležitý krok ve strategickém projektu, který dlouhodobě zajistí obranu Česka.

Zapojit se mají české podniky Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II schválila vláda na konci loňského září, letos v lednu ho pak přidala mezi strategické projekty armády. Částka 150 miliard korun podle dřívějších vyjádření Černochové zahrnuje i veškeré výdaje na přípravu provozu v Česku. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun. Pořizovací proces bude podle resortu rozložen na jedenáct let. „Je to zásadní krok, teprve dnes (v pondělí, pozn. red.) je celý obchod zúřadován a potvrzen. Ministryně obrany a velvyslanec USA podepsali memorandum o porozumění mezi vládami obou zemí a akceptační dopis s vlastní nabídkou. Těmito dvěma dokumenty je nákup stvrzen,“ sdělil redaktor ČT Milan Brunclík s tím, že nabídka platila do konce března.

Major Svoboda vysvětluje schopnosti letounu F-35 (zdroj: ČT24)

Součástí nákupu je čtrnáct projektů průmyslové spolupráce, podle ministerstva byly smlouvy uzavřeny v minulém týdnu. Připraveno je jedenáct projektů se společností Lockheed Martin a tři projekty s firmou Pratt&Whitney. Podílet se na nich bude třináct českých podniků a univerzit. Celková hodnota projektů dosáhne 15,3 miliardy korun. České podniky se zapojí ve čtyřech oblastech spolupráce, do výroby komponent, výzkumu a vývoje, pilotního výcviku a údržby, servisu a oprav F-35.

Letouny F-35 nahradí čtrnáct pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. První stíhačky F-35 mají být hotové v roce 2029, čeští piloti na nich zahájí výcvik ve Spojených státech. Prvních dvanáct letounů bude podle vyjádření prezidenta Petra Pavla během loňské návštěvy Itálie vyrobeno v italském závodu Cameri. Česko zároveň jedná se Švédskem o prodloužení pronájmu čtrnácti gripenů na přechodné období do roku 2035, jejich pronájem za 1,7 miliardy korun ročně končí v roce 2027.

Kritika opozice trvá Nákup dlouhodobě kritizují opoziční strany, podle zástupců ANO by se měla dál vést debata, jaká je nejvhodnější i ekonomicky nejpřijatelnější varianta pro zabezpečení vzdušného prostoru a plnění úkolů NATO. Rozhodnutí o nákupu by se podle nich mělo o rok nebo dva posunout. Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) ve vysílání ČT24 v reakci sdělil, že i nyní si ANO za svým názorem stojí. „My nekritizujeme samotný letoun, to je kvalitní letadlo. Kritizujeme načasování,“ sdělil s tím, že v současné době je nákup pravděpodobně hotová věc. Nechtěl spekulovat, co by s nákupem letounů mohla udělat budoucí vláda.

Bývalý ministr obrany Metnar komentuje nákup letounů F-35 (zdroj: ČT24)

Člen sněmovního výboru pro obranu Jiří Horák (KDU-ČSL) dal ve vysílání ČT24 nákup do souvislosti se zhoršenou bezpečnostní situací a válečnými konflikty. „Kdy jindy by měla mít Česká republika silnou obranu a silnou armádu?“ ptal se. Levnější gripeny by prý nestačily, právě F-35 jsou v současnosti nejlepšími letadly. V Evropě je jich podle něj objednaných několik stovek, gripeny si však neobjednal nikdo.