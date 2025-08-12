Ministerstvo obrany schválilo nákup tanků Leopard 2A8, v první fázi chce pořídit 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením strojů potřebám tuzemské armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard resort vyčlení na inflační a kurzovou rezervu.
Obrana odsouhlasila nákup tanků Leopard 2A8 za více než 34 miliard
S nákupem v úterý vyslovilo souhlas kolegium ministryně obrany, uvedl úřad v tiskové zprávě. Před podepsáním smlouvy musí zakázku schválit vláda. První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.
Tuzemská a německá vláda se dohodly v květnu 2023 na společném postupu právě v otázce nákupu tanků Leopard 2A8. Následně se vytvořila koalice několika států, které pod vedením Berlína usilovaly o pořízení těchto strojů od jejich francouzsko-německého výrobce KNDS.
V polovině loňského roku tuzemská vláda potvrdila, že se k dohodě o společném nákupu připojí. Za celkem 77 tanků Leopard 2A8 v šesti modifikacích by mělo Česko zaplatit celkem 52,1 miliardy korun, oznámil tehdy premiér Petr Fiala (ODS). Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) letos v únoru prohlásila, že chce nákup stihnout do konce svého mandátu.
Leopard 2A8 je nejnovější verzí německých tanků a patří k tomu nejlepšímu, co je na trhu s těžkou vojenskou technikou aktuálně k dispozici. Kromě palby je tank schopný odolat minám i kazetové munici nebo spolupracovat s drony.
Kompenzace za pomoc Ukrajině
Berlín nabídl tuzemsku na začátku května 2022 patnáct tanků Leopard 2 jako kompenzaci za stroje, které poslalo Ukrajině po začátku plnohodnotné ruské invaze. První tank Leopard 2A4 dostalo Česko v prosinci téhož roku a dalších třináct strojů doputovalo do podzimu 2023. Vyprošťovací tank Bpz3 Büffel pak dorazil loni.
Jednalo se o repasované kusy techniky, které původně využívaly švýcarská a německá armáda. Po vyřazení je odkoupila společnost Rheinmetall a její technici je museli plně zprovoznit a upravit tak, aby vyhovovaly očekáváním Armády České republiky (AČR). Úpravy se týkaly například komunikačního systému.
Na začátku roku 2024 se objevila zpráva, že Česko získá od Německa darem dalších čtrnáct tanků Leopard 2A4 a jeden vyprošťovací tank, které by měly dorazit do konce letošního roku.
Smlouvu na nákup dalších čtrnácti tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH uzavřelo ministerstvo obrany v prosinci 2024 se společností Rheinmetall Landsysteme. Dohoda obsahuje zástavbu komunikačních a informačních systémů, dílenských prostředků, souvisejícího materiálu a počáteční zásoby munice. Stroje firma dodá AČR do konce roku 2026.
„Budeme mít kompletně přezbrojený 73. tankový prapor z původně sovětských strojů T-72 na moderní německé tanky,“ sdělila Černochová. Tanky Leopard 2A4 jsou podle ní prověřeny aktuálním bojem, včetně nasazení na Ukrajině. „A budeme tak disponovat kompletním tankovým praporem standardu NATO,“ dodala. Celkem by po dodání všech strojů měla mít AČR 42 tanků Leopard 2A4, dva vyprošťovací tanky Bpz3 Büffel a 77 tanků Leopard 2A8 v šesti modifikacích.
Servis tanků
V polovině letošního roku pak vláda uzavřela smlouvu na servis tanků Leopard 2A4, který bude zajišťovat Rheinmetall Landsysteme po dobu sedmi let za 6,16 miliardy korun bez DPH. Součástí dohody je i pořízení náhradních dílů, a to včetně takzvaného iniciačního balíčku, který zajistí zásobu náhradních dílů na několik let.
„Součástí smlouvy je i zajištění školení nebo technicko-logistické a postprodukční podpory. Předpokládá se i zajištění mobilní infrastruktury a simulačních technologií,“ dodalo ministerstvo obrany.